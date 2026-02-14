Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι 4-0: Εύκολη νίκη για τις Ασπιρίνες πριν τον Ολυμπιακό

Πάρτι για τη Λεβερκούζεν πριν τον Ολυμπιακό! Οι «ασπιρίνες» συνέτριψαν με 4-0 τη Ζανκτ Πάουλι στην «BayArena» για την 22η αγωνιστική της Bundesliga, έπιασαν τετράδα και έρχονται με ανεβασμένη ψυχολογία στην Ελλάδα για το πρώτο παιχνίδι με τους Πειραιώτες στα πλέι οφ του Champions League.

Οι γηπεδούχοι είχαν κάτω από τα δοκάρια τους τον Μπλάσβιχ και τριάδα στην άμυνα τους Κουάνσα, Άντριχ και Ταπσόμπα. Οι Βάθκεθ και Γκριμάλδο ήταν στα άκρα, με τους Παλάσιος, Γκαρθία στα χαφ. Στην κορυφή της επίθεσης ήταν ο Σικ και πίσω του οι Μάσα και Πόκου.

Μόλις στο 13′ η Λεβερκούζεν άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Κουάνσα και στο επόμενο λεπτό ο Σικ με νέα κεφαλιά από σέντρα του Βάσκεθ έκανε και το 2-0. Στο 52′ ήταν η σειρά του Ταπσόμπα να βρει δίχτυα με κεφαλιά, με τη Λεβερκούζεν να πετύχει τρία γκολ με το κεφάλι για πρώτη φορά μετά το 2020. Το τελικό 4-0 διαμόρφωσε στο 68′ ο Πόκου με σουτ εκτός περιοχής, σε ένα παιχνίδι που οι «ασπιρίνες» ήταν ανώτεροι, αλλά είχαν και τρομερή αποτελεσματικότητα.

Λεβερκούζεν: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάθκεθ (59′ Αρτούρ), Παλάσιος (80′ Τεριέ), Γκαρθία, Γκριμάλδο (72′ Χόφμαν), Μαζά (46′ Τίλμαν), Πόκου, Σικ (59′ Κοφάν)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:

Ντόρτμουντ-Μάιντς 4-0

Σάββατο, 14/2

Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 4-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γκλάντμπαχ 3-0

Βέρντερ Βρέμης-Μπάγερν 0-3

Χόφενχαϊμ-Φράιμπουργκ 3-0

Αμβούργο-Ουνιόν Βερολίνου 3-2

Στουτγκάρδη-Κολωνία (19:30)

Κυριακή, 15/2

Άουγκσμπουργκ-Χάιντενχαϊμ (16:30)

Λειψία-Βόλφσμπουργκ (18:30)

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική (23η):

Παρασκευή, 20/2

Μάιντς-Αμβούργο (21:30)

Σάββατο, 21/2

Μπάγερν-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου- Λεβερκούζεν (16:30)

Κολωνία-Χόφενχαϊμ (16:30)

Λειψία-Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή, 22/2

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ (16:30)

Ζανκτ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης (18:30)

Χάιντενχαϊμ-Στουτγκάρδη (20:30)