Pikachu Illustrator: Ο Λόγκαν Πολ πούλησε το «ιερό δισκοπότηρο» των Pokémon σε τιμή ρεκόρ

Ο Λόγκαν Πολ έγραψε ιστορία στην αγορά των συλλεκτικών, πουλώντας μία από τις πιο σπάνιες κάρτες Pokémon στον κόσμο έναντι 16,5 εκατ. δολαρίων. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Goldin και κατέληξε σε νέο παγκόσμιο ρεκόρ για κάρτα trading.

Το «ιερό δισκοπότηρο» των Pokémon

Η περίφημη «Pikachu Illustrator», που είχε αποκτήσει το 2021 πληρώνοντας 5,3 εκατ. δολάρια, θεωρείται η πιο ποθητή κάρτα του σύμπαντος Pokémon. Κυκλοφόρησε το 1998 στο πλαίσιο διαγωνισμού στην Ιαπωνία και εκτιμάται ότι σώζονται περίπου 40 αντίτυπα.

Η συγκεκριμένη είναι η μοναδική που έχει λάβει βαθμολογία 10 – την ανώτατη δυνατή – από την Professional Sports Authenticator, γεγονός που την κατατάσσει στην κατηγορία «σχεδόν τέλεια». Δεν είναι τυχαίο ότι εκπρόσωπος των Guinness World Records επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την ακριβότερη κάρτα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Ο αγοραστής και το «πλανητικό κυνήγι θησαυρού»

Νέος ιδιοκτήτης είναι ο επενδυτής Έι Τζέι Σκαραμούτσι, γιος του πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι. Ο ίδιος χαρακτήρισε την αγορά ως την αρχή ενός «πλανητικού κυνηγιού θησαυρού», δηλώνοντας πως στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνονται ακόμη και απολίθωμα Τυραννόσαυρου Ρεξ ή ιστορικά έγγραφα όπως η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Η κάρτα φυλάσσεται σε κουτί διακοσμημένο με διαμάντια – το ίδιο που φορούσε ο Λόγκαν Πολ ως κολιέ στην πρώτη του εμφάνιση στο WrestleMania το 2022.

Η αγορά των Pokémon γνωρίζει τα τελευταία χρόνια εντυπωσιακή άνοδο, με τον οίκο να προβάλλεται και στη σειρά του Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch, όπου ο ιδρυτής του πείθει τον Λόγκαν Πολ να αποχωριστεί το κορυφαίο κομμάτι της συλλογής του.

Ο ίδιος ο Πολ παραδέχθηκε ότι η ρευστότητα θα του φανεί χρήσιμη, ειδικά μετά τον πολυτελή γάμο του με το μοντέλο Νίνα Άγκνταλ στη Λίμνη Κόμο το καλοκαίρι του 2025. «Είμαι συλλέκτης, όχι μεταπωλητής», σχολίασε. «Αλλά είμαι ακόμη καλύτερος στο να ξοδεύω χρήματα απ’ ό,τι στο να τα βγάζω».

*Mε πληροφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @loganpaul