Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου αναμένεται η απόφαση του προέδρου του δικαστηρίου, Νίκου Ασκανιάκη, στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Μετά από περίπου τέσσερις μήνες, 38 συνεδριάσεις, δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση πλήθους εγγράφων -κυρίως από την πλευρά της κατηγορίας -πέφτει η αυλαία στη δίκη των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία ανέδειξε, έστω και αποσπασματικά, το εύρος και το βάθος ενός από τα σοβαρότερα σκάνδαλα θεσμικής εκτροπής των τελευταίων ετών. Η τελευταία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο 9, στην αίθουσα 16, στις 10:00.

Στη σημερινή συνεδρίαση, ολοκλήρωσαν τις αγορεύσεις τους οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, Διονύσης Ματαράγκας, Ανδρέας Μήτσαινας (εκπροσωπούν Σάρα Χάμου και Ταλ Ντίλιαν) και η Ελευθερία Ρίζου (εκπροσωπεί τον Γιάννη Λαβράνο). Τη χθεσινή μέρα προηγήθηκαν οι αγορεύσεις των Γιάννη Κυριακίδη και Νίκη Ορφανίδου, που εκπροσωπούν τον Φέλιξ Μπίτζιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας, Δημήτρης Παυλίδης, έχει προτείνει την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων, κρίνοντας, μεταξύ άλλων, πως απεδείχθη η σύνδεση όλων με τις επίμαχες εταιρείες, όπως το πλέγμα της Intellexa, η Krikel και άλλες.

Τι ισχυρίστηκαν στις αγορεύσεις τους

Ο Διονύσης Ματαράγκας αναφέρθηκε στην αγόρευσή του σε «αφήγημα» που, όπως υποστήριξε, έχει διαμορφωθεί γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών από τους δημοσιογράφους που ερεύνησαν το σκάνδαλο.

Όπως είπε, «η ερευνητική δημοσιογραφία έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα: δεν μπορούν να αποκαλύψουν τις πηγές τους. Όλοι έχουν πρόσβαση σε έγκυρες πηγές. Αφενός στους υπαλλήλους της Intellexa, αφετέρου στα στελέχη της ΕΥΠ. Όλοι έχουν πρόσβαση στους ίδιους ανθρώπους και στις ίδιες πηγές, αλλά όλοι έχουν διαφορετικά αφηγήματα».

Υπερασπίστηκε την κατάθεση του Γιώργου Καραθανάση, πραγματογνώμονα και τεχνικού συμβούλου της πλευράς του Ταλ Ντίλιαν, καθώς και τα ευρήματά του, υποστηρίζοντας ότι «η αντιμετώπιση του κ. Καραθανάση έφτασε στα όρια του προπηλακισμού από την υπεράσπιση της κατηγορίας».

Συνεχίστηκαν οι παραλληλισμοί με την υπόθεση δολοφονίας Λαμπράκη

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Μήτσαινας απάντησε στην αγόρευση του Χρήστου Κακλαμάνη, συνηγόρου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε αναφερθεί στα παραδείγματα του Χρήστου Σαρτζετάκη και του Κωνσταντίνου Κόλλια, θέτοντας το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές. Όπως ανέφερε, «δεν υπερασπίζομαι από θέση αρχής πρόσωπα σαν τον Γκοτζαμάνη και τον Εμμανουηλίδη».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της έδρας -εμμένοντας σε παραλληλισμούς με την υπόθεση δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη- σημείωσε πως «δεν σας ανακήρυξαν ακόμη ως σύγχρονο Δελλαπόρτα, καθώς η συνείδησή σας δεν επέτρεψε να εμπλέξετε ανώτατο πρόσωπο της πολιτικής», ενώ επέμεινε ότι «το δίλημμα δεν είναι Σαρτζετάκης ή Κόλλιας· θα είναι Νικόλαος Ασκανιάκης».

Σε άλλο σημείο της αγόρευσής του ο κ. Μήτσαινας, επισήμανε εκ νέου, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο, ότι «να αποτελέσετε εφαλτήριο, ως άνθρωπος εκ Κρήτης ορμώμενος, να μείνετε στην ιστορία με το όνομά σας και να σας θυμόμαστε όλοι».

Ο Ανδρέας Μήτσαινας αμφισβήτησε επίσης καταθέσεις δημοσιογράφων, ενώ προανήγγειλε ότι, σε περίπτωση καταδίκης της Σάρα Χάμου και του Ταλ Ντίλιαν, η υπεράσπιση θα εισφέρει νέα στοιχεία που θα «αιφνιδιάζουν», απαντώντας -σύμφωνα με τον ίδιο- σε έγγραφα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Αμφότεροι οι συνήγοροι των κ.κ. Ντίλιαν και Χάμου ζήτησαν την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων.

«Δεν μπορεί να δικαστεί κάποιος για μια ανθρωποκτονία αυτός που πούλησε το όπλο»

Η Ελευθερία Ρίζου υποστήριξε ότι οι καταθέσεις του Σταμάτη Τρίμπαλη -διαχειριστή στα «χαρτιά» της Krikel- και της Λίνα Κατσούδα -πρώην ιδιαιτέρας του Φέλιξ Μπίτζιος και πρώην εργαζόμενης της εταιρείας- συνιστούν, όπως είπε, την ισχυρότερη απόδειξη της αθωότητας του Γιάννη Λαβράνου. Όπως ανέφερε, αμφότεροι «αρνήθηκαν ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση με το Predator».

«Ακόμη και οι σφοδρότεροι κατήγοροι του Λαβράνου δεν του απέδωσαν καμία κατηγορία για το Predator. Ανέδειξαν τη σχέση του με την Krikel. Στο ενδεχόμενο που ισχύει η σχέση Λαβράνου με την Krikel, τι σχέση είχε η εταιρεία με το Predator;», διερωτήθηκε.

Η ίδια εξαπέλυσε επιθέσεις κατά μαρτυρικών καταθέσεων -ιδίως δημοσιογράφων- και εξέφρασε τη διαφωνία της με την εισαγγελική πρόταση, ευθυγραμμιζόμενη με τους υπόλοιπους συνηγόρους των κατηγορουμένων.

Καταλήγοντας, τόνισε με έμφαση ότι άλλοι επέλεξαν τους στόχους, άλλοι απέστειλαν τα μολυσμένα link και άλλοι είχαν λόγο να παρακολουθούν, «και όχι ο Γιάννης Λαβράνος».

«Δεν μπορεί να δικαστεί κάποιος για μια ανθρωποκτονία αυτός που πούλησε το όπλο, αλλά αυτός που πάτησε τη σκανδάλη. Ο Λαβράνος δεν επέλεξε τους στόχους, άλλοι τους επέλεξαν. Ο Λαβράνος δεν έστειλε τα link, άλλοι έστειλαν τα link. Ο Λαβράνος δεν παρακολουθούσε, άλλοι είχαν λόγο να τους παρακολουθούν», ανέφερε, ζητώντας την απαλλαγή του.