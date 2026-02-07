newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Νότια Κορέα: Ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων μοίρασε από λάθος bitcoins αξίας 40 δισ. δολαρίων
Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb στη Νότια Κορέα μοίρασε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισ. δολαρίων, με αποτέλεσμα η τιμή του να υποχωρήσει πρόσκαιρα κατά 17%.

Η νοτιοκορεατική πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Bithumb ανακοίνωσε σήμερα Σάββατο ότι διένειμε κατά λάθος σε πελάτες bitcoins αξίας άνω των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας κύμα ρευστοποιήσεων (εικονογράφηση, επάνω, από το Reuters/Dado Ruvic).

Η Bithumb ζήτησε συγγνώμη για το λάθος που έγινε χθες Παρασκευή, υπογραμμίζοντας πως ανέκτησε το 99,7% των 620.000 bitcoins, συνολικής αξίας περίπου 44 δισ. δολαρίων.

Αντί για bonus αξίας 2.000 γουόν σε κάθε πελάτη, διένειμε 2.000 bitcoins

Κατάφερε να μπλοκάρει τις συναλλαγές και τις αναλήψεις για τους 695 πελάτες που επηρεάστηκαν, εντός 35 λεπτών από την εσφαλμένη διανομή των κρυπτονομισμάτων.

Το ανταλλακτήριο είχε σχεδιάσει να επιβραβεύσει κάθε πελάτη του με bonus αξίας 2.000 γουόν (σ.σ. το εθνικό νόμισμα της Νότιας Κορέας) στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας. Αντ’ αυτού όμως, κάθε «τυχερός» έλαβε 2.000 bitcoins, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε πως το περιστατικό δεν σχετίζεται με παρέμβαση χάκερ ή παραβιάσεις ασφαλείας και δεν υπάρχουν προβλήματα με την ασφάλεια του συστήματος ή με τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των πελάτων», ανακοίνωσε η Bithumb.

Γκρεμίστηκε η τιμή του

Η τιμή του bitcoin υποχώρησε πρόσκαιρα κατά 17% στα 81,1 εκατομμύρια γουόν το βράδυ της Παρασκευής. Αργότερα όμως ανέκαμψε και έφθασε τα 104,5 εκατομμύρια γουόν.

Η Bithumb είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων στη Νότια Κορέα, μετά την Upbit.

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
