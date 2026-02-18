Ιταλία: Ένας 52χρονος άνδρας φαγώθηκε από τα τρία πεινασμένα πίτμπουλ του

Το σώμα ενός 52χρονου άνδρα φαγώθηκε μερικώς από τα τρία πίτμπουλ του, αφού ο ίδιος κατέρρευσε και πέθανε στο διαμέρισμά του στο χωριό Ρίγκαλι, έναν οικισμό στην επαρχία της Περούτζια, στην κεντρική Ιταλία.

Η ανατριχιαστική ανακάλυψη έγινε όταν η ανιψιά του Salvatore Allegrucci κάλεσε την αστυνομία αφού ο θείος της δεν απαντούσε στις κλήσεις της ή όταν του χτυπούσε την πόρτα. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι, ο 52χρονος βρέθηκε άψυχος και μερικώς φαγωμένος στο πάτωμα.

Κατά την άφιξη στο σπίτι, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εντόπισαν μια έντονη και επίμονη μυρωδιά που προερχόταν από το εσωτερικό του διαμερίσματος και παραβίασαν την πόρτα για να μπουν. Ο Salvatore βρέθηκε νεκρός στο κεντρικό δωμάτιο του διαμερίσματος, που βρίσκεται στο χωριό Ρίγκαλι, έναν οικισμό του Gualdo Tadino στην επαρχία της Περούτζια, στην κεντρική Ιταλία.

Είχε πεθάνει από φυσικά αίτια

Αξιωματικοί των καραμπινιέρων, πυροσβέστες και κτηνιατρικές υπηρεσίες βρέθηκαν στο σπίτι του 52χρονου στις 15 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση των ιταλικών αρχών, ο Salvatore πιστεύεται ότι πέθανε από φυσικά αίτια, πιθανόν μετά από ξαφνική ασθένεια. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι ήταν νεκρός για τουλάχιστον τέσσερις ημέρες προτού βρεθεί.

Τρία πίτμπουλ βρέθηκαν κλειδωμένα μέσα στο διαμέρισμα χωρίς τροφή και νερό και είχαν φάει μερικώς το σώμα του ιδιοκτήτη τους. Οι αστυνομικοί ανέφεραν ότι τα σκυλιά εμφανίστηκαν ταραγμένα όταν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης μπήκαν στο σπίτι.

Εφημερεύων γιατρός ειδοποίησε τον εισαγγελέα στο δικαστήριο της Περούτζια, ο οποίος πραγματοποίησε μια πρώτη εξωτερική εξέταση. Ο εισαγγελέας διέταξε πλήρη νεκροψία για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία και ο χρόνος του θανάτου του 52χρονου.

Τα τρία σκυλιά κατασχέθηκαν και οδηγήθηκαν σε κυνοκομείο υπό την επίβλεψη της κτηνιατρικής υπηρεσίας της τοπικής υγειονομικής αρχής, όπου θα υποβληθούν σε υγειονομικές και δικαστικές εξετάσεις. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο Salvatore ζούσε μόνος στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη εν αναμονή των αποτελεσμάτων της νεκροτομής.