Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 15:05
Πλήγμα σε κτίριο της στρατιωτικής αστυνομίας στην Αγία Πετρούπολη - Δύο νεκροί και αναφορές για έκρηξη
Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές
Ελλάδα 17 Φεβρουαρίου 2026, 18:44

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου η απόφαση του δικαστηρίου στη δίκη για τις υποκλοπές

Μετά από περίπου τέσσερις μήνες, 38 συνεδριάσεις, δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση πλήθους εγγράφων πέφτει η αυλαία στη δίκη των παράνομων παρακολουθήσεων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Spotlight

Την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου αναμένεται η απόφαση του προέδρου του δικαστηρίου, Νίκου Ασκανιάκη, στην πολύκροτη υπόθεση των υποκλοπών, που διεξάγεται στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, στην Ευελπίδων.

Μετά από περίπου τέσσερις μήνες, 38 συνεδριάσεις, δεκάδες μαρτυρικές καταθέσεις και την κατάθεση πλήθους εγγράφων -κυρίως από την πλευρά της κατηγορίας -πέφτει η αυλαία στη δίκη των παράνομων παρακολουθήσεων, η οποία ανέδειξε, έστω και αποσπασματικά, το εύρος και το βάθος ενός από τα σοβαρότερα σκάνδαλα θεσμικής εκτροπής των τελευταίων ετών. Η τελευταία συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο 9, στην αίθουσα 16, στις 10:00.

Στη σημερινή συνεδρίαση, ολοκλήρωσαν τις αγορεύσεις τους οι συνήγοροι των κατηγορουμένων, Διονύσης Ματαράγκας, Ανδρέας Μήτσαινας (εκπροσωπούν Σάρα Χάμου και Ταλ Ντίλιαν) και η Ελευθερία Ρίζου (εκπροσωπεί τον Γιάννη Λαβράνο). Τη χθεσινή μέρα προηγήθηκαν οι αγορεύσεις των Γιάννη Κυριακίδη και Νίκη Ορφανίδου, που εκπροσωπούν τον Φέλιξ Μπίτζιο.

Υπενθυμίζεται ότι ο εισαγγελέας, Δημήτρης Παυλίδης, έχει προτείνει την ενοχή και των τεσσάρων κατηγορουμένων, κρίνοντας, μεταξύ άλλων, πως απεδείχθη η σύνδεση όλων με τις επίμαχες εταιρείες, όπως το πλέγμα της Intellexa, η Krikel και άλλες.

Τι ισχυρίστηκαν στις αγορεύσεις τους

Ο Διονύσης Ματαράγκας αναφέρθηκε στην αγόρευσή του σε «αφήγημα» που, όπως υποστήριξε, έχει διαμορφωθεί γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών από τους δημοσιογράφους που ερεύνησαν το σκάνδαλο.

Όπως είπε, «η ερευνητική δημοσιογραφία έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα: δεν μπορούν να αποκαλύψουν τις πηγές τους. Όλοι έχουν πρόσβαση σε έγκυρες πηγές. Αφενός στους υπαλλήλους της Intellexa, αφετέρου στα στελέχη της ΕΥΠ. Όλοι έχουν πρόσβαση στους ίδιους ανθρώπους και στις ίδιες πηγές, αλλά όλοι έχουν διαφορετικά αφηγήματα».

Υπερασπίστηκε την κατάθεση του Γιώργου Καραθανάση, πραγματογνώμονα και τεχνικού συμβούλου της πλευράς του Ταλ Ντίλιαν, καθώς και τα ευρήματά του, υποστηρίζοντας ότι «η αντιμετώπιση του κ. Καραθανάση έφτασε στα όρια του προπηλακισμού από την υπεράσπιση της κατηγορίας».

Συνεχίστηκαν οι παραλληλισμοί με την υπόθεση δολοφονίας Λαμπράκη

Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Μήτσαινας απάντησε στην αγόρευση του Χρήστου Κακλαμάνη, συνηγόρου του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε αναφερθεί στα παραδείγματα του Χρήστου Σαρτζετάκη και του Κωνσταντίνου Κόλλια, θέτοντας το διακύβευμα της απόφασης στη δίκη για τις υποκλοπές. Όπως ανέφερε, «δεν υπερασπίζομαι από θέση αρχής πρόσωπα σαν τον Γκοτζαμάνη και τον Εμμανουηλίδη».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της έδρας -εμμένοντας σε παραλληλισμούς με την υπόθεση δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη- σημείωσε πως «δεν σας ανακήρυξαν ακόμη ως σύγχρονο Δελλαπόρτα, καθώς η συνείδησή σας δεν επέτρεψε να εμπλέξετε ανώτατο πρόσωπο της πολιτικής», ενώ επέμεινε ότι «το δίλημμα δεν είναι Σαρτζετάκης ή Κόλλιας· θα είναι Νικόλαος Ασκανιάκης».

Σε άλλο σημείο της αγόρευσής του ο κ. Μήτσαινας, επισήμανε εκ νέου, απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο, ότι «να αποτελέσετε εφαλτήριο, ως άνθρωπος εκ Κρήτης ορμώμενος, να μείνετε στην ιστορία με το όνομά σας και να σας θυμόμαστε όλοι».

Ο Ανδρέας Μήτσαινας αμφισβήτησε επίσης καταθέσεις δημοσιογράφων, ενώ προανήγγειλε ότι, σε περίπτωση καταδίκης της Σάρα Χάμου και του Ταλ Ντίλιαν, η υπεράσπιση θα εισφέρει νέα στοιχεία που θα «αιφνιδιάζουν», απαντώντας -σύμφωνα με τον ίδιο- σε έγγραφα των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Αμφότεροι οι συνήγοροι των κ.κ. Ντίλιαν και Χάμου ζήτησαν την απαλλαγή των δύο κατηγορουμένων.

«Δεν μπορεί να δικαστεί κάποιος για μια ανθρωποκτονία αυτός που πούλησε το όπλο»

Η Ελευθερία Ρίζου υποστήριξε ότι οι καταθέσεις του Σταμάτη Τρίμπαλη -διαχειριστή στα «χαρτιά» της Krikel- και της Λίνα Κατσούδα -πρώην ιδιαιτέρας του Φέλιξ Μπίτζιος και πρώην εργαζόμενης της εταιρείας- συνιστούν, όπως είπε, την ισχυρότερη απόδειξη της αθωότητας του Γιάννη Λαβράνου. Όπως ανέφερε, αμφότεροι «αρνήθηκαν ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση με το Predator».

«Ακόμη και οι σφοδρότεροι κατήγοροι του Λαβράνου δεν του απέδωσαν καμία κατηγορία για το Predator. Ανέδειξαν τη σχέση του με την Krikel. Στο ενδεχόμενο που ισχύει η σχέση Λαβράνου με την Krikel, τι σχέση είχε η εταιρεία με το Predator;», διερωτήθηκε.

Η ίδια εξαπέλυσε επιθέσεις κατά μαρτυρικών καταθέσεων -ιδίως δημοσιογράφων- και εξέφρασε τη διαφωνία της με την εισαγγελική πρόταση, ευθυγραμμιζόμενη με τους υπόλοιπους συνηγόρους των κατηγορουμένων.

Καταλήγοντας, τόνισε με έμφαση ότι άλλοι επέλεξαν τους στόχους, άλλοι απέστειλαν τα μολυσμένα link και άλλοι είχαν λόγο να παρακολουθούν, «και όχι ο Γιάννης Λαβράνος».

«Δεν μπορεί να δικαστεί κάποιος για μια ανθρωποκτονία αυτός που πούλησε το όπλο, αλλά αυτός που πάτησε τη σκανδάλη. Ο Λαβράνος δεν επέλεξε τους στόχους, άλλοι τους επέλεξαν. Ο Λαβράνος δεν έστειλε τα link, άλλοι έστειλαν τα link. Ο Λαβράνος δεν παρακολουθούσε, άλλοι είχαν λόγο να τους παρακολουθούν», ανέφερε, ζητώντας την απαλλαγή του.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα απωλειών στην αγορά

Ναυτιλία
Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

Capital Clean Energy Carriers: Από 3,75% έως 4,05% το εύρος επιτοκίου για το ομόλογο

inWellness
inTown
«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή
Ελλάδα 17.02.26

«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή

Οι συγγενείς των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή μεγάλωσαν με το τραύμα εκείνης της ημέρας. Ο πόνος μεταφέρθηκε στις επόμενες γενιές, ως ζωντανή υπενθύμιση μιας βαρβαρότητας που έμεινε ατιμώρητη.

Σύνταξη
Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
Εργοστάσιο Βιολάντα 17.02.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες προπανίου - «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»

Θάψαμε τους σωλήνες προπανίου χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας ισχυρίζεται ένας από τους υδραυλικούς λέγοντας ότι αυτές ήταν οι εντολές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Προβλήματα 17.02.26

Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο - Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δοκιμάζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου η κακοκαιρία. Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου. Η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι – Ελέγχεται και το τρίτο εργοστάσιο του ιδιοκτήτη
Δικογραφία 1500 σελίδων 17.02.26

«Δακρύζαμε από την οσμή» λένε εργαζόμενοι της Βιολάντα - Διαρροή στο δεύτερο εργοστάσιο και έλεγχος στο τρίτο

Ο δικηγόρος συγγενών θυμάτων της «Βιολάντα» ανέφερε ότι όλα τα στοιχεία στηρίζουν το κατηγορητήριο ότι ο ιδιοκτήτης γνώριζε τα πάντα και φέρει ευθύνη - Τι θα υποστηρίξει ο ίδιος

Σύνταξη
Το MEGA αποχαιρετά τον Κώστα Κοσμίδη
Ελλάδα 17.02.26

Το MEGA αποχαιρετά τον Κώστα Κοσμίδη

Πένθος στο Mega για την απώλεια του μοντέρ Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά προδομένος από την καρδιά του σε ηλικία 52 ετών.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο
Champions League 17.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μιλάνο για τα νοκ-άουτ play offs του CEV Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026
Τζόγος 17.02.26

Look Mum No Computer εναντίον Akylas: YouTuber, εφευρέτης και το ρίσκο της Βρετανίας στη Eurovision 2026

Σε μια χρονιά που η Eurovision κλυδωνίζεται από μποϊκοτάζ και πτώση της τηλεθέασης, η Μεγάλη Βρετανία αποφασίζει να ανατρέψει τα δεδομένα επιλέγοντας τον αναπάντεχο Look Mum No Computer ως εκπρόσωπο μιας νέας γενιάς στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή
Ελλάδα 17.02.26

«Μαζεύανε τα πτώματα και τα ρίχνανε σαν τσουβάλια» – Συγκλονίζει μάρτυρας της εκτέλεσης των 200 Ελλήνων από τους ναζί στην Καισαριανή

Οι συγγενείς των εκτελεσθέντων στην Καισαριανή μεγάλωσαν με το τραύμα εκείνης της ημέρας. Ο πόνος μεταφέρθηκε στις επόμενες γενιές, ως ζωντανή υπενθύμιση μιας βαρβαρότητας που έμεινε ατιμώρητη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία
Κόσμος 17.02.26

Ουκρανία: Drones έπληξαν τερματικό σταθμό πετρελαίου και εργοστάσιο χημικών στην Ρωσία

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας σε στρατηγικούς στόχους στην Ρωσία, ιδίως σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή της Μόσχας

Σύνταξη
Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;
Φόροι στους υπερπλούσιους 17.02.26

Θα κυριαρχήσει η δημοκρατία έναντι του καπιταλισμού ή θα αφομοιωθεί από αυτόν;

Για να επικρατήσει η δημοκρατία έναντι του «Καισαρισμού», πρέπει να φορολογήσουμε τον ακραίο πλούτο – και πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, προειδοποιούν διεθνείς οικονομολόγοι

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της
Χμμμ... 17.02.26

Υπάρχει πρόβλημα διαδοχής στη Vogue; Η νευρικότητα μεταξύ παλιάς διευθύντριας και της νέας προστατευόμενής της

Η κοινή συνέντευξη της Άννα Γουίντουρ και της Κλόε Μαλ με τους New York Times δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα και το μόνο που σκέφτονται οι οξυδερκείς παρατηρητές της μόδας είναι εάν η Vogue έχει πρόβλημα με το brand της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Κοστίνια: «Να παίξουμε καλά και να πάρουμε τη νίκη – Όλοι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Κοστίνια εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου του ματς με την Λεβερκούζεν και αποθέωσε τον κόσμο των Πειραιωτών.

Σύνταξη
Βιολάντα: Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες – «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»
Εργοστάσιο Βιολάντα 17.02.26

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις των υδραυλικών για τους σωλήνες προπανίου - «Εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω»

Θάψαμε τους σωλήνες προπανίου χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας ισχυρίζεται ένας από τους υδραυλικούς λέγοντας ότι αυτές ήταν οι εντολές του ιδιοκτήτη της Βιολάντα

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Ζαχαριάδης: Να μην μπερδεύουμε τις εξορύξεις με τα ζητήματα του διεθνούς δικαίου

«Η ίδια εταιρεία, η οποία υπέγραψε μαζί μας χθες, υπογράφει και με την Τουρκία για άλλες περιοχές. Άρα, η εξωτερική πολιτική και η διπλωματία είναι ένα χωριστό κεφάλαιο από τα ενεργειακά», τονίζει ο Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Άρης
Μπάσκετ 17.02.26

LIVE: Μαρούσι – Άρης

LIVE: Μαρούσι – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρούσι – Άρης για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Τα όρια της ελευθερίας των δικαστών
Μια ενδιάμεση λύση 17.02.26

Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη: Σκέψεις για την ανεξαρτησία και το κύρος της Δικαιοσύνης

Ο σεβασμός και η εμπιστοσύνη κλονίζονται όταν με τη ρητή ή σιωπηρή επίκληση της δικαστικής ιδιότητας χρησιμοποιείται το δικαστικό λειτούργημα για τη στήριξη μιας δημόσιας άποψης

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος
Μπάσκετ 17.02.26

Euroleague: Κεκλεισμένων των θυρών το Μπαρτσελόνα – Χάποελ Τελ Αβίβ στις 13/3 – Αυτός είναι ο λόγος

Κεκλεισμένων των θυρών θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας της Μπαρτσελόνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για την 31η αγωνιστική της Euroleague, όπως γνωστοποίησε ο ισραηλινός σύλλογος σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο – Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Προβλήματα 17.02.26

Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στον Ταΰγετο - Η Περιφέρεια Πελοποννήσου ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Δοκιμάζει την Περιφέρεια Πελοποννήσου η κακοκαιρία. Εκκενώθηκαν δύο οικισμοί στην περιοχή του Ταϋγέτου. Η Περιφέρεια ζητά να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης
Κυκλοφοριακό έμφραγμα 17.02.26

ΠΑΣΟΚ για Αττική Οδό: Υποδομές σε δοκιμασία – Έλλειψη προγραμματισμού και περιοδικής συντήρησης

«Αδιανόητο να ανακοινώνονται την 'τελευταία στιγμή' κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για βαριά συντήρηση, όταν αυτές επηρεάζουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη – Παραμένει κρατούμενος
Ελλάδα 17.02.26

Αύριο η δίκη του Χρήστου Μαυρίκη - Παραμένει κρατούμενος

Η εκδίκαση της υπόθεσης του Χρήστου Μαυρίκη αναβλήθηκε σήμερα προκειμένου να προσκομίσει  τα έγγραφα, που, όπως λέει, αποδεικνύουν ότι κατέχει νόμιμα το όπλο με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε . 

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
