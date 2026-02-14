Λαμία: Απανθρακωμένη σορός βρέθηκε σε διαμέρισμα – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 2 γυναικών και 5χρονου κοριτσιού
Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έπειτα από κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία, όπου στήθηκε και επιχείρηση απεγκλωβισμού δύο γυναικών και ενός 5χρονου κοριτσιού.
Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη Λαμία, έπειτα από την κατάσβεση πυρκαγιάς, ενώ απεγκλωβίστηκαν σώες άλλες δυο γυναίκες μαζί με 5χρονο κοριτσάκι (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).
Ολα ξεκίνησαν λίγο πριν τις 05:00 σήμερα Σάββατο όταν η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήση για πυρκαγιά σε διαμέρισμα πολυκατοικίας επί της οδού Σατωβριάνδου.
Απανθρακωμένη σορός βρέθηκε στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, και είναι πιθανόν να ανήκει σε γυναίκα 68 ετών
Αμέσως σήμανε συναγερμός και δύναμη που αποτελείτο από 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο έσπευσε στο σημείο και ρίχτηκε στη μάχη της κατάσβεσης.
Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Λαμία. Επιχειρουν 12 #πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. H πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 14, 2026
Επιχείρηση απεγκλωβισμού
Παράλληλα, στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού μιας ηλικιωμένης και μητέρας με το 5χρονο κοριτσάκι της που βρίσκονταν στο διπλανό από το φλεγόμενο διαμέρισμα, στον τέταρτο όροφο.
Και τα τρία άτομα απεγκλωβίστηκαν σώα χάρη στην προσπάθεια των πυροσβεστών και με τη χρήση του βραχιονοφόρου οχήματος.
Δυστυχώς, έπειτα από την κατάσβεση, στο υπνοδωμάτιο του διαμερίσματος όπου ξέσπασε η πυρκαγιά βρέθηκε απανθρακωμένη σορός.
Η οπτική αναγνώριση της ταυτότητάς της είναι αδύνατη, και σύμφωνα με μαρτυρίες πιθανόν να ανήκει σε γυναίκα 68 ετών που διέμενε εκεί.
