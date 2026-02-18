Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί – Αύριο η μεγάλη πορεία προς το Μαξίμου
Οι κινητοποιήσεις των αυτοκινητιστών ταξί θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, καθώς η απεργία αναμένεται να ολοκληρωθεί επίσημα στις 6:00 το πρωί της Παρασκευής.
Οι ιδιοκτήτες ταξί συνεχίζουν τις δυναμικές τους κινητοποιήσεις, με την απεργία στην Αττική να εκτείνεται για τρίτη συνεχόμενη ημέρα και να ολοκληρώνεται στις 6 το πρωί της Παρασκευής. Στο πλαίσιο των διαμαρτυριών τους, οι αυτοκινητιστές έκαναν σήμερα μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» (κεντρική εικόνα), όπου πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία.
Για αύριο, Πέμπτη, έχει προγραμματιστεί η κεντρική συγκέντρωση και πορεία με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου. Αντίστοιχες κινητοποιήσεις λαμβάνουν χώρα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι οδηγοί συμμετέχουν στη 48ωρη απεργία με πορεία η οποία θα καταλήξει στο υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.
Στην κορυφή της ατζέντας των αιτημάτων του κλάδου βρίσκεται η αντίθεση στην υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση από το 2026, με τους επαγγελματίες να ζητούν παράταση του ορίου αυτού.
Παράλληλα, διεκδικούν την απόσυρση συγκεκριμένων διατάξεων από το τρέχον ερανιστικό νομοσχέδιο, οι οποίες, σύμφωνα με το ΣΑΤΑ, ευνοούν αθέμιτα τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό (ΕΙΧ) εις βάρος των ταξί.
Επιπλέον, οι αυτοκινητιστές ζητούν τη μόνιμη ελεύθερη διέλευση των έμφορτων ταξί από τις λεωφορειολωρίδες, την κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την ειδική άδεια οδήγησης.
Παρά τη δήλωση του προέδρου του συνδικάτου ότι υπήρξαν ορισμένα θετικά δείγματα κατά τις επαφές με την κυβέρνηση, οι οδηγοί παραμένουν σε ετοιμότητα, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους θα συνεχιστεί μέχρι την ικανοποίηση των βασικών τους διεκδικήσεων.
