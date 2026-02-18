science
«Τρομοκρατούν τα πεζοδρόμιά μας» – Στόχος βανδαλισμών τα ρομπότ για delivery στις ΗΠΑ
Τεχνολογία 18 Φεβρουαρίου 2026

«Τρομοκρατούν τα πεζοδρόμιά μας» – Στόχος βανδαλισμών τα ρομπότ για delivery στις ΗΠΑ

Μικρά ρομπότ που κάνουν delivery γίνονται στόχος των θυμωμένων Αμερικανών πολιτών.

ΕπιμέλειαΝατάσα Σινιώρη
A
A
Spotlight

Στους πολυσύχναστους δρόμους της Ατλάντα, μια παράξενη «παρέα» στέκεται ακίνητη. Τα μάτια τους φωτίζουν και σαρώνουν το περιβάλλον. Δεν είναι παιδιά, ούτε άνθρωποι με στολή. Είναι ρομπότ— o Deja, ο Jiwon, ο Mu, η Niska και ο Pelin—που περιμένουν να ξεκινήσουν την αποστολή τους: να παραδώσουν σούσι σε φοιτητές ή σαλάτες σε εργαζόμενους αργά το βράδυ. Κι όμως, αυτή η τεχνολογική φάλαγγα δεν αντιμετωπίζει μόνο τις διαδρομές της πόλης αλλά και την ανθρώπινη οργή, αναφέρει ο Economist.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media είναι χαρακτηριστικά. Πεζοί τα σπρώχνουν, τα γυρίζουν ανάποδα, προσπαθούν να τα ρίξουν σε δρόμους ή ακόμη και σε γέφυρες.

Στο Μαϊάμι ένας άντρας προσπάθησε να ρίξει ένα ρομπότ από γέφυρα.

Στο Σικάγο, περισσότεροι από 3.000 πολίτες υπέγραψαν αίτηση για να απαγορευτούν, ενώ στο Πανεπιστήμιο Notre Dame οι φοιτητές ενθαρρύνονται να τα αγνοούν: «Γιατί να ανεχόμαστε ρομπότ που τρομοκρατούν τα πεζοδρόμιά μας;»

Ρομπότ: Οι «ήρωες» στις αποστολές φαγητού

Αυτά τα μικρά οχήματα δεν είναι απλώς παιχνιδάκια. Η Serve Robotics, η  εταιρεία που κατασκευάζει την ομάδα του Deja, ξεκίνησε με μόλις 100 ρομπότ πριν από έναν χρόνο και σήμερα αριθμεί πάνω από 2.000 σε 20 αμερικανικές πόλεις.

Άλλες εταιρείες όπως η Coco και η Starship Technologies έχουν επίσης χιλιάδες ρομπότ στους δρόμους. Με κάμερες, αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη, τα μηχανήματα αποφασίζουν πώς να διασχίσουν δρόμους, να αποφύγουν πεζούς και ακόμη και να ανέβουν σε χιονισμένα πεζοδρόμια.

Ο Ali Kashani, διευθυντής της Serve, υποστηρίζει ότι τα ρομπότ αυτά μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή σπατάλη. Ένα Starship, σύμφωνα με μελέτη της Thunder Said Energy, είναι 100 φορές πιο αποδοτικό ενεργειακά από μια μοτοσικλέτα. Κι όλα αυτά ενώ οι Αμερικανοί κάνουν τεράστιο αριθμό «μικρών» διαδρομών με αυτοκίνητα, οι οποίες κοστίζουν σε χρόνο, χρήμα και καύσιμα.

Η απέχθεια για τα ρομπότ κρατάει χρόνια

Αυτή η περιφρόνηση για τα ρομπότ δεν είναι καινούργια, ειδικά στην Αμερική. Το 2014-15, το HitchBOT, ένα ρομπότ, έκανε με επιτυχία ωτοστόπ σε Καναδά, Γερμανία και Ολλανδία. Ωστόσο, δύο εβδομάδες μετά την έναρξη του ταξιδιού του στην Αμερική, βρέθηκε γυμνό, διαμελισμένο και αποκεφαλισμένο στη Φιλαδέλφεια. Χρόνια αργότερα, ένα ρομπότ ασφαλείας που περιπολούσε στην περιοχή Mission του Σαν Φρανσίσκο βρέθηκε «λερωμένο με σάλτσα μπάρμπεκιου» και «λερωμένο με περιττώματα», σύμφωνα με μια είδηση. Μια πρόσφατη έρευνα του Pew Research Centre διαπίστωσε ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν πολύ περισσότερο για την εισβολή της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή τους ζωή σε σύγκριση με τους κατοίκους άλλων πλούσιων χωρών.

Για να αντιμετωπίσει αυτή την αντίδραση, η Serve δίνει στα ρομπότ ονόματα, μεγάλα «ματάκια» και τα εκπαιδεύει να είναι ευγενικά. Σταματούν κοντά σε πεζούς και περιστρέφουν τους τροχούς τους για να δείξουν την πορεία τους. Όπως λέει ο Kashani με χιούμορ, «Ο κόσμος είναι σκληρός, αλλά τα ρομπότ μας τα καταφέρνουν». Σήμερα, το 99,8% των αποστολών ολοκληρώνεται επιτυχώς.

Από τις σαλάτες στα φαρμακεία

Το μέλλον προβλέπει ακόμα μεγαλύτερες δυνατότητες.

Τα ρομπότ δεν θα μεταφέρουν μόνο φαγητό, αλλά και φάρμακα, προϊόντα από τα καταστήματα ή επιστροφές online αγορών.

Κάθε παραγγελία είναι μια πρόκληση στον πραγματικό κόσμο, αλλά η τεχνολογία τους συνεχίζει να εξελίσσεται. Η μάχη με την ανθρώπινη οργή παραμένει, όμως αυτά τα μηχανήματα δείχνουν ότι η επόμενη γενιά διανομών έχει ήδη φτάσει στις αμερικανικές πόλεις.

Πηγή: OT.gr

