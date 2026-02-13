Γουατεμάλα: Ο δημοσιογράφος Ρουβέν Σαμόρα βγαίνει από τη φυλακή και τίθεται σε κατ’ οίκον κράτηση

Ο γουατεμαλτέκος δημοσιογράφος και εκδότης Χοσέ Ρουβέν Sαμόρα, που είχε φυλακιστεί το 2022, μετά τη δημοσίευση από την εφημερίδα του σειράς άρθρων για υποθέσεις διαφθοράς στις οποίες εμπλεκόταν ιδίως ο πρώην πρόεδρος Αλεχάντρο Γιαματέι (2020-2024), αφέθηκε ελεύθερος χθες Πέμπτη και τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό, πάντως χωρίς επιτήρηση.

Ο κ. Σαμόρα, 69 ετών, ιδρυτής και διευθυντής της εφημερίδας El Periódico, η οποία ανέστειλε την έκδοσή της το 2023, πέρασε 1.290 ημέρες υπό κράτηση αφού κατηγορήθηκε για ξέπλυμα χρήματος και πλαστογράφηση εγγράφων, κατηγορίες που διέψευδε εξαρχής, υποστηριζόμενος από ΜΚΟ, τονίζοντας δεν επρόκειτο παρά για διωγμό με σκοπό να φιμωθεί, λόγω των ρεπορτάζ του για τη διαφθορά της προηγούμενης κυβέρνησης της δεξιάς.

Δικαστήριο καταδίκασε τον Ιούνιο του 2023 τον δημοσιογράφο και αγωνιστή κατά της διαφθοράς να εκτίσει έξι χρόνια κάθειρξης. Η ποινή όμως ακυρώθηκε κατόπιν κι αναμενόταν να δικαστεί εκ νέου, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο δημοσιογράφος

«Ορίζεται ο περιορισμός του κατ’ οίκον, στο δικό του σπίτι, χωρίς καμιά επιτήρηση», ανέφερε ο δικαστής Μαξιμίνο Μοράλες, αφού άκουσε τα επιχειρήματα της υπεράσπισης και της εισαγγελίας κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στην πρωτεύουσα, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο δικαστής Μοράλες επικαλέστηκε το ότι ο δημοσιογράφος ήδη εξέτισε την ποινή που επέσυρε το αδίκημα της πλαστογραφίας εγγράφων, με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας. Στον κ. Σαμόρα έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Η φυλάκισή του ξεσήκωσε διεθνή κατακραυγή—την καταδίκασαν οι ΗΠΑ, ο ΟΗΕ, η ΕΕ, η Διεθνής Αμνηστία κι ακόμη και ο νυν πρόεδρος της Γουατεμάλας, ο σοσιαλδημοκράτης Μπερνάρντο Αρέβαλο, βλέποντας «κατάχρηση εξουσίας» στις διώξεις σε βάρος του δημοσιογράφου και εκδότη.

Ο κ. Σαμόρα πέρασε ήδη ένα διάστημα κράτησης κατ’ οίκον, προτού η επιεικής μεταχείριση αναιρεθεί από δικαστήριο τον Μάρτιο του 2025, όταν οδηγήθηκε ξανά στη φυλακή.