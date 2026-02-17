sports betsson
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Ποιες ομάδες της Euroleague θέλουν τον Ντάριο Σάριτς
Euroleague 17 Φεβρουαρίου 2026, 10:02

Ποιες ομάδες της Euroleague θέλουν τον Ντάριο Σάριτς

Ο Ντάριο Σάριτς είναι το πιο «καυτό» όνομα στην αγορά των ελεύθερων μετά την αποδέσμευση του από τους Πίστονς – Τα δεδομένα για τη Euroleague και οι ομάδες που τον θέλουν

Ο Ντάριο Σάριτς αποδεσμεύτηκε από τους Ντιτρόιτ Πίστονς πριν από περίπου μια βδομάδα, πέρασαν και οι 48 ώρες που παρέμεινε στη waiver list του NBA και πλέον ακούει προσφορές από την Ευρώπη και τη Euroleague.

Ο Κροάτης φόργουορντ/σέντερ, με εμπειρία άνω της δεκαετίας στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής και ήδη αρκετοί σύλλογοι κινούνται διακριτικά, με τον Παναθηναϊκό να είναι μια ομάδα που είχε ρωτήσει πριν από μερικές μέρες αλλά να καταλήγει στον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και να αφήνει στην άκρη τον Σάριτς.

Οι ομάδες της Euroleague που θέλουν τον Σάριτς

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Solobasket, η Αναντολού Εφές, η Παρτιζάν, η Ντουμπάι και η Αρμάνι Μιλάνο έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του.

Το χρονικό πλαίσιο παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς η προθεσμία ενίσχυσης για τη φετινή σεζόν πλησιάζει στο τέλος της. Όποια ομάδα θελήσει να τον εντάξει άμεσα στο ρόστερ της, θα πρέπει να κινηθεί έως τις 25 Φεβρουαρίου.

Όσο για την Μπαρτσελόνα, παρότι το όνομά της συνδέθηκε με τον Σάριτς λόγω της ανάγκης ενίσχυσης στη frontline, όλα δείχνουν πως οι «μπλαουγκράνα» δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν άμεσα σε μεταγραφή και θα επανεξετάσουν την αγορά το καλοκαίρι.

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

Βιομηχανία: Ράλι 4% στην ελληνική παραγωγή αλλά και δύο φρένα…

World
Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

Goldman Sachs: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ευρώπη από τον CEO της εταιρείας 

On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 17.02.26

Η κατάσταση στη Μονακό κάνει… περιζήτητο τον Άλφα Ντιαλό – Τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)

Η Μονακό μπορεί να πλήρωσε κάποιους από τους μισθούς του Δεκεμβρίου, όμως αν συνεχιστεί η κατάσταση θα υπάρξει κύμα…αποχωρήσεων το καλοκαίρι – Η «καυτή» περίπτωση του Άλφα Ντιαλό που παρακολουθεί όλη η Euroleague.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)
Euroleague 16.02.26

Πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις ο Χέιζ-Ντέιβις: Η πρώτη φορά με τη φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Ο Χέιζ- Ντέιβις πέρασε τα ιατρικά τεστ και το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού αναμένεται να ενσωματωθεί άμεσα στις προπονήσεις των Πράσινων, ενόψει και του Final 8 του Κυπέλλου.

Σύνταξη
Τα νεότερα για τον Μουστάφα Φαλ: Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής και η τελευταία κενή θέση στη Euroleague (vid)
Euroleague 15.02.26

Τα νεότερα για τον Μουστάφα Φαλ: Το χρονοδιάγραμμα επιστροφής και η τελευταία κενή θέση στη Euroleague (vid)

Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε ρυθμούς… Final 8 Κυπέλλου, όμως την ίδια στιγμή φαίνεται πως έχει ευχάριστα νέα με τον Μουστάφα Φαλ και την επιστροφή του…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί
Τραγωδία στη Χίο 17.02.26

Νέα Αριστερά για μεταναστευτικό: Η κυβέρνηση υπερασπίζεται μια πολιτική που έχει ήδη καταδικαστεί

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να καταλάβει ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί να μετριέται με ποσοστά, αλλά αντίθετα αποτελεί αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση μιας χώρας που σέβεται το κράτος δικαίου», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση
ΠΑΣΟΚ 17.02.26

Τσουκαλάς: Το έργο της κυβέρνησης είναι συνώνυμο με την οικονομική υστέρηση

«Η κυβέρνηση έχει κάνει βραχνά για την κοινωνία το ιδιωτικό χρέος. Με την ανοχή της έγινε ξέφραγο αμπέλι η χώρα για τα funds και τους servicers. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι τελειώνει», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού
Επικαιρότητα 17.02.26

Στη Βουλή το ν/σ για την επιστολική ψήφο και τη δημιουργία εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού

Το νομοσχέδιο προβλέπει την επέκταση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού με επιστολική ψήφο στις βουλευτικές εκλογές, ενώ ορίζει διακριτή εκλογική περιφέρεια Απόδημου Ελληνισμού με 3 έδρες

Σύνταξη
Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Σαμαράς σε Τασούλα: Ο Μητσοτάκης στην Άγκυρα «επέτεινε την αίσθηση του κινδύνου της παγιοποίησης τετελεσμένων σε βάρος της Ελλάδας»

Νέα σφοδρά πυρά για ελληνοτουρκικά, ακρίβεια, αγροτικό, συνταγματική αναθεώρηση, με σειρά ερωτημάτων προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά τη συνάντησή του με τον Κώστα Τασούλα.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός
On Field 17.02.26

Γι αυτό διαφέρει από όλους ο Ολυμπιακός

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη, τα λόγια του αρχηγού σε όλα Παναγιώτη Ρέτσου και ένας οργανισμός που δεν συμβιβάζεται ποτέ.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum
Τα Νέα της Αγοράς 17.02.26

16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή πραγματοποιήθηκε το 16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum στην Αθήνα την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, 2026. Το Συνέδριο διοργανώθηκε σε συνεργασία με την DNV, το Nasdaq και το NYSE

Σύνταξη
Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων
Πολιτική 17.02.26

Καισαριανή: Η ΚΟ Αττικής του ΚΚΕ ζητά να έχει «την τιμή της αποκατάστασης» του Μνημείου των εκτελεσθέντων

Η Κομματική Οργάνωση Αττικής του ΚΚΕ ζητά να αποκαταστήσει την πλάκα που βανδάλισαν «θρασύδειλα νεοναζιστικά υποκείμενα» στο Σκοπευτήριο Καισαριανής

Σύνταξη
«Με έδιωξαν» – Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της
«Για να μη χαθώ» 17.02.26

«Με έδιωξαν» - Η Ολυμπιονίκης του πατινάζ Γκαμπριέλα Παπαδάκη και ο χειριστικός παρτενέρ που έβαλε τέλος στην καριέρα της

Αφού κέρδισε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στο Πεκίνο, η ελληνικής καταγωγής Γαλλίδα χορεύτρια επί πάγου Γκαμπριέλα Παπαδάκη συνόδευσε τον πατέρα της στην Τήνο γιατί είχε υποσχεθεί να ανάψει ένα κερί στην εκκλησία της Ευαγγελίστριας εάν η κόρη του κέρδιζε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Κλείνει προσωρινά τα Στενά του Ορμούζ
Ραγδαίες εξελίξεις 17.02.26

Το Ιράν κλείνει προσωρινά και μερικώς τα Στενά του Ορμούζ - Μπορούμε να βυθίσουμε το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ, λέει ο Χαμενεΐ

Το Ιράν διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, σημείο στρατηγικής σημασίας για τις εξαγωγές πετρελαίου παγκόσμια - Οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζονται στη Γενεύη

Σύνταξη
