Εδώ ο κόσμος καίγεται: Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να ποζάρει ξανά για ένα νέο πορτρέτο

Από την εποχή του Τζορτζ Ουάσινγκτον, του πρώτου προέδρου των ΗΠΑ, συνηθίζεται στη χώρα όσοι καταλβάνουν το αξίωμα να έχουν ένα επίσημο πορτρέτο που αποκαλύπτεται λίγο μετά την αποχώρησή τους από την εξουσία.

Αυτό θα συνέβαινε και με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πόζαρε για τον καλλιτέχνη Ρόναλντ Σερ – που πέθανε το 2022- μετά την ήττα του στις εκλογές του 2021.

Νέο πορτρέτο;

Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: ο Τραμπ αποφάσισε ότι η δεύτερη θητεία του αξίζει ένα καινούργιο πορτρέτο (ναι, καλά ακούσατε).

Την εποχή που το πορτρέτο του Σερ ήταν έτοιμο να γίνει δεκτό από την National Portrait Gallery, ο Τραμπ είχε ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την προεδρία το 2024, γεγονός που περιέπλεξε τα πράγματα, καθώς σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, η πινακοθήκη συνήθως δεν εκθέτει πορτρέτα μέχρι ο πρόεδρος να αποχωρήσει οριστικά από το αξίωμα.

Τώρα, ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι ο Τραμπ θα ήθελε ένα πορτρέτο που να αντικατοπτρίζει το σύνολο της θητείας του.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εκτίμησε το πορτρέτο που δημιουργήθηκε για την 45η θητεία του και ανυπομονεί να δει την ολοκλήρωση ενός έργου που θα συνοψίζει τόσο την 45η όσο και την 47η προεδρική θητεία του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Ντέιβις Ίνγκλ.

Από την πλευρά της, η γκαλερί δήλωσε στην εφημερίδα Times ότι ούτε που γνώριζε ότι ο Τραμπ είχε ζητήσει ένα νέο πορτρέτο.

Από τον Τραμπ στον Μπους

Το πορτρέτο του Σερ απεικονίζει τον Τραμπ σε μια συγκέντρωση, με το Λευκό Οίκο στο παρασκήνιο. Η σύζυγος του Σερ, Λόις, δήλωσε ότι το έργο «αποτύπωσε την κίνηση, την ενέργεια και την αίσθηση απόλυτης αποφασιστικότητας του Τραμπ».

Βεβαίως, ο Τραμπ δεν ήταν ο πρώτος πρόεδρος που ζωγράφισε ο Σερ.

Ο καλλιτέχνης δημιούργησε επίσης πορτρέτα των Τζορτζ Μπους – του οποίου η θητεία σημαδεύτηκε από τις σφοδρές αεροπορικές επιδρομές και την χερσαία εισβολή στο Ιράκ που φαινομενικά στόχευαν στην ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν- , καθώς και του πρώην υπουργού Άμυνας Κόλιν Πάουελ, των πρώην προέδρων της Βουλής των Αντιπροσώπων Τζον Μπόενερ και Νάνσι Πελόσι, και ένα πορτρέτο του δικαστή Άντονι Κένεντι, ο οποίος αποσύρθηκε το 2018.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η ARTnews, το επίσημο πορτρέτο του Τζο Μπάιντεν δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί και, σε ότι αφορά τους υπόλοιπους προέδρους των Δημοκρατικών, ο Μπαράκ Ομπάμα πόζαρε για τον Κεχίντε Γουάιλι και ο Μπιλ Κλίντον για τον Τσακ Κλόουζ – δύο ζωγράφοι που έκτοτε έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση.

Μια αίθουσα αποκλειστικά με εικόνες του Τραμπ

Νωρίτερα αυτό το μήνα, έγινε γνωστό ότι στα μέσα Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια μιας ξενάγησης στην National Portrait Gallery του Smithsonian, η Άμπι Τζόουνς, η οποία εργάζεται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, πρότεινε την ιδέα να δημιουργήσει το Smithsonian μια ειδική γκαλερί με πολλαπλές εικόνες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times.

Αυτές, φυσικά, θα «κρατούν συντροφιά» στο επίσημο πορτρέτο του.

Και, σα να μην έφταναν όλα αυτά, αξιωματούχοι της κυβέρνησης σημείωσαν επίσης ότι ο Λευκός Οίκος λαμβάνει τακτικά έργα τέχνης που απεικονίζουν τον Πρόεδρο από υποστηρικτές του και πρότειναν ότι μερικά από αυτά θα μπορούσαν να εκτίθενται στο μουσείο.

*Με πληροφορίες από: ARTnews