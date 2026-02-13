Αποχώρηση του Γενικού Διευθυντή του PIF Ι. Κωτσιόπουλου

Στο επόμενο επαγγελματικό του βήμα, προχωρεί ο μέχρι σήμερα Γενικός Διευθυντής του PhARMA Innovation Forum Ιωάννης Κωτσιόπουλος, αναλαμβάνοντας νέο ρόλο σε Venture Capital στον τομέα της Ψηφιακής Υγείας – έναν χώρο με τον οποίο έχει ασχοληθεί εκτενώς και διαθέτει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο PIF, ο κ. Κωτσιόπουλος συνέβαλε στην ενίσχυση της στρατηγικής παρουσίας του οργανισμού στον δημόσιο διάλογο για την πολιτική φαρμάκου και την προώθηση της φαρμακευτικής καινοτομίας στη χώρα. Η δράση του συνδέθηκε με την περαιτέρω εδραίωση του Forum ως αξιόπιστου συνομιλητή της πολιτείας, των θεσμικών φορέων και της ευρύτερης κοινότητας των επαγγελματιών στον χώρο της υγείας.

Η Πρόεδρος του PIF Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, με αφορμή την αποχώρηση του κ. Κωτσιόπουλου τον ευχαρίστησε «για την συμβολή του στην ενδυνάμωση του στρατηγικού ρόλου του PIF σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από σημαντικές προσκλήσεις» και πρόσθεσε ότι ο κ. Κωτσιόπουλος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της φαρμακευτικής καινοτομίας και της προστιθέμενης αξίας που φέρνει στην οικονομία και την κοινωνία».

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Pharma Innovation Forum ευχαριστούν θερμά τον κ. Κωτσιόπουλο για την καθοριστική συμβολή του, τον επαγγελματισμό, τη γνώση και τη συνεργατικότητα που χαρακτήρισαν τη θητεία του, στοιχεία που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στον οργανισμό και στους συνεργάτες του, και του εύχονται κάθε επιτυχία στο νέο επαγγελματικό του βήμα.

O κ. Κωτσιόπουλος από την πλευρά του, ευχαρίστησε «όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του PhARMA Innovation Forum, αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο, για την αμέριστη στήριξη και συνεργασία».

Ο κ. Κωτσιόπουλος σπούδασε Μαθηματικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (MSc) στις Τεχνολογίες Λήψης Αποφάσεων από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και διδακτορικού στην Πληροφορική από το ίδιο πανεπιστήμιο.

Από το 2015 εργάστηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο στο NHS, σε θέσεις όπως αυτή του Chief Information Officer, και είναι μέλος του NHS Digital Academy. Έχει εργαστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο σε έργα έρευνας και τεχνολογίας και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό ερευνητικών εργασιών και άρθρων σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στα πληροφοριακά συστήματα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας αλλά και στα θέματα διασφάλισης της ποιότητας στην υγεία.

Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας βρέθηκε από τον Ιούλιο του 2019 ως τον Ιούλιο του 2023, οπότε μεταξύ άλλων, συντέλεσε στην προετοιμασία του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας (eHealth).