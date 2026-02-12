Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»
«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και κέρδισε έτσι τον σεβασμό τόσο των συνεργατών όσο και των πολιτικών του αντιπάλων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
- Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία μετά την καταγγελία της αδελφής του ότι την απείλησε
- Πυρκαγιά σε ρωσική στρατιωτική εγκατάσταση μετά από ουκρανική επίθεση
- «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
- Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα απέστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας «το ήθος» και «την αθόρυβη προσφορά» του πρώην βουλευτή Κορινθίας και υπουργού στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.
Ο πρωθυπουργός έγραψε στην ανάρτησή του: «Με θλίψη αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες. Πρώτα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και, στη συνέχεια, ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια».
Και πρόσθεσε: «Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά. Κέρδισε, έτσι, τον σεβασμό τόσο των συνεργατών, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Και, βέβαια, την αγάπη των συμπατριωτών του στην αγαπημένη του Κορινθία».
Τέλος, ο πρωθυπουργός απηύθυνε στην οικογένεια και τους οικείους του «τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια», όπως έγραψε.
Ο Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και κόρη του είναι η γνωστή ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα.
- Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»
- Η Ιαπωνία καταργεί την ισοπαλία στο ποδόσφαιρο
- Μετρό: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4
- Ο Γιάννης Παναγόπουλος δίνει εξηγήσεις μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος
- Ναν ή Χέιζ-Ντέιβις: Τελικά ποιος παίρνει τα περισσότερα χρήματα;
- Δήμος Αθηναίων: Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύσταση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Αθηναίων
- «Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;
- Βόλος: Άγρια επίθεση αδέσποτου σκύλου σε μαθητή – Στο χειρουργείο με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις