Χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί σε 65χρονο που απείλησε τη σύζυγό του και σκότωσε τον σκύλο του γιου του στη Φθιώτιδα, προτού εξαφανιστεί προς άγνωστη κατεύθυνση παίρνοντας το όπλο μαζί του.

Ο μεθυσμένος άνδρας έστρεψε το κυνηγετικό όπλο προς τον σκύλο και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ

Το αρχικό σήμα στην Αστυνομία ήταν για ενδοοικογενειακή βία και απειλή προς τη σύζυγο του φερόμενου ως δράστη. Ωστόσο, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι όπου σημειώθηκε το περιστατικό, σε χωριό του Δήμου Μακρακώμης, αντίκρυσαν νεκρό από πυρά το σκύλο της οικογένειας, ενώ ο 65χρονος είχε προλάβει να εξαφανιστεί.

Αμέσως εξαπολύθηκε ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του, καθώς έφυγε από το σπίτι του με γεμάτο όπλο, με τους αστυνομικούς να τον αναζητούν επί δυόμισι ώρες.

Φθιώτιδα: Εκτός ελέγχου ο 65χρονος

Το απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου και, όπως αναφέρει το lamiareport.gr, το άτυχο κυνηγόσκυλο που δέχτηκε τα σκάγια ανήκε στον γιο του 65χρονου.

Ο άνδρας μεθυσμένος και εκτός ελέγχου το πυροβόλησε εν ψυχρώ με κυνηγετικό όπλο που κατείχε νόμιμα και στη συνέχεια πήρε το αυτοκίνητό του και έφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Όταν οι αστυνομικοί του Α.Τ. Σπερχειάδας τον εντόπισαν, του πέρασαν χειροπέδες για πολύ βαριές κατηγορίες. Κατόπιν παραγγελίας της Αστυνομίας, ο υπεύθυνος περισυλλογής του δήμου μετέφερε το άψυχο ζώο σε ιδιωτικό ιατρείο για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

