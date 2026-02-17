magazin
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Pikachu Illustrator: Ο Λόγκαν Πολ πούλησε το «ιερό δισκοπότηρο» των Pokémon σε τιμή ρεκόρ
Culture Live 17 Φεβρουαρίου 2026, 19:30

Pikachu Illustrator: Ο Λόγκαν Πολ πούλησε το «ιερό δισκοπότηρο» των Pokémon σε τιμή ρεκόρ

Ο Λόγκαν Πολ πούλησε τη σπανιότερη κάρτα Pokémon στον κόσμο έναντι 16,5 εκατ. δολαρίων, σπάζοντας κάθε ρεκόρ σε δημοπρασία

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Επιτυχία: Ποτέ δεν είναι αργά…

Spotlight

Ο Λόγκαν Πολ έγραψε ιστορία στην αγορά των συλλεκτικών, πουλώντας μία από τις πιο σπάνιες κάρτες Pokémon στον κόσμο έναντι 16,5 εκατ. δολαρίων. Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε από τον οίκο Goldin και κατέληξε σε νέο παγκόσμιο ρεκόρ για κάρτα trading.

Το «ιερό δισκοπότηρο» των Pokémon

Η περίφημη «Pikachu Illustrator», που είχε αποκτήσει το 2021 πληρώνοντας 5,3 εκατ. δολάρια, θεωρείται η πιο ποθητή κάρτα του σύμπαντος Pokémon. Κυκλοφόρησε το 1998 στο πλαίσιο διαγωνισμού στην Ιαπωνία και εκτιμάται ότι σώζονται περίπου 40 αντίτυπα.

Η συγκεκριμένη είναι η μοναδική που έχει λάβει βαθμολογία 10 – την ανώτατη δυνατή – από την Professional Sports Authenticator, γεγονός που την κατατάσσει στην κατηγορία «σχεδόν τέλεια». Δεν είναι τυχαίο ότι εκπρόσωπος των Guinness World Records επιβεβαίωσε πως πρόκειται για την ακριβότερη κάρτα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

View this post on Instagram

A post shared by Logan Paul (@loganpaul)

Ο αγοραστής και το «πλανητικό κυνήγι θησαυρού»

Νέος ιδιοκτήτης είναι ο επενδυτής Έι Τζέι Σκαραμούτσι, γιος του πρώην διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Άντονι Σκαραμούτσι. Ο ίδιος χαρακτήρισε την αγορά ως την αρχή ενός «πλανητικού κυνηγιού θησαυρού», δηλώνοντας πως στα επόμενα σχέδιά του περιλαμβάνονται ακόμη και απολίθωμα Τυραννόσαυρου Ρεξ ή ιστορικά έγγραφα όπως η Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας.

Η κάρτα φυλάσσεται σε κουτί διακοσμημένο με διαμάντια – το ίδιο που φορούσε ο Λόγκαν Πολ ως κολιέ στην πρώτη του εμφάνιση στο WrestleMania το 2022.

Η αγορά των Pokémon γνωρίζει τα τελευταία χρόνια εντυπωσιακή άνοδο, με τον οίκο να προβάλλεται και στη σειρά του Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch, όπου ο ιδρυτής του πείθει τον Λόγκαν Πολ να αποχωριστεί το κορυφαίο κομμάτι της συλλογής του.

Ο ίδιος ο Πολ παραδέχθηκε ότι η ρευστότητα θα του φανεί χρήσιμη, ειδικά μετά τον πολυτελή γάμο του με το μοντέλο Νίνα Άγκνταλ στη Λίμνη Κόμο το καλοκαίρι του 2025. «Είμαι συλλέκτης, όχι μεταπωλητής», σχολίασε. «Αλλά είμαι ακόμη καλύτερος στο να ξοδεύω χρήματα απ’ ό,τι στο να τα βγάζω».

*Mε πληροφορίες από: BBC, Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @loganpaul

Τρόφιμα – ποτά
Τρόφιμα: Πόλος έλξης επενδυτών – Οι εξαγωγές των 7 δισ. και τα deals που έρχονται

Τρόφιμα: Πόλος έλξης επενδυτών – Οι εξαγωγές των 7 δισ. και τα deals που έρχονται

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του
Τεράστιος 17.02.26

Απαγορευμένος, αποκαλυπτικός, αναντικατάστατος: Πέθανε ο Φρέντερικ Γουάιζμαν – Πέντε εμβληματικά ντοκιμαντέρ του

Ένας αποχαιρετισμός στον Φρέντερικ Γουάιζμαν, τον οραματιστή που επαναπροσδιόρισε το ντοκιμαντέρ ως μια μορφή «οπτικού μυθιστορήματος» και έκανε την αλήθεια επώδυνη τέχνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Γιώργος Κουτλής συστήνει τη «γενιά του τώρα» στην νέα του παράσταση: ΑΝΤΙΓΟΝΗ – βασισμένη στο έργο του Ζαν Ανούιγ
Από 2/5 στο Κιβωτός 17.02.26

Ο Γιώργος Κουτλής συστήνει τη «γενιά του τώρα» στην νέα του παράσταση: ΑΝΤΙΓΟΝΗ – βασισμένη στο έργο του Ζαν Ανούιγ

Ο Γιώργος Κουτλής ασχολείται άλλη μια φορά με το σύγχρονο πολιτικό θέατρο σε μια παράσταση συνόλου όπου  20 νέοι ηθοποιοί —συνεργάτες και μαθητές του σκηνοθέτη— λειτουργούν ως σύνολο και ως χορός, ως ομάδα και ως γενιά

Σύνταξη
«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ
Consigliere 17.02.26

«Λατρεύω τη μυρωδιά της ναπάλμ το πρωί»: Ο Ρόμπερτ Ντιβάλ ήταν ένας δευτεραγωνιστής με τον αέρα ενός σταρ του Χόλιγουντ

Περίπου έξι δεκαετίες στον χώρο του θεάματος, δεκάδες βραβεία και μια σειρά από εμβληματικούς ρόλους, ο Ρόμπερτ Ντιβάλ «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ρόμπερτ Ντιβάλ: Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποχαιρετούν τον «σπουδαίο ηθοποιό»
«Σπουδαίος ηθοποιός» 17.02.26

Φράνσις Φορντ Κόπολα και Αλ Πατσίνο αποτίνουν φόρο τιμής στον Ρόμπερτ Ντιβάλ

«Τι πλήγμα να μαθαίνεις την απώλεια του Ρόμπερτ Ντιβάλ», τονίζει ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, αναφερόμενος στον «γεννημένο ηθοποιό», κατά τον Αλ Πατσίνο, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία «Ο νονός».

Σύνταξη
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Wasserman 16.02.26

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
Δύσκολη συνταγή 16.02.26

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

Στα 90s η εννιάχρονη Lamia υποχρεώνεται από το σχολείο της να φτιάξει ένα κέικ γενεθλίων για τον πρόεδρο του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και συναντά μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες καθώς ψωνίζει τα επιτρεπόμενα υλικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Φόβος 16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους
Μια άποψη 16.02.26

Τα Ανεμοδαρμένα Ύψη υποσχέθηκαν «σκληρό σεξ». Και κράτησαν τον λόγο τους

«Είχαμε BDSM σεξ, προκλητικούς κρόκους αυγών, λίμπιντο με ζύμη, τρεμάμενα ζελέ ψαριών, φαλλικό ντεκουπάζ, σπαραγμό κορσέδων. Ατελείωτο λαχάνιασμα, ιδρώτα και γρυλίσματα» σχολιάζει ο Robert Crampton στους Times περιγράφοντας την σινέ εμπειρία του με τα Ανεμοδαρμένα Ύψη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται
Υπάρχει τέχνη απολιτίκ; 15.02.26

Μπερλινάλε 2026: Το Φεστιβάλ Βερολίνου υπερασπίζεται τον Βιμ Βέντερς όσο ο διχασμός συνεχίζεται

Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο, υποστήριξε ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στη Μπερλινάλε Βιμ Βέντερς, και μετά ο πόλεμος κηρύχθηκε ξανά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
Στην κορυφή 15.02.26

Το box office του Αγίου Βαλεντίνου έφερε 40 εκατομμύρια δολάρια για τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» ακολουθεί την απαγορευμένη αγάπη μεταξύ της Cathy, που υποδύεται η Μάργκο Ρόμπι, και του Heathcliff, τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας
«Καθιερωμένος» όρος 15.02.26

Το Βρετανικό Μουσείο αφαιρεί την «Παλαιστίνη» από επιγραφές εκθεμάτων μετά από πιέσεις φιλοϊσραηλινής ομάδας

Το Βρετανικό Μουσείο δήλωσε ότι οι αναθεωρήσεις έχουν ως στόχο την ιστορική ακρίβεια - Ποια είναι η ομάδα πίσω από την καταγγελία για τη χρήση του γεωγραφικού όρου «Παλαιστίνη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας
Victoires de la Musique 15.02.26

Δεν ελπίζω τίποτα, δε φοβάμαι τίποτα, είμαι ελεύθερος: Με Καζαντζάκη παρέδωσε το «γαλλικό Grammy» στη Νάνα Μούσχουρη ο Αλιάγας

Με τον Νίκο Αλιάγα να απονέμει το τιμητικό βραβείο και να συγκινεί με τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη, η Νάνα Μούσχουρη τιμήθηκε στα γαλλικά Victoires de la Musique, σε μια βραδιά με έντονο ελληνικό αποτύπωμα και θερμή ανταπόκριση του κοινού

Σύνταξη
Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»
«Μπάμπα Γιάγκα» 15.02.26

Τζον Γουίκ: Ο Κιάνου Ριβς φέρνει το χάος στο PlayStation – «Χρυσό φαινόμενο»

Η δισεκατομμυρίων δολαρίων αυτοκρατορία του Τζον Γουίκ, επεκτείνεται στον ψηφιακό κόσμο, με τον Κιάνου Ριβς να εισέρχεται στη μάχη της κονσόλας σε ένα τίτλο που υπόσχεται να αλλάξει τα δεδομένα στα παιχνίδια δράσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δεν αναγνωρίζει την καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση η Κωνσταντοπούλου: «Χυδαίο κατασκεύασμα, περιμένω υπομονετικά κανείς δεν έχει τη φερόμενη καταγγελία»
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Δεν αναγνωρίζει την καταγγελία της εργαζόμενης στην Πλεύση η Κωνσταντοπούλου: «Χυδαίο κατασκεύασμα, περιμένω υπομονετικά κανείς δεν έχει τη φερόμενη καταγγελία»

H κ. Κωνσταντοπούλου, προειδοποίησε μάλιστα πως θα γίνουν όλες οι νόμιμες ενέργειες κατά των «συκοφαντών» και όσων αναπαράγουν τις «συκοφαντίες»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου
Μισό λεπτό 17.02.26

Η λατρεία του σώματος – Η νέα σχεδιάστρια του Calvin Klein δε θέλει να γίνει μέλος της «αίρεσης» του οίκου

«Ο Calvin Klein δεν είναι μια θρησκεία στην οποία θα ήθελα να προσχωρήσω» Η σχεδιάστρια Veronica Leoni μίλησε για την «ηδονιστική κομψότητα» του οίκου. «Δεν πιστεύω ότι πολλοί θα ήθελαν να προσχωρήσουν σε αυτήν».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στεγαστική κρίση: Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων – Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα
Τάσεις για το 2026 17.02.26

Η «τέλεια καταιγίδα» στην αγορά ακινήτων - Η «κληρονομιά» της κρίσης και το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα

«Γρίφος» για δυνατούς λύτες η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Ο «Γόρδιος δεσμός» του στεγαστικού και τα βασικά ερωτήματα που γίνεται προσπάθεια να απαντηθούν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα
Γενεύη 17.02.26

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα των διήμερων διαπραγματεύσεων – «Πολύ τεταμένη» η ατμόσφαιρα

Το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία είχε ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, όμως οι στρατιωτικοί εκπρόσωποι συνέχισαν τις διαπραγματεύσεις για μερικές ώρες ακόμη

Σύνταξη
Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου
Ελλάδα 17.02.26

Ήχησε το 112 στην Αιτωλοακαρνανία – Υπερχείλισε το φράγμα του Στράτου

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ προς την Περιφερειακή αναμένεται προγραμματισμένη απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων νερού από τα φράγματα του Αχελώου, στο πλαίσιο της διαχείρισης των υδάτινων αποθεμάτων.

Σύνταξη
Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν
Ελλάδα 17.02.26

Στη φυλακή 55χρονη για επίμονη παρενόχληση δημοσιογράφου – Της έστελνε δώρα και της ζητούσε να βγουν

Το δικαστήριο έκρινε την 55χρονη ένοχη με μειωμένο καταλογισμό, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης δέκα μηνών χωρίς αναστολή για απειλή κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες
CEV Champions League 17.02.26

Ολυμπιακός – Μιλάνο 0-3 σετ: Έκανε την προσπάθειά του αλλά, «λύγισε» απέναντι στις ισχυρές Ιταλίδες

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε στου Ρέντη κόντρα στην πανίσχυρη Μιλάνο, η οποία επικράτησε με 3-0 σετ και απέκτησε σαφές προβάδισμα πρόκρισης στα προημιτελικά του Champions League.

Σύνταξη
Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;
Έπεται συνέχεια 17.02.26

Ιράν-ΗΠΑ: Σημειώθηκε πρόοδος, αλλά «υπάρχουν κενά» – Θα «κάνει πίσω» η Τεχεράνη στον εμπλουτισμό ουρανίου;

Προς το παρόν, ούτε οι ΗΠΑ του Τραμπ ούτε το Ιράν του Χαμενεΐ δείχνουν πρόθυμοι για μία πολεμική σύρραξη, παρά τις δημόσιες απειλές που εκτοξεύουν και οι δύο πλευρές

Σύνταξη
«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ
Ελλάδα 17.02.26

Ταξί: Άκαρπη η συνάντηση με Κυρανάκη – Με «μαραθώνιο» αγώνων προειδοποιεί το ΣΑΤΑ

Οι αυτοκινητιστές δηλώνουν έτοιμοι για έναν «μαραθώνιο» αγώνων, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, να προειδοποιεί πως οι αγώνες θα συνεχιστούν και κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Μπάσκετ 17.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Καισαριανή: Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών
H αυθεντικότητα 17.02.26

Οι φάκελοι των αγωνιστών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή και ο δρόμος για την ταυτοποίηση των φωτογραφιών

Οι προσπάθειες από την Πολιτεία για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων που παρουσιάζουν τις τελευταίες στιγμές των 200 κομμουνιστών πριν από την εκτέλεσή τους, στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Την ίδια ώρα, ο φωτογραφικός φακός καταγράφει τους ατομικούς φακέλους των αγωνιστών ενώ εντείνονται οι προσπάθειες για την ταυτοποίηση του ιστορικού υλικού.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους
Champions League 17.02.26

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους

LIVE: Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους για τα νοκ-άουτ play offs του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80: Στους «4» του Κυπέλλου οι Αμαρουσιώτες με έξι διψήφιους (vids)
Μπάσκετ 17.02.26

Μαρούσι – Άρης Betsson 87-80: Στους «4» του Κυπέλλου οι Αμαρουσιώτες με έξι διψήφιους (vids)

Το Μαρούσι με το 87-80 επί του Άρη είναι η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικό της 19ης Φεβρουαρίου και περιμένει τον αντίπαλό του από τον νικητή της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΑΕΚ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της
Γεμάτη σκάνδαλα 17.02.26

Λιακούλη: Πολιτικό θράσος να προτείνει η κυβέρνηση «μητρώο διαφθοράς» – Ας γράψει το… όνομά της

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να 'συνηθίσει' την ελληνική κοινωνία σε έναν πολιτικό μιθριδατισμό, με νέα σκάνδαλα να έρχονται διαρκώς στην επιφάνεια και τη διαφθορά να πνίγει το δημόσιο διάλογο», τόνισε η Ευαγγελία Λιακούλη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο
Champions League 17.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μιλάνο για τα νοκ-άουτ play offs του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές
Πέφτει αυλαία 17.02.26

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές

Μετά από περίπου τέσσερις μήνες, 38 συνεδριάσεις, δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση πλήθους εγγράφων πέφτει η αυλαία στη δίκη των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026
Τζόγος 17.02.26

Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026

Σε μια χρονιά που η Eurovision κλυδωνίζεται από μποϊκοτάζ και πτώση της τηλεθέασης, η Μεγάλη Βρετανία αποφασίζει να ανατρέψει τα δεδομένα επιλέγοντας τον αναπάντεχο Look Mum No Computer ως εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή
Ελλάδα 17.02.26

«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή

Οι συγγενείς των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή μεγάλωσαν με το τραύμα εκείνης της ημέρας. Ο πόνος μεταφέρθηκε στις επόμενες γενιές, ως ζωντανή υπενθύμιση μιας βαρβαρότητας που έμεινε ατιμώρητη.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

