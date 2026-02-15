Γιατί αυτός είναι ο πιο παγωμένος χειμώνας των crypto

Τα crypto έχουν εισέλθει σε ένα παγωμένο χειμώνα σύμφωνα με αναλυτές. Η τιμή του bitcoin, του πιο εμβληματικού token, έχει μειωθεί από 124.000 δολάρια στις αρχές Οκτωβρίου σε περίπου 70.000 δολάρια σήμερα ενώ η αποτίμηση όλων των κρυπτονομισμάτων έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 2 τρισ. δολάρια.

Στις αρχές του Φεβρουαρίου το bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 60.000 δολάρια σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και τρία χρόνια και ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι ταύροι της αγοράς των crypto δεν έχουν απάντηση για το τι προκάλεσε την κατάρρευση.

Οι προηγούμενες βουτιές των crypto

Το μέγεθος της απαισιοδοξίας τους είναι, κατά κάποιο τρόπο, αινιγματικό, αναφέρει ανάλυση του Economist. Η πτώση του Bitcoin κατά 45% δεν είναι σε καμία περίπτωση η χειρότερη βουτιά που έχει καταγραφεί.

Το 2018, το bitcoin υποχώρησε κατά 80% από την κορύφωσή του μετά το σκάσιμο της αρχικής φούσκας προσφοράς crypto, τερματίζοντας μια εποχή στην οποία χιλιάδες νεοσύστατες επιχειρήσεις που δεν είχαν δοκιμαστεί άντλησαν δισεκατομμύρια δολάρια με λίγο περισσότερο από μια απλή προσφορά πωλήσεων.

Το 2022, η κατάρρευση των 40 δισ. δολαρίων των TerraUSD και Luna πυροδότησε μια σειρά από εταιρικές αποτυχίες σε ολόκληρο τον τομέα των κρυπτονομισμάτων που κορυφώθηκαν με την κατάρρευση του χρηματιστηρίου FTX του Sam Bankman-Fried.

Η σημερινή αγορά bear είναι μόλις τεσσάρων μηνών.

Οι καταλύτες της αγοράς των crypto

Οι δυνάμεις που κινούν μια τόσο ασταθή και κερδοσκοπική αγορά όπως των crypto είναι πάντα κάπως μυστηριώδεις. Είναι σαφές, ωστόσο, ότι η μόχλευση και η ρευστοποίηση παίζουν σημαντικό ρόλο. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, λίγο πριν ξεκινήσει η πτώση, ο μετρήσιμος δανεισμός έναντι κρυπτονομισμάτων ανήλθε σε περίπου 74 δισ. δολάρια και είχε υπερδιπλασιαστεί τους προηγούμενους 12 μήνες, ξεπερνώντας το επίπεδό του στα τέλη του 2021.

Στη συνέχεια, ξεκινώντας από τις 10 Οκτωβρίου, περίπου 19 δισ δολάρια σε μόχλευση σε κρυπτονομίσματα ρευστοποιήθηκαν γρήγορα αφού έπεσαν βαθιά στο κόκκινο. Μια σταθερή διαδοχή μικρότερων θέσεων έχει έκτοτε ξεπεραστεί. Οι ανησυχίες για την Strategy Inc, μια εταιρεία που δανείζεται και εκδίδει μετοχές για να αγοράσει bitcoin, έχουν ενταθεί. Η τιμή της μετοχής της έχει μειωθεί κατά σχεδόν 70% από τον Ιούλιο.

Το ευρύτερο φάσμα crypto μπορεί να επιδεινώνει την ύφεση. Η έλευση των κρυπτονομισμάτων που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήριο (ETF) το 2024 υποτίθεται ότι θα στήριζε τις τιμές διευρύνοντας την ομάδα των πιθανών αγοραστών. Λειτούργησε για ένα διάστημα.

Το iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) έγινε το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ETF στην ιστορία, με περιουσιακά στοιχεία αξίας σχεδόν 100 δισ. δολαρίων μέχρι τον Οκτώβριο. Τώρα, όμως, τα ETF μειώνουν τις τιμές. Τις τελευταίες 80 ημέρες διαπραγμάτευσης, το IBIT έχει δει εκροές αξίας 3,5 δισ. δολαρίων, η πρώτη παρατεταμένη ρευστοποίησή του. Το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου που επενδύθηκε στο fund έχει πλέον υποστεί ζημίες.

Τα Crypto έγιναν μέρος του συστήματος

Ο τελευταίος παράγοντας που επηρεάζει τα κρυπτονομίσματα είναι ο πιο δύσκολος να ποσοτικοποιηθεί: η ατμόσφαιρα έχει αλλάξει. Για μια κερδοσκοπική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων χωρίς θεμελιώδη αξία ή δυνατότητα δημιουργίας εισοδήματος, η άυλη αύρα είναι το παν, επισημαίνει ο Economist. Και η αύρα του ενθουσιασμού που κάποτε περιέβαλλε τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία φαίνεται να έχει εξαφανιστεί.

Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι έχουν χάσει την επαναστατική τους τάση. Αν ο πρόεδρος της Αμερικής και η οικογένειά του είναι βαθιά ριζωμένοι σε μια κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, πόσο αντικουλτούρα μπορεί να είναι αυτή; Ο Charles Hoskinson, συνιδρυτής της Ethereum το έθεσε σωστά τον περασμένο μήνα. «Όλοι ουσιαστικά γίναμε μέρος του συστήματος, και ξέρετε τι κάνει το σύστημα όταν γίνεστε μέρος του; Το κάνουν να μην είναι ωραίο»

Μπορεί να φαίνονται ότι αποτελούν μέρος του «συστήματος», αλλά στην πραγματικότητα δεν έχουν υιοθετηθεί από αυτό. Επαγγελματίες, αυστηροί επενδυτές εξακολουθούν να αποφεύγουν τα κρυπτονομίσματα. Μια έρευνα της Bank of America τον Σεπτέμβριο έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των διαχειριστών κεφαλαίων δεν είχε καμία κατανομή σε κρυπτονομίσματα. Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία αντιπροσώπευαν μόλις το 0,4% της συνολικής αξίας χαρτοφυλακίου των ερωτηθέντων.

Εν τω μεταξύ, οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν χρυσό για να προστατευτούν από τον πληθωρισμό, τις γεωπολιτικές απειλές και τον κίνδυνο κυρώσεων. Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που κάποτε υπόσχονταν μια εναλλακτική λύση στο «fiat» χρήμα έχουν μείνει στο κρύο. Η κεντρική τράπεζα της Τσεχίας έγινε η πρώτη που διαφήμισε πέρυσι αγορές κρυπτονομισμάτων, αρπάζοντας ένα πειραματικό (και ασήμαντο) bitcoin αξίας 1 εκ δολαρίων. Έχει ανακοινώσει ότι δεν σχεδιάζει να αγοράσει περισσότερα.

Κατοχύρωση κερδών

Η Novogratz και ορισμένοι άλλοι επενδυτές πίστευαν ότι μεγάλο μέρος των πωλήσεων οφειλόταν σε επενδυτές που ήταν πρόθυμοι να κλειδώσουν τα κέρδη που συγκέντρωσαν όταν το bitcoin, το ether και άλλα ψηφιακά tokens σημείωσαν άνοδο εν μέσω της «ευφορίας» της εκλογής του Τραμπ το 2024 και δεσμεύτηκαν να κάνουν τις ΗΠΑ την παγκόσμια πρωτεύουσα των κρυπτονομισμάτων.

Και αυτά τα κέρδη ήταν πράγματι θεαματικά. Το Bitcoin, για παράδειγμα, εκτοξεύτηκε περίπου στο 80% από την Ημέρα των Εκλογών μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

Τα crypto έχουν αποδειχθεί πολύ πιο ανθεκτικά από ό,τι υποψιάζονταν κάποτε πολλοί οικονομικοί αρθρογράφοι πάντα πρόθυμοι να γράψουν νεκρολογίες γι’ αυτά.

Παρά τις συνεχείς πτώσεις της αγοράς, πάντα αψήφησαν τις προβλέψεις για συνολική κατάρρευση. Ωστόσο, αυτός ο χειμώνας των κρυπτονομισμάτων φαίνεται ασυνήθιστα σκληρός κι αν βελτιωθεί το κλίμα η άνοιξη ενδέχεται να αργήσει.

Πηγή: ot.gr