H τελευταία κούρσα του Γκιννή και τα συγκινητικά λόγια για τον Ελληνα σκιερ

Ο τελευταίος τραυματισμός δεν επέτρεψε στον κορυφαίο Ελληνα χιονοδρόμο, που είχε πολλές αξιώσεις για μετάλλιο, να πάρει μέρος σε ανταγωνιστικό επίπεδο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ιταλικές Αλπεις.

Μετά, όμως, από συμφωνία του ίδιου, της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκι και της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Γκιννής κατέβηκε τιμητικά την πίστα, πριν ξεκινήσει ο αγώνας της τεχνικής κατάβασης.

Στο τέλος της διαδρομής τον περίμενε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και μιλώντας στην ΕΡΤ είπε: “Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Καταρχάς γιατί δεν μπόρεσε να αγωνιστεί, που θα είχε μεγάλη ευκαιρία ο Αλέξανδρος. Αλλά δυστυχώς η υγεία είναι πάνω απ’ όλα. Αυτό που είναι σήμερα μεγάλη τιμή είναι για τον A.J. Είναι ένας μεγάλος αθλητής, πραγματικά παγκόσμιος αθλητής. Ο μεγαλύτερος αθλητής χειμερινών που πέρασε ποτέ από τη χώρα μας. Τον ευχαριστούμε ξανά και ξανά. Και βεβαίως όλη αυτή η τελετή που έγινε είναι πολύ σημαντική και για την ελληνική ολυμπιακή επιτροπή. Είναι μεγάλη τιμή και για μας και ευχαριστούμε πάνω από όλα τον A.J.

Εγώ δεν δέχομαι τις δηλώσεις περί αποχώρησης. Έχουμε μπροστά μας τις γαλλικές Άλπεις. Να πάμε στην Αθήνα να τον δει ο δικός μας γιατρός, γιατί πιστεύω ότι οι δικοί μας γιατροί είναι καλύτεροι από τους ξένους. Να τον φτιάξουν, να τον κάνουν “σίδερο” και θα βάλουμε στόχο για τους επόμενους αγώνες. Το είχα πει και σε έναν άλλο αθλητή το 2012, που ήθελε να σταματήσει, και του λέω θα πάρεις μετάλλιο στο Ρίο και έγινε. Το ίδιο του είπα και χθες. Θα πάμε και θα πάρεις μετάλλιο εκεί”.

O Γκιννής παραδέχθηκε ότι το Ολυμπιακό μετάλλιο είναι το όνειρό του: “Είναι κίνητρο το ολυμπιακό μετάλλιο. Ας πάρουμε τώρα μερικές εβδομάδες, όπως είπε ο πρόεδρος, για να φτιάξουμε τον αστράγαλο, και μετά… Το τι θα γίνει σε ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια θα δούμε”.