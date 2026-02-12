Στον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας ως το 2028 ο Τούχελ (pics)

Την ευκαιρία να οδηγήσει την Εθνική Αγγλίας στο Euro 2028 που θα διεξαχθεί στα γήπεδα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, θα έχει ο Τόμας Τούχελ. Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η FA, ο Γερμανός τεχνικός θα παραμείνει στην τεχνική ηγεσία των «Τριών Λιονταριών» ως το 2028, υπογράφοντας νέο σχετικό συμβόλαιο.

Committed to our journey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁 Thomas Tuchel will lead our #ThreeLions through to 2028 after signing a new contract! — England (@England) February 12, 2026

Έτσι, ο 52χρονος προπονητής επιβραβεύεται ουσιαστικά από την αγγλική ομοσπονδία για την εξαιρετική πορεία της ομάδας του στα προκριματικά του Μουντιάλ, κατά τα οποία πραγματοποίησε μια ιστορική πορεία, καταγράφοντας 8 νίκες σε 8 αγώνες, χωρίς να δεχθεί γκολ και ενώ σκόραρε 22.

Το προηγούμενο συμβόλαιο του Τούχελ έληγε μετά το Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής, όμως τώρα θα έχει την ευκαιρία να οδηγήσει την ομάδα του σε μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση μπροστά στο κοινό της. Υπενθυμίζεται ότι ο Γερμανός πρώην προπονητής των Μπάγερν Μονάχου, Τσέλσι, Παρί Σεν Ζερμέν, Ντόρτμουντ, Μάιντς και Άουγκσμπουργκ, ανέλαβε την Αγγλία την 1η Ιανουαρίου 2025, στην πρώτη του δουλειά σε πάγκο Εθνικής. Μέχρι τώρα, έχει οδηγήσει τα «Τρία Λιοντάρια» σε 10 ματς, καταγράφοντας 9 νίκες και 1 ήττα, με γκολ 26-3.