Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Η νέα εποχή στις αγορές: Ρευστότητα Made in China
Διεθνής Οικονομία 16 Ιανουαρίου 2026 | 23:42

Η νέα εποχή στις αγορές: Ρευστότητα Made in China

H Κίνα κατέγραψε ιστορικό εμπορικό πλεόνασμα 1,2 τρισ. δολάρια – Πώς βρέθηκε στα χέρια του ιδιωτικού τομέα και που διοχετεύθηκε

ΕπιμέλειαΤζούλη Καλημέρη
Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Σε μαζικές ιδιωτικές αγορές ξένων τίτλων και επέκταση επιχειρήσεων στο εξωτερικό στράφηκαν τα έσοδα ρεκόρ του εμπορικού πλεονάσματος ύψους 1,2 τρισ. δολάρια της Κίνας, σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg.

Οι επενδυτές που αποτελούν τον μη επίσημο τομέα της Κίνας είδαν τα περιουσιακά τους στοιχεία στο εξωτερικό να αυξάνονται κατά περισσότερο από 1 τρισ. δολάρια τα πρώτα τρία τρίμηνα του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ρυθμιστικής αρχής της αγοράς συναλλάγματος της Κίνας, πόσο διπλάσιο της ετήσιας μέσης ανάπτυξης την τελευταία δεκαετία.

Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη ρευστότητα που προέρχεται από την Κίνα

Η αξιοποίηση αυτών των χρημάτων πέρυσι είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση κατά 535 δισ. δολάρια των αγορών τίτλων του εξωτερικού, όπως αμερικανικές μετοχές, ευρωπαϊκά ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια από το μη επίσημο τομέα της Κίνας, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg, αν και δεν υπάρχει διαθέσιμη μια πιο λεπτομερής γεωγραφική ανάλυση των επενδύσεων.

Η αύξηση έως τον Σεπτέμβριο ξεπέρασε οποιαδήποτε ετήσια αύξηση των τελευταίων δύο δεκαετιών και ήταν πολύ μεγαλύτερη από τις άμεσες επενδύσεις του Πεκίνου στο εξωτερικό.

Η νέα εποχή στις αγορές: Ρευστότητα Made in China

Η αθόρυβη κίνηση κεφαλαίων στις παγκόσμιες αγορές εγκαινιάζει μια νέα εποχή που καταργεί το κεντρικό σύστημα διαχείρισης του πλούτου που προέρχεται από τον υπερβολικά μεγάλο ρόλο της Κίνας στη μεταποίηση και το εμπόριο.

Για έναν κόσμο που ήδη ανησυχεί για τις τεράστιες ανισορροπίες στις εμπορικές συναλλαγές, προστίθεται ακόμα ένας παράγοντας. Το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα που εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από τη ρευστότητα που προέρχεται από την Κίνα.

«Καθώς το αποτύπωμα των ιδιωτικών επενδύσεων της Κίνας αυξάνεται, αναπόφευκτα θα διαδραματίσει μεγαλύτερο ρόλο στις παγκόσμιες ροές κεφαλαίων» εξηγεί ο Peiqian Liu, οικονομολόγος για την Ασία στην Fidelity International, η οποία διαχειρίζεται περίπου 1 τρισ. δολάρια.

Σε περίπτωση ταχείας ανατίμησης του γιουάν και επαναπατρισμού κεφαλαίων, ο Liu εξηγεί ότι «θα μπορούσαμε να δούμε μια αλυσιδωτή αντίδραση εξαγωγέων που θα διευθετήσουν το ξένο συνάλλαγμά τους και οι εισροές κεφαλαίων να αυξάνονται, οδηγώντας σε μια θεμελιώδη αντιστροφή κατεύθυνσης».

Ο επαναπατρισμός κεφαλαίων στην Κίνα

Σημάδια μεγάλου επαναπατρισμού κεφαλαίων εμφανίζονται ήδη. Με βάση τα επίσημα στοιχεία η Κίνα κατέγραψε τον Δεκέμβριο τις «μεγαλύτερες» εισροές, ύψους 128 δισ. δολαρίων, τις  υψηλότερες από το 2015, εν μέσω της απότομης αύξησης στη μετατροπή ξένου συναλλάγματος σε γιουάν από εταιρείες, σύμφωνα με την Goldman Sachs.

Η Κίνα αναδεικνύεται σε μια ώριμη καθαρή πιστώτρια χώρα

Τα κινεζικά ιδρύματα, που έχουν περισσότερη άνεση από το Πεκίνο για το που θα διαθέσουν τα κεφάλαια, μπορούν να ενσωματωθούν βαθύτερα στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές διαδικασίες, καθιστώντας τα πιο ανθεκτικά στις κυρώσεις και πιο δύσκολο να τα παρακολουθήσουν οι δυτικές ρυθμιστικές αρχές.

Η μετατόπιση, που εκτυλίσσεται εδώ και χρόνια, επιταχύνθηκε καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ επανεξελέγη στην προεδρία των ΗΠΑ το 2024. Ήταν το αποκορύφωμα της επιχείρησης που εκτελεί η Κίνα εδώ και δύο δεκαετίες, η οποία οραματίζεται την «αποθήκευση ξένου συναλλάγματος στον λαό» αντί να το αφήνει στην κεντρική τράπεζα.

Τα ξένα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ο μη επίσημος τομέας της Κίνας ξεπέρασαν το συνολικό εξωτερικό χρέος για πρώτη φορά πέρυσι, σύμφωνα με υπολογισμούς του Bloomberg.

«Το έτος 2025 μπορεί να σηματοδοτήσει την έναρξη της μετάβασης της Κίνας προς την κατεύθυνση της ανάδειξης σε μια ώριμη καθαρή πιστώτρια χώρα» υπογραμμίζουν οι οικονομολόγοι της Bank of China International Securitie. «Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι πιο ευαίσθητος στην ανατίμηση του γιουάν.»

Από το κράτος στα βιβλία των επιχειρήσεων

Πριν από περίπου 20 χρόνια κάθε δολάριο που κέρδιζε ένας εξαγωγέας έπρεπε να αποδοθεί στο κράτος. Αλλά μετά την είσοδο της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στις αρχές της χιλιετίας, η ραγδαία αύξηση των εξαγωγών οδήγησε σε αύξηση των συναλλαγματικών αποθεματικών, τροφοδότηση του εγχώριου πληθωρισμού και σε πολιτική πίεση από τη Δύση.

Αυτό προκάλεσε μια αλλαγή στις παλιές πρακτικές, σε μια αργή μεταμόρφωση που έγινε ωστόσο πιο επείγουσα μετά την απόφαση της G7 να παγώσει περίπου 300 δισ. δολάρια από τα αποθεματικά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας ως τιμωρία για την εισβολή στην Ουκρανία πριν από τέσσερα χρόνια.

Η διαδικασία με την οποία το εμπορικό πλεόνασμα μετατρέπεται σε ξένα περιουσιακά στοιχεία του ιδιωτικού τομέα είναι παρόμοια με έναν μηχανισμό ανακύκλωσης που παρακάμπτει τον ισολογισμό της PBOC.

Οι Κινέζοι ιδιώτες επενδυτές κατείχαν ήδη 7,8 τρισ. δολάρια σε ξένα περιουσιακά στοιχεία στα τέλη Σεπτεμβρίου

Αντί να πωλούν τα κέρδη τους σε δολάρια στις αρχές σε αντάλλαγμα για γιουάν, μια παραδοσιακή πρακτική στο παλιό κεντρικό καθεστώς, οι εξαγωγείς μπορούν πλέον να καταθέτουν τα χρήματα σε εμπορικές τράπεζες ή να τα διατηρούν στα βιβλία τους.

Η άνθηση του εμπορίου

Καθώς η Κίνα πλοηγείται στην επικίνδυνη γεωπολιτικά εποχή της δεύτερης θητείας Τραμπ οι εξαγωγείς της δημιούργησαν νέο πλούτο αξίας δισ. δολαρίων.

Πέρυσι, οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ ώθησαν τις κινεζικές εταιρείες να στείλουν περισσότερα αγαθά σε άλλες αγορές σε όλο τον κόσμο. Με τις εισαγωγές να περιορίζονται από την ασθενή εγχώρια ζήτηση, οι αυξανόμενες εξαγωγές παρήγαγαν το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα στην παγκόσμια ιστορία.

Μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι Κινέζοι ιδιώτες επενδυτές κατείχαν ήδη 7,8 τρισ. δολάρια σε ξένα περιουσιακά στοιχεία, σε μια αύξηση που ξεπέρασε τη συσσώρευση επίσημων αποθεματικών σχεδόν πέντε φορές. Όταν υπολογίζονται μαζί, η Κίνα έχει πλέον χτίσει στο εξωτερικό ένα αποθεματικό μεγαλύτερο από το σύνολο των ξένων περιουσιακών στοιχείων που κατέχει η Ιαπωνία, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της Ασίας με ένα τεράστιο απόθεμα υπεράκτιων επενδύσεων.

Καθώς τα έσοδα από ξένο συνάλλαγμα συσσωρεύονται, οι τράπεζες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την αδρανή ρευστότητά τους για να αγοράσουν υπεράκτιους τίτλους ή να δανείσουν σε εταιρείες που επεκτείνονται στο εξωτερικό. Οι μεγάλες εταιρείες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τα έσοδα από τις εξαγωγές τους για να χρηματοδοτήσουν άμεσες επενδύσεις στο εξωτερικό και να αγοράσουν ξένα περιουσιακά στοιχεία.

Η PBOC και η χρήση των κρατικών τραπεζών για τις παρεμβάσεις της

Η PBOC έχει συνδεθεί και η ίδια με αυτές τις επιχειρήσεις. Εδώ και καιρό υπάρχουν υποψίες ότι χρησιμοποιεί τις ανταλλαγές συναλλάγματος με εγχώριες τράπεζες όταν πραγματοποιεί μυστικές παρεμβάσεις στην αγορά συναλλάγματος. Αυτό ουσιαστικά τοποθετεί τη ρευστότητα σε δολάρια που υποτίθεται ότι βρίσκεται στον ισολογισμό της PBOC στα βιβλία των τραπεζών.

«Η PBOC χρησιμοποιεί μεγάλες κρατικές τράπεζες ως αγωγούς για τις παρεμβάσεις», με αποτέλεσμα υψηλότερα περιουσιακά στοιχεία σε ξένο συνάλλαγμα στις τράπεζες, αναφέρει ο George Magnus, ερευνητής στο Κέντρο Κίνας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και πρώην επικεφαλής οικονομολόγος στην UBS . «Είναι πιθανό αυτά τα περιουσιακά στοιχεία να είναι σε δολάρια ΗΠΑ ή κλώνους όπως το αυστραλιανό και το καναδικό δολάριο, ή το γιεν».

Επιπλέον, επίσημα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι περίπου το 30% του εμπορίου της Κίνας διευθετείται πλέον σε γιουάν, το οποίο δεν υπολογίζεται στα ξένα περιουσιακά στοιχεία.

Η αύξηση των ξένων συμμετοχών από μη επίσημους επενδυτές από την Κίνα ευθυγραμμίζεται με μια ευρύτερη εισροή κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα σε αμερικανικές μετοχές κατά το 12μηνο έως τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ.

Επενδυτές στο Χονγκ Κονγκ και το Βέλγιο, κόμβοι που θεωρούνται ευρέως ως κύριοι θεματοφύλακες για Κινέζους πελάτες, αγόρασαν αμερικανικές μετοχές σε καθαρή βάση την ίδια περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Τα αποθεματικά του ιδιωτικού τομέα

Πέρα από το δημόσιο χρέος και το χρέος των οργανισμών, «είναι άνετοι να αγοράζουν μια σειρά από αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία» και είναι σε θέση να χρηματοδοτήσουν κινεζικές εταιρείες που χρειάζονται υπεράκτιο δανεισμό, είπε. «Είναι σημαντικό ότι αυτή η εισροή δεν κατευθύνεται κυρίως στην αγορά του δημόσιου χρέους. Αλλά εξακολουθεί να είναι κυρίως σε δολάρια και θα πρέπει να κάνει τις κρατικές εμπορικές τράπεζες ακόμη μεγαλύτερους παίκτες σε μια σειρά από αγορές χρηματοδότησης σε δολάρια».

Σε αντίθεση με τα επίσημα αποθεματικά, τα οποία διαχειρίζονται με μακροπρόθεσμη εντολή για αποδόσεις και σταθερότητα, το απόθεμα ξένου συναλλάγματος του ιδιωτικού τομέα καθοδηγείται περισσότερο από το κλίμα της αγοράς.

 Μια χιονοστιβάδα που μπορεί να ταρακουνήσει την αγορά

Εάν η ανατίμηση του γιουάν επιταχυνθεί ή τα επιτόκια της Κίνας αρχίσουν να αυξάνονται, αυτοί οι επενδυτές ενδέχεται να σπεύσουν να επαναπατρίσουν τα υπεράκτια δολάρια που κατέχουν για να κλειδώσουν τα κέρδη.

Πώς η Κίνα προστατεύει το γιουάν

Αυτό θα δημιουργούσε τον κίνδυνο ενός βρόχου ανατροφοδότησης όπου οποιαδήποτε μαζική αύξηση της ζήτησης για το γιουάν θα μπορούσε να προκαλέσει απότομη αύξηση του νομίσματος, με αποτέλεσμα ακόμη περισσότερες εισροές στο εγχώριο σύστημα, τροφοδοτώντας απότομη ανατίμηση και διογκώνοντας τις φούσκες των περιουσιακών στοιχείων.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κίνας φαίνεται να γνωρίζει την απειλή και προετοιμάζει προσεκτικά τα κέρδη του γιουάν. Αλλά αυτή η στρατηγική μπορεί να προετοιμάσει το έδαφος για ακόμη πιο άγρια ​​αστάθεια στο μέλλον, σημειώνει ο Stephen Jen, διευθύνων σύμβουλος της Eurizon SLJ Capital.

Προειδοποιεί εδώ και καιρό ότι το απόθεμα ξένου συναλλάγματος της Κίνας στο εξωτερικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια «χιονοστιβάδα» που μπορεί να ταρακουνήσει την αγορά.

Πηγή: ot.gr

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
BofA: Γιατί διατηρεί αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές

BofA: Γιατί διατηρεί αρνητική στάση για τις ευρωπαϊκές μετοχές

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Ελευθερία: Πόσο μετρά για την ευτυχία; Εξαρτάται από το…πορτοφόλι

Wall Street
Wall Street: Υποχώρηση Dow, S&P 500 και Nasdaq σε μια ασταθή εβδομάδα

Wall Street: Υποχώρηση Dow, S&P 500 και Nasdaq σε μια ασταθή εβδομάδα

Βουλγαρία: Αύξηση 184% στον κύκλο εργασιών του Χρηματιστηρίου, μετά την υιοθέτηση του ευρώ
Κατά 184% 14.01.26

Βουλγαρία: Εκτίναξη του κύκλου εργασιών στο Χρηματιστήριο, μετά την ένταξη στην Ευρωζώνη

Αύξηση περίπου 184% στον κύκλο εργασιών του, και 112,79% στον αριθμό των συναλλαγών του, κατέγραψε το Χρηματιστήριο της Βουλγαρίας, μετά την ένταξή της στην Ευρωζώνη.

Σύνταξη
Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»
«Άγρια Δύση» 13.01.26

Πετρέλαιο και κρίσιμα ορυκτά – Ο Τραμπ, το αμερικανικό imperium και η Βενεζουέλα ως «μπονάντζα»

Με την επιβολή de facto ελέγχου στην πλουτοπαραγωγική Βενεζουέλα, οι ΗΠΑ επιδιώκουν πολλά περισσότερα από τον έλεγχο του πετρελαίου, στέλνοντας μηνύματα ισχύος πρωτίστως σε Κίνα και Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας
Διεθνής Οικονομία 13.01.26

Οι απειλές Τραμπ στη Γροιλανδία «στέλνουν» τους επενδυτές σε καταφύγια πέρα από χρυσό και μετοχές άμυνας

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η άνοδος για χρυσό και άμυνα θα συνεχιστεί, ωστόσο, κοιτάζοντας σε βάθος χρόνου, οι αγορές στρέφονται και σε άλλες τοποθετήσεις

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»
Μπάσκετ 16.01.26

Οι Μπακς για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει - Ποια ονόματα «παίζουν»

Τζα Μοράντ και Ζακ Λαβίν είναι μερικά από τα ονόματα που «ακούγονται» για τους Μπακς προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Προειδοποίηση 16.01.26

FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

«Το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων», επισήμανε ο Παναγιώτης Ψαρρός. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του προηγούμενου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
FAA 16.01.26

Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

Με την επίκληση πιθανών στρατιωτικών ενεργειών, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα
Βία και νοθεία 16.01.26

Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα

Ο Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φιλοδοξεί σε μια αποφασιστική νίκη στις εκλογές της Πέμπτης, προκειμένου να παρατείνει την 40ετή διακυβέρνησή του

Σύνταξη
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ
Αμερικάνοι εναντίον Τραμπ 16.01.26

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ

Προσπαθώντας να ρίξουν τους τόνους, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να αγοράσει ή να καταλάβει την Γροιλανδία

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Πρώτα στοιχεία 16.01.26

Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Νέες αποκαλύψεις 16.01.26

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Εγγυήσεις ασφαλείας 16.01.26

Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συναντηθούν το Σάββατο στο Μαϊάμι με στόχο την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύνταξη
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Νορβηγία 16.01.26

Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!
Music Stage 16.01.26

Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!

Η «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες καθώς και με lyric video στο YouTube, ενώ σύντομα θα οπτικοποιηθεί μέσα από ένα συναρπαστικό music video

Σύνταξη
Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά
From the River to the Sea 16.01.26

Παρίσι: Αστυνομική έφοδος σε φεμινιστικό βιβλιοπωλείο λόγω φιλοπαλαιστινιακού βιβλίου ζωγραφικής για παιδιά

Η βιτρίνα του καταστήματος στο 11ο διαμέρισμα στο Παρίσι, που είναι πρωτοπόρο σε θέματα φεμινισμού και LGBT+, είχε ήδη γίνει στόχος επιθέσεων το περασμένο καλοκαίρι

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος
Κόσμος 16.01.26

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ είχε αναφέρει την ιδέα μιας εισβολής από το 2017, λέει ο πρώην πρόεδρος της Κολομβίας Σάντος

«Είχε πει, εν μέρει χαριτολογώντας, εν μέρει μιλώντας σοβαρά: 'Κοιτάξτε τη Βενεζουέλα, πιστεύω πως θα μπορούσαμε να το διευθετήσουμε αυτό γρήγορα με μια εισβολή'», είπε ο πρώην ηγέτης της Κολομβίας για τον Τραμπ

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

