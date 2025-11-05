Επιπλέον 15 εκατ. ευρώ στα φάρμακα για μείωση του clawback

Ενίσχυση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης με 15 εκατ. ευρώ επιπλέον, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης στους εκπροσώπους της φαρμακοβιομηχανίας της χώρας μας για φάρμακα αξίας άνω των 30 ευρώ ανά σκεύασμα, με στόχο την ισόποση μείωση της υποχρεωτικής επιστροφής clawback.

Η ενίσχυση των 15 εκατ. ευρώ, έρχεται να αυξήσει τη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη των περίπου 3 δις. ευρώ για φάρμακα χορηγούμενα από τον ΕΟΠΥΥ ή τα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα η ενίσχυση αυτή να φαντάζει ως «σταγόνα στον ωκεανό», δεδομένου ότι οι υποχρεωτικές επιστροφές ήδη ξεπερνούν τα 3,5 δις. ευρώ για φάρμακα ΕΟΠΥΥ και νοσοκομειακά.

Οι συνεχείς επιστροφές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής των εταιρειών και απειλούν την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο υπουργός Υγείας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με τους γενικούς διευθυντές και εκπροσώπους 30 φαρμακευτικών εταιρειών έρευνας που διαθέτουν στην αγορά καινοτόμα προϊόντα. Η συνάντηση οργανώθηκε με πρωτοβουλία του PhARMA Innovation Forum (PIF) και τη συμμετοχή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και άλλων θεσμικών φορέων του κλάδου του φαρμάκου, σε παραγωγικό και θετικό κλίμα, με κοινή αναγνώριση της πίεσης που ασκεί το clawback σε ασθενείς και στο οικοσύστημα της καινοτομίας.

Οι εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας επεσήμαναν ότι το υπέρογκο νοσοκομειακό clawback τόσο στα νοσοκομειακά φάρμακα όσο και στον ΕΟΠΥΥ, για το 2024 εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 75,5% για την κατηγορία των νοσοκομειακών φαρμάκων άνω των 30 ευρώ, επιβαρύνοντας δραματικά τις φαρμακευτικές εταιρείες και απειλώντας τη βιωσιμότητα της αγοράς.

Η δε ενίσχυση ύψους 15 εκατ. ευρώ για τη μείωση του clawback, αναμένεται να μειώσει τις υποχρεωτικές επιστροφές μόλις κατά 2-2,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο υπουργός δεσμεύτηκε να επιδιώξει νέα συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για την αναζήτηση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης και πιο σταθερών λύσεων.

Όπως επισημάνθηκε από τους εκπροσώπους του PhARMA Innovation Forum, «παρά τη θετική πρόθεση, η παρέμβαση αυτή δεν αντιμετωπίζει τη ρίζα του προβλήματος ούτε εξασφαλίζει συνθήκες προβλεψιμότητας για το σύστημα Υγείας και τη φαρμακευτική βιομηχανία.

Το PhARMA Innovation Forum αναγνωρίζει τη σημασία της πολιτικής δέσμευσης για συνέχιση του διαλόγου, ωστόσο επισημαίνει ότι τα προσωρινά μέτρα δεν επαρκούν για να αποτρέψουν τις συνέπειες ενός μη βιώσιμου συστήματος.

Η μείωση που προκύπτει από τη συγκεκριμένη παρέμβαση είναι περιορισμένη, χωρίς να αλλάζει τη δομή ενός μηχανισμού που συνεχίζει να υπονομεύει τη βιωσιμότητα και την καινοτομία.

Οι συνεχείς επιστροφές έχουν ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής των εταιρειών και απειλούν την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες.

Απαιτείται άμεσα μια γενναία, δομική λύση που θα εξασφαλίζει επαρκή δημόσια χρηματοδότηση, διαφάνεια και σταθερότητα, προκειμένου η Ελλάδα να παραμείνει χώρα που υποδέχεται την καινοτομία και προσφέρει στους ασθενείς της, ίσες ευκαιρίες θεραπείας».