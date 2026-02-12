Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα απέστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας «το ήθος» και «την αθόρυβη προσφορά» του πρώην βουλευτή Κορινθίας και υπουργού στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ο πρωθυπουργός έγραψε στην ανάρτησή του: «Με θλίψη αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες. Πρώτα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και, στη συνέχεια, ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια».

Και πρόσθεσε: «Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά. Κέρδισε, έτσι, τον σεβασμό τόσο των συνεργατών, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Και, βέβαια, την αγάπη των συμπατριωτών του στην αγαπημένη του Κορινθία».

Τέλος, ο πρωθυπουργός απηύθυνε στην οικογένεια και τους οικείους του «τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια», όπως έγραψε.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και κόρη του είναι η γνωστή ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα.