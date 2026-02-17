Οι αγορές έχουν αρχίσει να μοιάζουν με ένα παιχνίδι σκακιού χωρίς κανόνες. Ένα tweet, μια ανακοίνωση της κυβέρνησης ή μια καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αλλάξει τη διαδρομή δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε λίγες ώρες. Οι επενδυτές αρχίζουν να συνηθίζουν ολένα και περισσότερο αυτό που στη γλώσσα της Wall Street ονομάζουμε «κίνδυνος γεγονότος» —ξαφνικές, απροσδόκητες ειδήσεις που προκαλούν υπερβολικές διακυμάνσεις στην αγορά.

Οι επενδυτές δεν κινούνται πια μόνο με βάση τα οικονομικά στοιχεία. Κινούνται όπως ένας παίκτης σκακιού, προσπαθώντας να προβλέψουν κινήσεις που κανείς δεν περιμένει, και μαθαίνουν να ζουν με το απρόβλεπτο, αναπροσαρμόζοντας διαρκώς την στρατηγική τους. Γιατί η καθημερινότητα της επένδυσης έχει γίνει ένα αδιάκοπο παιχνίδι στρατηγικής.

Η τεχνητή νοημοσύνη ταράζει τις αγορές

Οι πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη έχουν δημιουργήσει κύματα αβεβαιότητας σε τομείς όπως είναι οι ασφάλειες, η παροχή δεδομένων, η διαχείριση πλούτου και ακόμα και οι μεταφορικές εταιρείες. Μια μικρή ενημέρωση από μια εταιρεία logistics προκάλεσε πρόσφατα πτώση 15% στις μετοχές των μεταφορικών εταιρειών, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για τον επόμενο κλάδο που θα διαταραχθεί από τα νέα εργαλεία AI.

Οι μετατοπίσεις κεφαλαίων στις διεθνείς αγορές

Η συνεχής αβεβαιότητα έχει ωθήσει ορισμένους επενδυτές να μεταφέρουν κεφάλαια σε ξένες αγορές ή ασφαλή καταφύγια. Ο Stephen Kolano της Integrated Partners στρέφεται σε περιοχές όπου σχηματίζονται εμπορικές σχέσεις ανεξάρτητα από την Ουάσινγκτον, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ινδία, αυξάνοντας τις επενδύσεις στις ευρωπαϊκές αμυντικές εταιρείες και τις μετοχές αναδυόμενων αγορών. Όπως σημειώνει, «Σχεδόν αποδεσμεύεσαι από την αίσθηση του σοκ. Μαθαίνεις να περιμένεις το απροσδόκητο».

H αβεβαιότητα των αγορών αποτυπώνεται στους δείκτες

Η αβεβαιότητα στις αγορές αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα στον Δείκτη Μεταβλητότητας Cboe (VIX), τον γνωστό «δείκτη φόβου» της Wall Street. Οι καθημερινές απόλυτες κινήσεις του δείκτη ανέβηκαν στο 4,2%, από 3,5% που ήταν κατά την τελευταία χρονιά της προεδρίας Μπάιντεν. Στην πρώτη χρονιά της δεύτερης θητείας Τραμπ, ο VIX έκλεισε πάνω από το επίπεδο 20 σε 66 ημέρες — ενώ στην πρώτη του θητεία δεν είχε φτάσει ποτέ σε τέτοιο επίπεδο.

Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στις πολιτικές ανατροπές. Ακόμα και η σεζόν δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων χαρακτηρίζεται από υψηλή αστάθεια. Κατά τις ημέρες ανακοινώσεων, ο μέσος όρος μεταβολής των μετοχών του S&P 500 έφτασε στο 5,2%, σημειώνοντας την υψηλότερη τιμή από το 2012. Οι αγορές κινούνται πλέον γρήγορα και έντονα, αντανακλώντας τον φόβο αλλά και τις ευκαιρίες για τους επενδυτές που ξέρουν να διαβάζουν τα σημάδια.

Η αβεβαιότητα στις αγορές δεν εντοπίζεται μόνο στις μετοχές και τα ομόλογα — οι μεγάλες συνταξιοδοτικές επενδυτικές ομάδες (pension funds) επίσης αυξάνουν την προστασία των χαρτοφυλακίων τους απέναντι στις ακραίες διακυμάνσεις του δολαρίου, προσπαθώντας να μετριάσουν τον κίνδυνο μιας ξαφνικής πτώσης της ισοτιμίας εξαιτίας απροσδόκητων ειδήσεων. Αυτή την τάση, σύμφωνα με αναλυτές, επισημαίνει ο Brent Donnelly, πρόεδρος της Spectra Markets, σημειώνοντας ότι οι συνταξιοδοτικοί φορείς έχουν ενισχύσει τις ασφαλιστικές τους θέσεις για να αντέξουν τέτοιες μεταβολές.

Όπως εξηγεί το Μarketscreener, ένα σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ τον προηγούμενο μήνα, ότι δεν ανησυχεί για την πτώση του δολαρίου, πυροδότησε τη μεγαλύτερη υποχώρηση του αμερικανικού νομίσματος από την ανακοίνωση των δασμών τον Απρίλιο — υποδεικνύοντας πόσο ευαίσθητες είναι οι αγορές στις πολιτικές δηλώσεις. Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Donnelly, «δεν μπορείς να ξέρεις πότε θα συμβεί, και ούτε αν είναι αξιόπιστο όταν τελικά συμβαίνει».

Παράλληλα, μέσα στον Ιανουάριο, οι επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια σειρά από εκπλήξεις που επηρέασαν τις αγορές, όπως είναι η στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα, η απροσδόκητη πρόταση για καθορισμό ορίου 10% στα επιτόκια πιστωτικών καρτών και η εντολή προς τους κολοσσούς Fannie Mae και Freddie Mac για αγορά ομολόγων υποθηκών ύψους 200 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με αναλυτές της Pimco, αυτά τα γεγονότα ανέδειξαν την ανάγκη για μια προσαρμοστική νοοτροπία μπροστά στην αβεβαιότητα, όπου οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις αποτιμήσεις, μένουν ευέλικτοι γεωγραφικά και αντιδρούν ταχύτατα όταν η μεταβλητότητα δημιουργεί ευκαιρίες.

Ο στρατηγικός τρόπος σκέψης

Οι αναλυτές συστήνουν «ευέλικτη νοοτροπία για την αβεβαιότητα», παρακολουθώντας τις αξιολογήσεις, διατηρώντας ευελιξία στις γεωγραφικές τοποθετήσεις και αντιδρώντας γρήγορα όταν η αστάθεια δημιουργεί ευκαιρίες. Ο Paul Christopher του Wells Fargo Investment Institute προειδοποιεί να μην αντιδρά κανείς επιπόλαια σε κάθε είδηση, αλλά να εστιάζει σε τάσεις όπως η απελευθέρωση κανονισμών και η επένδυση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι επενδυτές που επιβιώνουν σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο είναι αυτοί που βλέπουν πέρα από τον βραχυπρόθεσμο πανικό.

Εστιάζουν σε θεμελιώδεις τάσεις, αναζητούν ευκαιρίες σε απρόσμενα γεγονότα και παραμένουν ευέλικτοι απέναντι σε ό,τι η αγορά φέρνει απρόσμενα στο τραπέζι.

Η νέα εποχή επενδύσεων απαιτεί υπομονή, στρατηγική σκέψη και την ικανότητα να «προβλέπεις το απρόβλεπτο».

Πηγή ΟΤ