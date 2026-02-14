newspaper
Σημαντική είδηση:
14.02.2026 | 10:01
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό: Κλειστές είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο
Solo travelers: Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Φεβρουαρίου 2026, 08:40

Solo travelers: Η νέα τάση που αλλάζει παγκόσμια τον τουρισμό

Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Αμύγδαλα: Το superfood για υγιή έντερο & λαμπερή επιδερμίδα

Αμύγδαλα: Το superfood για υγιή έντερο & λαμπερή επιδερμίδα

Spotlight

Την ώρα που οι κρατήσεις σε «τραπέζι για δυο» κορυφώνονται λόγω της ημέρας των ερωτευμένων, μια νέα δυναμική ομάδα ταξιδιωτών (solo travelers) ανατρέπει τα στερεότυπα και βγάζει εισιτήριο για… έναν.

Οι μοναχικοί ταξιδιώτες είναι μια νέα τάση στην τουριστική αγορά που συνεχώς αυξάνεται, όχι ως λύση ανάγκης αλλά ως μια συνειδητή πράξη αυτονομίας και ως ένα δώρο για τον εαυτό μας.

Οι solo travelers είναι άνθρωποι που επιλέγουν μια ή και περισσότερες φορές να αποδράσουν από την καθημερινότητα μόνοι τους, να ανακαλύψουν νέα μέρη, να γνωρίσουν καινούριους ανθρώπους και ίσως λίγο καλύτερα τον εαυτό τους. Να αποτοξινωθούν από τις εξωτερικές φωνές και να παρατηρήσουν, να γευτούν, να ησυχάσουν. Ξένοι μεταξύ αγνώστων, σε μέρη που τους προκαλούν να ανακαλύψουν διαφορετικές εμπειρίες, ήθη, έθιμα και συνήθειες.

Solo travelers, η νέα τάση

Το νέο segment στον τουρισμό δεν είναι μια μόδα. Είναι μια επιλογή που φαίνεται να εκτοξεύεται καθώς σύμφωνα με έρευνα της booking.com, το 72% των ανθρώπων που ταξιδεύουν, έχουν στα σχέδιά τους να κάνουν ένα ταξίδι solo μέσα στον επόμενο χρόνο, όπως αναφέρει ο Κωνσταντίνος Σεργόπουλος, αν.καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ), με αντικείμενο την ξενοδοχειακή διοίκηση.

Και παρότι ένα solo ταξίδι μπορεί να φαίνεται κάπως πιο παρότολμο σε ορισμένους, τα στοιχεία δείχνουν πως οι solo travelers είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες ηλικίας 47 και άνω ετών.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι μοναχικοί ταξιδιώτες, αυτοί δηλαδή που επιλέγουν συνειδητά να ταξιδέψουν μόνοι, και όχι λόγω δουλειάς ή άλλων συνθηκών, είναι άνθρωποι κοινωνικοί και η επιλογή τους αυτή σχετίζεται περισσότερο με μια ανάγκη για ελευθερία, ανεξαρτησία, προσπάθεια αυτογνωσίας και ψυχικής ενδυνάμωσης.

Οι top προορισμοί των solo travelers

Η Ελλάδα -αλλά και η Ευρώπη γενικότερα- είναι από τις χώρες που βρίσκεται στην πρώτη πεντάδα των προορισμών που επιλέγουν οι solo travelers λόγω της φιλοξενίας, της ασφάλειας και του εντυπωσιακού πολιτιστικού της αποθέματος.

Όπως εξηγεί ο κ. Σεργόπουλος μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο τομέας των μοναχικών ταξιδιωτών οδηγεί στον εμπλουτισμό της πελατειακής βάσης. Όπως για κάθε κατηγορία τουριστών, έτσι και για αυτή χρειάζεται κάποια προσαρμογή των υπηρεσιών, ώστε ο προορισμός να γίνεται ελκυστικός και να καλύπτονται οι ανάγκες των πελατών.

Ως ένας άνθρωπος που έχει και πολυετή εμπειρία στη διοίκηση μεγάλης πολυεθνικής ξενοδοχειακής αλυσίδας, ο κ. Σεργόπουλος, εκτιμά ότι είναι πολύ βασικό για τα ξενοδοχεία, να εντρυφήσουν στις ιδιαιτερότητες αυτής της ομάδας ταξιδιωτών, μέσα από έρευνες και στοιχεία. Να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους και να δημιουργήσουν προϊόντα ελκυστικά και για τους solo travelers. Για παράδειγμα, πιο ανταγωνιστικές τιμές για χρήση μονόκλινου δωματίου, πακέτα που ενσωματώνουν στην τελική τιμή υπηρεσίες όπως το room service (επιλογή που προτιμάται συχνά) αλλά και δραστηριότητες κοινωνικού χαρακτήρα, όπως βραδιές γευσιγνωσίας. Παράλληλα, υπάρχουν φαινομενικά μικρές αλλά ουσιαστικές λεπτομέρειες που επηρεάζουν την εμπειρία τους, ακόμη και ο τρόπος διάταξης των θέσεων σε μια εκδήλωση του ξενοδοχείου στην οποία συμμετέχουν.

Ποιοι είναι οι solo travelers του σήμερα

«Οι solo travelers είναι μια κατηγορία τουριστών που έχει χρήματα να διαθέσει αλλά την ενδιαφέρει πολύ το value for money. Είναι επιλεκτικοί, δεν θέλουν να ξεχωρίζουν, θέλουν να αισθάνονται άνετα και να επικοινωνούν. Τους αρέσει η περιπέτεια αλλά είναι πολύ σημαντικό να νιώθουν ασφαλείς. Οι ξενοδόχοι αλλά ακόμα περισσότερο οι τουριστικοί πράκτορες πρέπει να έχουν έτοιμες προτάσεις και προϊόντα που να απευθύνονται και σε αυτήν την ομάδα ταξιδιωτών». επισημαίνει ο κ. Σεργόπουλος.

Ξεχάστε την εικόνα του νεαρού backpacker, τονίζει ο αντιπρόεδρος της ΠΟΞ και αν. καθηγητής Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑΔΑ Κωνσταντίνος Μαρινάκος. Όπως είπε, «μια από τις βασικές αγορές-στόχους για το 2026 είναι μοναχικοί ταξιδιώτες ηλικιακής κατηγορίας μεταξύ 35 και 58 ετών, με κύρια κατοικία σε μεγάλες πόλεις του Βορρά και σταθερή καριέρα, που επιτρέπει υψηλή ροπή για επενδύσεις σε προσωπικό επίπεδο. Αυτοί οι ταξιδιώτες όχι μόνο ξοδεύουν κατά μέσο όρο 35% περισσότερα κατά την διάρκεια διακοπών, σε σχέση με την κατά κεφαλήν δαπάνη των οικογενειών (Eurostat), αλλά αντιπροσωπεύουν επίσης το κλειδί για την αποτελεσματική αποεποχοποίηση, δεδομένης της τάσης τους να ταξιδεύουν πιο συχνά αλλά και σε περιόδους εκτός αιχμής. Είναι γεγονός ότι το 60% των εθνικών τουριστικών δαπανών προέρχεται πλέον από άτομα χωρίς παιδιά».

Πηγή: ot.gr

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο