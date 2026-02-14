Αγαπητέ Επίτροπε της ΕΕ, θα γίνεις ο Βαλεντίνος μου;

Είναι η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, η οποία δίνει την ευκαιρία ακόμη και σε έγκριτα διεθνή μέσα ενημέρωσης να κάνουν εικασίες για μια ολοένα… στενότερη ένωση διαφορετικού είδους εντός της ΕΕ.

Έτσι, το ενημερωτικό δελτίο EU Influence του POLITICO ρώτησε την Marjorie Libourel, μια προξενήτρα με έδρα τις Βρυξέλλες που εργάζεται με πελάτες, πώς θα «ζευγάρωνε» μερικά από τα κορυφαία ονόματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Και όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτά είναι υποθετικά. «Είμαστε σίγουροι ότι κανένας από τους επιτρόπους δεν βγήκε στην… αγορά για να βρει αγάπη!

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, πρόεδρος της Κομισιόν

Μια πολύ επιτυχημένη γυναίκα, τύπου Α, πολύ επικεντρωμένη στην καριέρα της και περιστασιακά απομονωμένη.

Η Libourel θα την συνδύαζε με έναν «διακριτικό, αξιόπιστο, σταθερό και προσγειωμένο» άντρα όπως ο σύζυγος της Μάργκαρετ Θάτσερ, Ντένις, ή ο σύζυγος της Άνγκελα Μέρκελ, Γιόακιμ Σάουερ.

Οι αξιόπιστοι άνδρες μπορούν «να εξισορροπήσουν την αγχωτική δημόσια ζωή τους και να προσφέρουν σταθερότητα, βασικά στοιχεία για τις δυνατές γυναίκες προκειμένου να ευδοκιμήσουν σε μια σταθερή και βιώσιμη σχέση, βασικά στοιχεία και για την επιτυχία τους», εξήγησε.

«Πιστεύω ότι οι ισχυρές, επιτυχημένες γυναίκες και οι πολιτικοί ηγέτες χρειάζονται γενικά ταπεινούς και υποστηρικτικούς συντρόφους. Χωρίς πολιτικούς αντιπάλους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κάγια Κάλας, επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ

Η Κάγια Κάλας (στην κεντρική φωτογραφία, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν) είναι μια γυναίκα δυναμική, τύπου Α, επιφυλακτική και ανήσυχη για την κατάσταση του κόσμου.

«Όταν κοιτάζω την Κάγια, μου έρχονται στο μυαλό οι λέξεις ευφυΐα, εγκεφαλικός και υπερβολικός στοχαστής. Ίσως ακόμη και κάποιο άγχος», είπε η Libourel, προσθέτοντας πως το ένστικτό της, λέει ότι, παρά τις μεγάλες πνευματικές της ικανότητες, η Κάγια Κάλας «χρειάζεται έναν συναισθηματικά πολύ έξυπνο άντρα, ικανό να καταπραΰνει το πιθανό άγχος της και να καλωσορίσει την πολυπλοκότητά της χωρίς κρίση, με αγάπη και τρυφερότητα».

Ντουμπράβκα Σουίτσα, επίτροπος για τη Μεσόγειο

Μεσογειακή γυναίκα με έντονη προσωπικότητα.

«Η Ντουμπράβκα φαίνεται να αγαπά τη ζωή, ενσαρκώνει μια δοτική φιγούρα που είναι ζεστή και συμπαθητική», είπε η Libourel. «Την βλέπω με έναν αρρενωπό άντρα με παρόμοιες πολιτιστικές ρίζες».

Και πρόσθεσε: «Μαζί ενσαρκώνουν και εκπέμπουν ζεστασιά και είναι ανοιχτοί στον εξωτερικό κόσμο, εμπνέοντας τους ανθρώπους γύρω τους».

Στεφάν Σεζουρνέ, επίτροπος για την εσωτερική αγορά

Απόλυτα προσανατολισμένος στο στόχο του, φιλόδοξος και επικεντρωμένος στην επιτυχία, υπεραποτελεσματικός, με υψηλή μόρφωση και διακριτικός για την ιδιωτική του ζωή.

«Ο Στεφάν εμφανίζεται ως εξαιρετικά συγκεντρωμένος, διακριτικός, αποτελεσματικός, ακόμη και τελειομανής. Τον βλέπω με έναν σύντροφο να έχει ίσες ιδιότητες. Ένας φιλόδοξος, διακριτικός και έξυπνος άνθρωπος με μια σπουδαία καριέρα, ίσως σε έναν τομέα όπως τα οικονομικά ή τη νομική ή που είναι τουλάχιστον λιγότερο εκτεθειμένος δημόσια», λέει η προξενήτρα.

«Μαζί, εργάζονται σκληρά και έχουν μια σταθερή μακροπρόθεσμη σχέση, όπου υποστηρίζουν ο ένας τη σταδιοδρομία και τις φιλοδοξίες του άλλου και συνεχίζουν να χτίζουν την καριέρα και τα περιουσιακά στοιχεία».

Μάρος Σέφτσοβιτς, επίτροπος για το εμπόριο

Μπορεί να συναρμολογήσει τα έπιπλα ΙΚΕΑ σας και, σίγουρα, θα σας παραλάβει από το αεροδρόμιο στην ώρα του.

«Για μένα, δείχνει ένας καλός οικογενειάρχης, ο οποίος είναι σε έναν σταθερό και μακροχρόνιο γάμο», ανέφερε η Libourel, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η διαίσθησή μου λέει ότι θα μπορούσε να είχε γνωρίσει την σύζυγό του πριν από πολύ καιρό, ίσως στα πανεπιστήμια. Βαρετό ίσως, αλλά αποτελεσματικό και σταθερό, ακριβώς όπως ένα καλά συντηρημένο πυρηνικό εργοστάσιο! (Όχι όμως το Τσερνόμπιλ)»