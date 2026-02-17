newspaper
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 08:45
Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής – Σημαντικές καθυστερήσεις
Κολωνάκι: Χειροπέδες σε τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Ζημιές σε 5 ΙΧ
Ελλάδα 17 Φεβρουαρίου 2026, 10:17

Κολωνάκι: Χειροπέδες σε τραγουδίστρια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Ζημιές σε 5 ΙΧ

Αρκετά πάνω από το όριο του αλκοτέστ οι μετρήσεις της 36χρονης.

Αναστάτωση επικράτησε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολωνάκι, καθώς ένα όχημα προσέκρουσε σε πέντε σταθμευμένα ΙΧ.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην οδό Ξανθίππου, όταν το όχημα που οδηγούσε μια 36χρονη τραγουδίστρια κινούνταν από την οδό Κλεομένους προς την οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου.

Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η τραγουδίστρια προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο ΙΧ, προκαλώντας καραμπόλα, από την οποία υπέστησαν ζημιές ακόμη τέσσερα οχήματα.

Αρκετά πάνω από το όριο το αλκοτέστ

Λίγη ώρα μετά τη σύγκρουση στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Αθηνών, οι οποίοι έκαναν έλεγχο αλκοτέστ στην οδηγό. Εκεί, η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,78 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ενώ η δεύτερη μέτρηση «ανέβηκε» στα 0,83 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, ένδειξη που ξεπερνά κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο.

Μετά τις συγκεκριμένες μετρήσεις η 36χρονη, συνελήφθη και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο. Ειδικότερα, σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Καισαριανή: Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες – Χαρακτηρισμός τη συλλογής ως μνημείο
Προσπάθειες ταυτοποίησης 17.02.26

Στο Βέλγιο εμπειρογνώμονες του ΥΠΠΟ για τις φωτογραφίες της Καισαριανής - Χαρακτηρισμός της συλλογής ως μνημείο

Συνεχίζονται οι προσπάθειες ταυτοποίησης των εκτελεσθέντων κομμουνιστών που απεικονίζονται στις φωτογραφίες από την Καισαριανή

Σύνταξη
Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»
Ενας χρόνος μετά 17.02.26

Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»

Οι σεισμοί «κατά ριπάς», οι εφιαλτικές βάρδιες στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και η σύγκριση με την αντίστοιχη κρίση στην Καλντέρα το 2011-2012 - Εναν χρόνο μετά τη σεισμική κρίση της Σαντορίνης, μια Ημερίδα έριξε φως στα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2025 όταν και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σαντορίνη

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Ελλάδα 17.02.26

Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του
Ελλάδα 17.02.26

Συνελήφθη ο Χρήστος Μαυρίκης μετά το επεισόδιο με πυροβολισμούς – Εντοπίστηκε σε θάμνους κοντά στο σπίτι του

Ο Χρήστος Μαυρίκης αρχικά ταμπουρώθηκε στο σπίτι και στη συνέχεια φαίνεται να διέφυγε και να κρύφτηκε σε οικόπεδο δίπλα στο σπίτι του στα Σπάτα

Σύνταξη
Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του
Ελλάδα 16.02.26 Upd: 23:59

Σπάτα: Ο Χρήστος Μαυρίκης πυροβόλησε με καραμπίνα και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθεί να πείσει τον 75χρονο να παραδοθεί - Ο Χρήστος Μαυρίκης είχε γίνει γνωστός στη μεγάλη υπόθεση τηλεφωνικών υποκλοπών στις αρχές της δεκαετίας του 1990

Σύνταξη
Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο
Ελλάδα 16.02.26

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης – Τι υποστηρίζει για το αιματηρό επεισόδιο

Ο 38χρονος Βούλγαρος οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Λαμίας - Αμέσως μετά ο δικηγόρος του έκανε δηλώσεις αναφέροντας όσα υποστηρίζει ο κατηγορούμενος για το αιματηρό επεισόδιο στις φυλακές Δομοκού

Σύνταξη
Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά – Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο
Η ζωή και η δράση του 16.02.26

Θρασύβουλος Καλαφατάκης: Ποιος ήταν ο κομμουνιστής από τον Πλατανιά - Διηγείται η κόρη του, βίντεο ντοκουμέντο

Ο Θρασύβουλος Καλαφατάκης είναι ένας από τους 200 της Καισαριανής - Το Γυμνάσιο Πλατανιά είχε κάνει αφιέρωμα για τη ζωή του δέκα χρόνια πριν έρθουν στη δημοσιότητα οι φωτογραφίες από την εκτέλεση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
