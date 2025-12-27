Ο Λόγκαν Πολ «ρευστοποιεί» τον θησαυρό του: Στο σφυρί η ακριβότερη κάρτα Pokémon

Ο διάσημος σταρ του World Wrestling Entertainment (WWE) και influencer Λόγκαν Πολ αποφάσισε να αποχωριστεί ένα από τα πιο εμβληματικά αντικείμενα της συλλογής του, κρίνοντας ότι η παρούσα συγκυρία είναι ιδανική για μια τέτοια κίνηση.

Πρόκειται για την εξαιρετικά σπάνια κάρτα Pikachu Illustrator, την οποία ο Πολ είχε αποκτήσει το 2021 έναντι περίπου 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αγορά εκείνη είχε γράψει ιστορία, καθώς κατέρριψε ρεκόρ Guinness ως η ακριβότερη κάρτα Pokémon που άλλαξε χέρια σε ιδιωτική συναλλαγή.

Σήμερα, ο Πολ έχει ήδη συμφωνήσει σε προκαταβολή ύψους 2,5 εκατ. δολαρίων με τον Κεν Γκόλντιν, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Goldin Auctions. Η συμφωνία και το παρασκήνιό της παρουσιάζονται στη νέα σεζόν της σειράς του Netflix King of Collectibles: The Goldin Touch, η οποία έκανε πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα.

«Η αγορά είναι πιο “ζεστή” από ποτέ»

Σύμφωνα με τον Γκόλντιν, η κάρτα θα διατεθεί μέσω ειδικής online δημοπρασίας στην πλατφόρμα της Goldin Auctions, με αποκλειστική έναρξη στις 12 Ιανουαρίου. Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την τελική τιμή πώλησης μεταξύ 7 και 12 εκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνοντας τη φρενίτιδα που επικρατεί στην αγορά των συλλεκτικών αντικειμένων Pokémon.

«Η αγορά είναι πιο “ζεστή” από ποτέ», ανέφερε ο Πολ σε κοινή του εμφάνιση με τον Γκόλντιν στο Bloomberg TV, εξηγώντας ότι η πρόταση που του έγινε ήταν απλώς αδύνατο να αγνοηθεί.

Ο Γκόλντιν δεν είναι η πρώτη φορά που προσπάθησε να βάλει την κάρτα στη συλλογή του: στο παρελθόν είχε καταθέσει πρόταση ύψους 7,5 εκατ. δολαρίων, η οποία δεν είχε γίνει δεκτή. Σήμερα, ωστόσο, το timing της αγοράς φαίνεται πως άλλαξε τα δεδομένα.