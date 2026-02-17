Ποιες ομάδες της Euroleague θέλουν τον Ντάριο Σάριτς
Ο Ντάριο Σάριτς είναι το πιο «καυτό» όνομα στην αγορά των ελεύθερων μετά την αποδέσμευση του από τους Πίστονς – Τα δεδομένα για τη Euroleague και οι ομάδες που τον θέλουν
Ο Ντάριο Σάριτς αποδεσμεύτηκε από τους Ντιτρόιτ Πίστονς πριν από περίπου μια βδομάδα, πέρασαν και οι 48 ώρες που παρέμεινε στη waiver list του NBA και πλέον ακούει προσφορές από την Ευρώπη και τη Euroleague.
Ο Κροάτης φόργουορντ/σέντερ, με εμπειρία άνω της δεκαετίας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής και ήδη αρκετοί σύλλογοι κινούνται διακριτικά, με τον Παναθηναϊκό να είναι μια ομάδα που είχε ρωτήσει πριν από μερικές μέρες αλλά να καταλήγει στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και να αφήνει στην άκρη τον Σάριτς.
Οι ομάδες της Euroleague που θέλουν τον Σάριτς
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Solobasket, η Αναντολού Εφές, η Παρτιζάν, η Ντουμπάι και η Αρμάνι Μιλάνο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.
Το χρονικό πλαίσιο παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η προθεσμία ενίσχυσης για τη φετινή σεζόν πλησιάζει στο τέλος της. Όποια ομάδα θελήσει να τον εντάξει άμεσα στο ρόστερ της, θα πρέπει να κινηθεί έως τις 25 Φεβρουαρίου.
Όσο για την Μπαρτσελόνα, παρότι το όνομά της συνδέθηκε με τον Σάριτς λόγω της ανάγκης ενίσχυσης στη frontline, όλα δείχνουν πως οι «μπλαουγκράνα» δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν άμεσα σε μεταγραφή και θα επανεξετάσουν την αγορά το καλοκαίρι.
