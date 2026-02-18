Champions League: Ματσάρες με ξεκάθαρα φαβορί και… Χρήστο Τζόλη

Εκτός από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, το σημερινό (18/2) πρόγραμμα στο Champions League έχει ακόμη τρία πολύ σημαντικά ματς, με τρία… φαβορί για την πρόκριση να αγωνίζονται εκτός έδρας.

Στο πρώτο χρονικά ματς της ημέρας, η Καραμπάγκ φιλοξενεί τη Νιουκάστλ (19:45), με τους Άγγλους να θέλουν να κάνουν απόψε το πρώτο βήμα για να βρεθούν στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Από’ κει και πέρα, στις 22:00 η Ατλέτικο θα αντιμετωπίσει στο Βέλγιο την Μπριζ του Χρήστου Τζόλη και η περσινή φιναλίστ Ίντερ στη χιονισμένη Νορβηγία τη Μπόντο, με στόχο τη νίκη που θα της δώσει την πρόκριση από το πρώτο ματς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας στο Champions League

19:45 Καραμπάγκ – Νιούκαστλ / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο / COSMOTE SPORT 5 HD

22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ / COSMOTE SPORT 3 HD

22:00 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν / MEGA και COSMOTE SPORT 2 HD