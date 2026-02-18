Πανδαισία: Όλα τα γκολ της βραδιάς στο Champions League (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα αποψινά παιχνίδια του Champions League - Αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της ενδιάμεσης φάσης.
Με νίκες των Ρεάλ Μαδρίτης, Παρί Σεν Ζερμέν, Ντόρτμουντ και Γαλατάσαραϊ ολοκληρώθηκε το αποψινό πρόγραμμα για την ενδιάμεση του Champions League.
«Καθάρισε» ο Βινίσιους
Προβάδισμα πρόκρισης για τη Ρεάλ Μαδρίτης, που επικράτησε στην Πορτογαλία της Μπενφίκα με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 50’ από τον Βινίσιους.
Το γύρισε η Παρί
Η Μονακό μπορεί να προηγήθηκε με 2-0 στο παιχνίδι με την Παρί, χάρη σε ισάριθμα γκολ του Μπαλογκάν (1’, 18’), αλλά οι πρωταθλητές Ευρώπης απάντησαν με τους Ντουέ (29’ 67’) και Χακίμι (41’) και επικράτησαν με 3-2 στο Πριγκιπάτο.
Από το πρώτο ημίχρονο
Με γκολ των Γκιρασί (3’) και Μπέιερ (42’), η Ντόρτμουντ νίκησε στην Βεστφαλία την Αταλάντα και την επόμενη αγωνιστική θα πάει στην Ιταλία για να «σφραγίσει» την πρόκριση στους «16» του Champions League.
Ανατροπή στην ανατροπή
Ματσάρα στην Τουρκία, με την Γαλατάσαραϊ να διαλύει με 5-2 την Γιουβέντους. Οι Τούρκοι προηγήθηκαν με τον Γκαρμπριέλ Σάρα στο 15’, οι Ιταλοί γύρισαν το παιχνίδι με δύο γκολ του Κουπμάινερς (16’, 32’), αλλά στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν σαρωτικοί και με τέσσερα γκολ από το 49’ έως το 87’ (δύο από τον Λανγκ (49′, 75′) και δύο από τους Σάντσες (60′) και Μποέι (87′), έφτασαν στο επιβλητικό 5-2 και πήραν μια σπουδαία νίκη.
Το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων
Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2
Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3
Μπενφίκα – Ρεάλ 0-1
Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0
18/2 19:45 Καραμπάγκ – Νιούκαστλ
18/2 22:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ
18/2 22:00 Μπριζ – Ατλέτικο
18/2 22:00 Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν
Το πρόγραμμα των ρεβάνς
24/2 19:45 Ατλέτικο – Μπριζ
24/2 22:00 Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός
24/2 22:00 Ίντερ – Μπόντο Γκλιμτ
24/2 22:00 Νιούκαστλ – Καραμπάγκ
25/2 19:45 Αταλάντα – Ντόρτμουντ
25/2 22:00 Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ
25/2 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό
25/2 22:00 Ρεάλ – Μπενφίκα
