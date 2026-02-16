newspaper
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Κίνα: 8 νεκροί εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνημάτων
Κόσμος 16 Φεβρουαρίου 2026, 05:30

Κίνα: 8 νεκροί εξαιτίας έκρηξης πυροτεχνημάτων

«Κακός χειρισμός» πυροτεχνημάτων από προκάλεσε έκρηξη σε κοντινό κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσού της Κίνας, με αποτέλεσμα οκτώ άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Spotlight

Εκρηξη σε κατάστημα πυροτεχνημάτων στην ανατολική Κίνα στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους δύο, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή το βράδυ (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω).

Εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, όπου η χρήση πυροτεχνικού υλικού είναι αυστηρά ελεγχόμενη, κάτοικοι εκτοξεύουν συχνά πολλά πυροτεχνήματα σε σημαντικές εκδηλώσεις ή γιορτές, όπως το σεληνιακό νέο έτος, που εορτάζεται αύριο Τρίτη στην Κίνα.

Οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από την έκρηξη πυροτεχνημάτων και την πυρκαγιά που ακολούθησε

Ο «κακός χειρισμός» πυροτεχνημάτων από κάποιον ή κάποιους προκάλεσε έκρηξη σε κοντινό κατάστημα στην επαρχία Τζιανγκσού περί τις 14:30 (σ.σ. τοπική ώρα· 08:30 ώρα Ελλάδας) χθες Κυριακή, εξήγησαν οι αρχές σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εξαιτίας της έκρηξης σβήστηκε πλήρως περί τις 16:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την ανακοίνωση, που διευκρίνισε ότι οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν ελαφρά.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια και στελέχη της εταιρείας έχουν τεθεί υπό κράτηση.

Σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, η Κίνα εισέρχεται στην πιο εντατική περίοδο όσον αφορά τα πυροτεχνήματα, των διακοπών για το σεληνιακό νέο έτος.

Συχνά τα δυστυχήματα

Το υπουργείο ανέφερε πως έστειλε προειδοποιητικό μήνυμα σε όλες τις κατασκευάστριες πυροτεχνημάτων στη χώρα, απαιτώντας «πλήρη επιθεώρηση» για να είναι εγγυημένη η ασφάλεια.

Τα βιομηχανικά δυστυχήματα είναι συχνά στη χώρα, εξαιτίας της ενίοτε υπερβολικά χαλαρής εφαρμογής των κανόνων ασφαλείας.

Το 2025, έκρηξη σε βιοτεχνία πυροτεχνημάτων στη Χουνάν (νοτιοανατολικά) στοίχισε τη ζωή σε εννιά ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 26. Το 2023, πυροτεχνήματα στοίχισαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους σε σπίτια στην Τιαντζίν (βορειοανατολικά).

Πηγή: ΑΠΕ

