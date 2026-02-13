newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή του PIF Ι. Κωτσιόπουλου
Οικονομικές Ειδήσεις 13 Φεβρουαρίου 2026, 18:32

Αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή του PIF Ι. Κωτσιόπουλου

Νέο επαγγελματικό κεφάλαιο στο χώρο της ψηφιακής υγείας ξεκινά ο κ. Ιωάννης Κωτσιόπουλος

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Spotlight

Στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα, προχωρεί ο μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής του PhARMA Innovation Forum Ιωάννης Κωτσιόπουλος, αναλαμβάνοντας νέο ρόλο σε Venture Capital στον τομέα της Ψηφιακής Υγείας – έναν χώρο με τον οποίο έχει ασχοληθεί εκτενώς και διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο PIF, ο κ. Κωτσιόπουλος συνέβαλε  στην ενίσχυση της στρατηγικής παρουσίας του οργανισμού στον δημόσιο διάλογο για την πολιτική φαρμάκου και την προώθηση της φαρμακευτικής καινοτομίας στη χώρα. Η δράση του συνδέθηκε με την περαιτέρω εδραίωση του Forum ως αξιόπιστου συνομιλητή της πολιτείας, των θεσμικών φορέων και της ευρύτερης κοινότητας των επαγγελματιών στον χώρο της υγείας.

Η Πρόεδρος του PIF Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, με αφορμή την αποχώρηση του κ. Κωτσιόπουλου τον ευχαρίστησε «για την συμβολή του στην ενδυνάμωση του στρατηγικού ρόλου του PIF σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από σημαντικές προσκλήσεις» και πρόσθεσε ότι ο κ. Κωτσιόπουλος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της φαρμακευτικής καινοτομίας και της προστιθέμενης αξίας που φέρνει στην οικονομία και την κοινωνία».

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Pharma Innovation Forum ευχαριστούν θερμά τον κ. Κωτσιόπουλο για την καθοριστική συμβολή του, τον επαγγελματισμό, τη γνώση και τη συνεργατικότητα που χαρακτήρισαν τη θητεία του, στοιχεία που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον οργανισμό και στους συνεργάτες του, και του εύχονται κάθε επιτυχία στο νέο επαγγελματικό του βήμα.

O κ. Κωτσιόπουλος από την πλευρά του, ευχαρίστησε «όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του PhARMA Innovation Forum, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, για την αμέριστη στήριξη και συνεργασία».

Ο κ. Κωτσιόπουλος σπούδασε Μαθηματικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στις Τεχνολογίες Λήψης Αποφάσεων από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και διδακτορικού στην Πληροφορική από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Από το 2015 εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο NHS, σε θέσεις όπως αυτή του Chief Information Officer, και είναι μέλος του NHS Digital Academy. Έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε έργα έρευνας και τεχνολογίας και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και άρθρων σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα πληροφοριακά συστήματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας αλλά και στα θέματα διασφάλισης της ποιότητας στην υγεία.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας βρέθηκε από τον  Ιούλιο του 2019 ως τον Ιούλιο του 2023, οπότε μεταξύ άλλων, συντέλεσε στην προετοιμασία του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας (eHealth).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Τράπεζες
Scope: Αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕ με ΒΒΒ+ με σταθερές προοπτικές

Scope: Αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα της ΕΤΕ με ΒΒΒ+ με σταθερές προοπτικές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα
Οι νέες διατάξεις 12.02.26

Ανατροπές σε προθεσμίες, δηλώσεις, πρόστιμα για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για τα ακαθάριστα οικόπεδα και τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που κατατέθηκε στη Βουλή

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Χρέη: Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ
Οι παλαιές οφειλές 12.02.26

Διπλή η παραγραφή οφειλών προς ΕΦΚΑ

Με απόφαση του ΣτΕ από 20ετής έγινε 10ετής - Πώς διαμορφώνονται οι απαιτήσεις του Φορέα για χρέη που θα βεβαιωθούν για πρώτη φορά από 1/1/2026 και μετά, καθώς ο χρόνος κατεβαίνει στην πενταετία

Ηλίας Γεωργάκης
ΕΛΣΤΑΤ: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας – Πώς η στατιστική υπηρεσία θα «μετράει» το «καλάθι» μας
Οικονομικές Ειδήσεις 12.02.26

Η ΕΛΣΤΑΤ αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού της ακρίβειας - Πώς θα «μετράει» το «καλάθι» μας

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναθεωρεί τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενσωματώνοντας τα τυχερά παιχνίδια στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Πρεμιέρα κάνει την 12η Φεβρουαρίου ο νέος τρόπος υπολογισμού της ακρίβειας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ενοίκια: Ράλι στις τιμές και στεγαστική ασφυξία για τους νέους – Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters
Αβάσταχτο κόστος 11.02.26

Ράλι στις τιμές ενοικίων και στεγαστική ασφυξία για τους νέους - Η ελληνική αγορά στο μικροσκόπιο του Reuters

Καθώς τα ενοίκια αυξάνονται με ταχύτερους ρυθμούς από τα εισοδήματα, τα νοικοκυριά περιορίζουν δαπάνες και καταφεύγουν σε μεγαλύτερο δανεισμό

Σύνταξη
Τσικνοπέμπτη: Πώς επηρεάζουν το παραδοσιακό τραπέζι οι ανατιμήσεις στο κρέας
Προτιμήσεις καταναλωτών 11.02.26

Πώς επηρεάζουν το τραπέζι της Τσικνοπέμπτης οι ανατιμήσεις στο κρέας - Πού κινούνται μοσχάρι και αρνί

Οι τιμές σε μοσχαρίσιο κρέας και αμνοερίφια είναι οι πιο τσιμπημένες, οπότε οι καταναλωτές στρέφονται σε χοιρινό και κοτόπουλο για την Τσικνοπέμπτη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai
Λογοκρισία 13.02.26

Penisgate 2: «Που πήγε το πέος του Ανθρώπου του Βιτρούβιου;» – Ευνουχισμός στον Ντα Βίντσι από τη Rai

Μια απροσδόκητη παρέμβαση σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα της Αναγέννησης προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία, καθώς η κρατική τηλεόραση Rai παρουσίασε τον Άνθρωπο του Βιτρούβιου του Λεονάρντο Ντα Βίντσι χωρίς πέος

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
NBA: Το All-Star ξαναγράφεται
Μπάσκετ 13.02.26

NBA: Το All-Star ξαναγράφεται

To NBA εγκαταλείπει τα παλιά στερεότυπα και μετατρέπει τη γιορτή των αστέρων σε ένα «μίνι Παγκόσμιο Κύπελλο» σε μια ύστατη προσπάθεια να ξαναδώσει ένταση και νόημα στο θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Στελέχη της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι στα μέσα ενημέρωσης διέρρευσαν ανύπαρκτοι διάλογοι από τη συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ φωτογραφίζοντας τον Χάρη Δούκα. Τι απαντά η πλευρά Δούκα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων
Μετά την Αυστραλία 13.02.26

Μάντσεστερ: Στη φυλακή δύο εξτρεμιστές για συνωμοσία για τη δολοφονία εκατοντάδων Εβραίων

Αν δεν είχε αποτραπεί, η επίθεση στο Μάντσεστερ θα μπορούσε να είναι μία από τις πιο θανατηφόρες τρομοκρατικές επιθέσεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ σε βρετανικό έδαφος

Σύνταξη
Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut
Διεφθαρμένη ελίτ 13.02.26

Το μυστικό κλειδί της υπόθεσης; Οι συνομοσιολόγοι του Έπσταϊν ξαναβλέπουν την ταινία Eyes Wide Shut

Η τελευταία ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, Eyes Wide Shut, αναζητείται στο διαδίκτυο ως υποτιθέμενη σκοτεινή σύνδεση για τον κόσμο της εξουσίας και του σεξ του καταδικασμένου παιδεραστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται ότι η Aston Martin ξεκίνησε «με το αριστερό» με το AMR26, εξηγεί τις καθυστερήσεις και προειδοποιεί πως η νίκη στην Αυστραλία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου
Λευκή υπεροχή 13.02.26

Η ρατσιστική ρητορική του Έλον Μασκ κλιμακώνεται – Έκανε post για τη φυλή σχεδόν κάθε μέρα του Ιανουαρίου

Πολλές αναρτήσεις του Μασκ στην πλατφόρμα του, Χ, είναι απαράλλακτες από τις δηλώσεις λευκών εθνικιστών, σύμφωνα με ειδικούς.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απόφαση 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», διαμηνύει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα
Ημιτελικός 13.02.26

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης μεταξύ της Σάκκαρη και της Μούκοβα για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»
ΗΠΑ 13.02.26

Η κυβέρνηση Τραμπ μηνύει ξανά το Χάρβαρντ – Στο επίκεντρο η εισαγωγή φοιτητών «βάσει φυλής»

Πέρυσι η κυβέρνηση προσπάθησε να ακυρώσει εκατοντάδες επιχορηγήσεις που είχαν δοθεί στο Χάρβαρντ, υποστηρίζοντας ότι το πανεπιστήμιο δεν έλαβε μέτρα για την παρενόχληση εβραίων φοιτητών

Σύνταξη
Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά

Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα βραβεύει τον καλύτερο άνδρα και την καλύτερη γυναίκα διαιτητή της χρονιάς που θα βγαίνει από λίστα πέντε υποψηφίων, όμως στην Ελλάδα κρύβουν τις βαθμολογίες

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Οι πολίτες θυμούνται πως εφαρμόστηκε το 'νομιμότητα παντού' στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή όπου ψήφιζαν οι... φάκελοι», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή
Κόσμος 13.02.26

Διάσκεψη του Μονάχου: Ο Μερτς επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία συζητούν κοινή πυρηνική αποτροπή

Ο καγκελάριος της Γερμανίας είπε ότι είναι σε εξέλιξη συζητήσεις για μέσα που θα εξασφαλίσουν στην Ευρώπη κοινή πυρηνική αποτροπή. Ο Μερτς τόνισε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να μπορεί να μείνει μόνη της.

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο