Ντάνα Έντεν: Η δημιουργός και παραγωγός της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο της Αθήνας
Η 52χρονη ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός Ντάνα Έντεν, άφησε την τελευταία της πνοή σε ξενοδοχείο της Αθήνας, ενώ βρισκόταν στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.
Την τελευταία της πνοή. σε ηλικία 52 ετών, άφησε σε ξενοδοχείο της Αθήνας η Ντάνα Έντεν. Η γνωστή ισραηλινή δημιουργός και παραγωγός, βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στην χώρα μας για τα γυρίσματα της 4ης σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τεχεράνη.
Την είδηση έκανε γνωστή η Ισραηλινή Δημόσια Τηλεόραση, τονίζοντας ότι «τις τελευταίες ημέρες, η τέταρτη σεζόν της σειράς γυριζόταν στην Ελλάδα — μια πολύπλοκη και σημαντική παραγωγή, για την οποία η Ντάνα ήθελε να επιβλέπει από κοντά».
Η άτυχη γυναίκα εντοπίστηκε από τον αδερφό της το απόγευμα της Κυριακής, όταν εκείνη δεν απάντησε στα μηνύματά του.
Σύμφωνα με τους Times of Israel οι ελληνικές Αρχές έδωσαν εντολή για νεκροψία, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου της, ενώ μαζεύει υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και παίρνει καταθέσεις από το προσωπικό του ξενοδοχείου. Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.
Η Ντάνα Έντεν ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες παραγωγούς και δημιουργούς της ισραηλινής τηλεόρασης, έχοντας βάλει την υπογραφή της σε σόου όπως τα Saving the Wildlife, She Has It, Magpie και Shakshouka.
Η σειρά Τεχεράνη, που μεταδίδεται από την Apple TV, αφορά έναν πράκτορα της Μοσάντ που έχει διεισδύσει στην ιρανική πρωτεύουσα και πρωταγωνιστούν οι Νιβ Σουλτάν, Σάουν Τουμπ, Γκλεν Κλόουζ και Χιου Λόρι.
