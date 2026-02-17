Live streaming η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ ενόψει Λεβερκούζεν

Ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης (18/2) θα αντιμετωπίσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» την Μπάγερ Λεβερκούζεν, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για την ενδιάμεση φάση του Champions League.

Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη Τύπου της πειραϊκής ομάδας, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μιλάει για το παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα, ενώ τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού εκπροσωπεί ο Κοστίνια.

Δείτε τη συνέντευξη Τύπου: