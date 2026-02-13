Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Οι θαυμαστές του Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ αναζητούν απαντήσεις μετά την είδηση ότι η οικογένειά του αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες μετά το θάνατό του στις 11 Φεβρουαρίου 2026.

Αφού η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 48 ετών μετά από μάχη με τον καρκίνο, φίλοι της οικογένειας βοήθησαν στη δημιουργία μιας καμπάνιας GoFundMe και, μόλις μέσα σε 24 ώρες, συγκεντρώθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια.

«Μετά από αυτή την απώλεια, η Κίμπερλι και τα παιδιά αντιμετωπίζουν ένα αβέβαιο μέλλον», αναφέρει η περιγραφή της καμπάνιας. «Τα έξοδα για την ιατρική περίθαλψη του Τζέιμς[…] έχουν εξαντλήσει οικονομικά την οικογένεια. Προσπαθούν σκληρά να κρατήσουν το σπίτι τους, να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά θα συνεχίζουν να λαμβάνουν εκπαίδευσή και ότι θα διατηρήσουν κάποια σταθερότητα σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο. Η υποστήριξη των φίλων, της οικογένειας και της ευρύτερης κοινότητας θα κάνει μεγάλη διαφορά ενώ διανύουν έναν δύσκολο δρόμο».

Η εκστρατεία GoFundMe ακολουθεί την πώληση αναμνηστικών από τους σημαντικότερους ρόλους του.

«Δεν έμειναν καθόλου χρήματα»

Αφού ανακοινώθηκε η εκστρατεία, πολλοί θαυμαστές άρχισαν να αναρωτιούνται πως γίνεται ένας επαγγελματίας ηθοποιός που έχει συμμετάσχει σε μια τόσο επιτυχημένη σειρά να αντιμετωπίζει μια σειρά από οικονομικές δυσκολίες.

Η απάντηση είναι περίπλοκη. Αρχικά, σύμφωνα με το CDC, ο καρκίνος του παχέος εντέρου με τον οποίο διεγνώσθη ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ, έχει το δεύτερο υψηλότερο κόστος θεραπείας από όλους τους άλλους τύπους, γεγονός που σημαίνει ότι τόσο οι ασθενείς όσο και οι οικογένειες τους εξαντλούνται οικονομικά – οι παροχές υπηρεσιών υγείας στην Αμερική όπως γνωρίζετε κοστίζουν πολύ ακριβά.

Όσον αφορά τη συμμετοχή του Βαν Ντερ Μπικ στην εφηβική δραματική τηλεοπτική σειρά «Νεανικές ανησυχίες», ο ίδιος ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει το 2012 ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο ρόδινα.

«Δεν έμειναν καθόλου χρήματα.Ήμουν 20 ετών. Υπέγραψα ένα κακό συμβόλαιο. Δεν έβγαλα σχεδόν τίποτα από αυτό», είχε δηλώσει τότε στο TODAY, λίγο πριν προσθέσει ότι δέχθηκε να συμμετάσχει στην κωμική σειρά «Don’t Trust the B—- in Apartment 23», η οποία έκανε πρεμιέρα εκείνη τη χρονιά, «όταν τελείωσαν τα χρήματα από [τις Νεανικές ανησυχίες]».

Εξήγησε δε, ότι υπέγραψε για το νέο τηλεοπτικό πρότζεκτ με σκοπό να συντηρήσει οικονομικά την οικογένειά του. «Είναι πολύ εύκολο, αν έχεις όλα τα χρήματα του κόσμου, να καθίσεις και να χαλαρώσεις. Αλλά αν πρέπει να συντηρείς οικονομικά τόσο τον εαυτό σου όσο και την οικογένειά σου, αυτό σε αναγκάζει [να βρεις τρόπους] να συνεισφέρεις», μοιράστηκε.

Η Ρέιτσελ Τρου, που εμφανίστηκε στις «Νεανικές ανησυχίες», σημείωσε σε ένα tweet ότι οι σειρές που δεν προβάλλονται σε τηλεοπτικά δίκτυα επηρεάζονται από τους κανόνες για τα δικαιώματα αναμετάδοσης, στερούν στους ηθοποιούς χρήματα.

«Αυτό στερεί από ηθοποιούς όπως ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ τα χρήματα που τους αξίζουν», έγραψε.

*Με πληροφορίες από: People