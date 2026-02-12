newspaper
Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
12.02.2026 | 09:47
Νεκρός ο 65χρονος που έπεσε στις γραμμές του Μετρό
Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»
Επικαιρότητα 12 Φεβρουαρίου 2026, 11:44

Μητσοτάκης για θάνατο Παπαληγούρα – «Με θλίψη αποχαιρετώ έναν ευπατρίδη της πολιτικής»

«Ο Αναστάσης Παπαληγούρας συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και κέρδισε έτσι τον σεβασμό τόσο των συνεργατών όσο και των πολιτικών του αντιπάλων» ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον θάνατο του Αναστάση Παπαληγούρα απέστειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας «το ήθος» και «την αθόρυβη προσφορά» του πρώην βουλευτή Κορινθίας και υπουργού στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή.

Ο πρωθυπουργός έγραψε στην ανάρτησή του: «Με θλίψη αποχαιρετώ τον Αναστάση Παπαληγούρα. Έναν ευπατρίδη της πολιτικής, που υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ήθος, συνέπεια και ευγένεια. Αλλά και έναν αγνό Νεοδημοκράτη που τίμησε την παράταξή μας επί δεκαετίες. Πρώτα ως Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ και, στη συνέχεια, ως βουλευτής και υπουργός σε κρίσιμα χαρτοφυλάκια».

Και πρόσθεσε: «Στα βήματα της μεγάλης μορφής που υπήρξε ο πατέρας του, ο Αναστάσης συνδύασε στη δράση του τη μαχητικότητα με το μέτρο και με την αθόρυβη προσφορά. Κέρδισε, έτσι, τον σεβασμό τόσο των συνεργατών, όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Και, βέβαια, την αγάπη των συμπατριωτών του στην αγαπημένη του Κορινθία».

Τέλος, ο πρωθυπουργός απηύθυνε στην οικογένεια και τους οικείους του «τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια», όπως έγραψε.

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας πέθανε σε ηλικία 78 ετών. Ήταν παντρεμένος με τη Ζαΐρα Ράλλη, κόρη του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη και κόρη του είναι η γνωστή ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα.

Economy
JP Morgan: Τρεις οίκοι θα αναβαθμίσουν μέσα στο 2026 την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

JP Morgan: Τρεις οίκοι θα αναβαθμίσουν μέσα στο 2026 την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά

Markets
Goldman Sachs: Ακόμη υψηλότερα βάζει τον πήχη για τράπεζες και Χρηματιστήριο Αθηνών

Goldman Sachs: Ακόμη υψηλότερα βάζει τον πήχη για τράπεζες και Χρηματιστήριο Αθηνών

inWellness
inTown
ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία
Επικαιρότητα 10.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η απόφαση για τους «Σπαρτιάτες» εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημοκρατία

«Πρόκειται για μια απόφαση που εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, πρόκειται για μια απόφαση ντροπιαστική για τους θεσμούς και τη Δημοκρατία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»
Στρασβούργο 10.02.26

Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε τη «ρήτρα διασφάλισης» της Συμφωνίας ΕΕ-Mercosur – «Νέο ‘όχι’ σε προσχηματικές και ανεφάρμοστες προβλέψεις»

«Πρόκειται μια προσχηματική και ανεφάρμοστη, πρακτικά, ρήτρα που επιχειρείται να παρουσιαστεί από τις ισχυρές πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ ως διασφάλιση για αγροτικά προϊόντα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει
Πολιτική 10.02.26 Upd: 11:42

Ανεξαρτητοποιήθηκε με αιχμές η Έλενα Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας – Μένει με πέντε βουλευτές και… κινδυνεύει

Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της κ. Καραγεωργοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα μένει με πέντε βουλευτές. Σύμφωνα με το «περιβάλλον» της κ. Καραγεωργοπούλου, αισθάνεται ότι πολιτικά έχει ωριμάσει και βλέπει ότι στο συγκεκριμένο κόμμα απέχει ο λόγος από την πράξη

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν
Επικαιρότητα 09.02.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη - Χριστοδουλίδη ενόψει της συνάντησης με τον Ερντογάν

Στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας τέθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων εντός του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένα Έθνη.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού
Πολιτική 08.02.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Αυταπατάται αν νομίζει ότι η συνταγματική αναθεώρηση μπορεί να αποσπάσει τη συναίνεση του λαού

Το ΚΚΕ στηλιτεύει την «προσπάθειά του (πρωθυπουργού) να θωρακίσει συνταγματικά βαθιές αντιδραστικές αντιλαϊκές τομές» προσθέτοντας ότι δεν θα καταφέρει «να αποσπάσει τη συναίνεση της πλειοψηφίας του λαού».

Σύνταξη
ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ
Πολιτική 07.02.26

ΚΚΕ: Αλλεπάλληλες και έγκαιρες οι καταγγελίες του κόμματος για τον αμαρτωλό ρόλο του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ

Όπως σημειώνει το ΚΚΕ, »για τον χαρακτήρα του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ που είχε αναλάβει ρόλο “ναυαρχίδας” στη διαχείριση των αμαρτωλών προγραμμάτων υπήρχε συγκεκριμένη αναφορά στην απόφαση του 21ου Συνεδρίου του ΚΚΕ

Σύνταξη
Μετρό: Ο μετροπόντικας «Αθηνά» έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4
Δείτε βίντεο 12.02.26

Μετρό: Με το «Break on through» των Doors η άφιξη του μετροπόντικα στον Ευαγγελισμό

Ο μετροπόντικας «Αθηνά», ξεκίνησε από την Κατεχάκη και έχει ήδη ολοκληρώσει 5,1 χιλιόμετρα σήραγγας - Η κεφαλή έφτασε στον Ευαγγελισμό για την επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό

Σύνταξη
Ο Γιάννης Παναγόπουλος δίνει εξηγήσεις μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος
Ελλάδα 12.02.26

Ο Γιάννης Παναγόπουλος δίνει εξηγήσεις μετά τις αποκαλύψεις της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου Χρήματος

Ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά τις αποκαλύψεις για το θέμα της υπεξαίρεσης κονδυλίων του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ με ελεγχόμενους τον ίδιο, 5 φυσικά πρόσωπα και 6 εταιρείες, παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;
BBC 12.02.26

«Απαράδεκτη συμπεριφορά»: Ο Άντριου αποκάλυπτε στον Επτσάιν εμπιστευτικές πληροφορίες Βρετανών αξιωματούχων;

Σύμφωνα με το BBC, έγγραφο που είχε ετοιμαστεί για τον Άντριου ως εμπορικό απεσταλμένο και αφορούσε επενδύσεις σε χρυσό και ουράνιο στη Χελμάντ του Αφγανιστάν φέρεται να διαβιβάστηκε στον Τζέφρι Έπσταϊν, προκαλώντας πολιτικές και νομικές αντιδράσεις

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς – Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
Γραφήματα 12.02.26

Σχεδόν μισό εκατομμύριο θανατώσεις προβάτων λόγω ευλογιάς - Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι

Περισσότερα από 1.100 ζώα οδηγήθηκαν στη σφαγή την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αυξάνοντας σε 476.839 τις θανατώσεις από την ευλογιά προβάτων - Δείτε γραφήματα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία

Σύνταξη
Live: Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Ένταση με το καλημέρα στη Βουλή για τις ΣΣΕ στη σκιά των αποκαλύψεων για Παναγόπουλο - Δείτε live τις εξελίξεις

Το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας συζητείται και ψηφίζεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής εν μέσω αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης - Δείτε live

Σύνταξη
Βουλή: Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ – Τι αναφέρει για τη διαιτησία
Δείτε την αναλυτικά 12.02.26

Τροπολογία για τις Συλλογικές Συμβάσεις κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ - Τι αναφέρει για τη διαιτησία

Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ κατατέθηκε στη Βουλή πριν από την έναρξη της σημερινής συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπ. Εργασίας που αφορά στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά
Ανάλυση ΕΝΑ 12.02.26

ΕΡΓΑΝΗ: Μειώθηκε o πραγματικός μέσος μισθός – Όνειρο απατηλό τα 1500 ευρώ μικτά

Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την αυξηση του μέσου μισθού το 2025, μόλις 20 ευρώ μικτά. Όμως ο πραγματικός μέσος μισθός μειώθηκε. Τι δείχνει η ανάλυση του ΕΝΑ για τα στοιχεία του ΕΡΓΑΝΗ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σάμος: «Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» – Το νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία
Εύρος δυνατοτήτων 12.02.26

«Χρυσαφί αμμουδιές, αρχαία και κρασί» - Το ελληνικό νησί που γίνεται αντικείμενο λατρείας στη Βρετανία

Η Σάμος εξελίσσεται σε διεθνή προορισμό με νέες απευθείας πτήσεις από τη Βρετανία - Πώς προβάλλεται η μοναδικότητά της μέσα από αφιερώματα σε εξειδικευμένες τουριστικές ιστοσελίδες και έντυπα

Σύνταξη
Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»
Πολιτική Γραμματεία 12.02.26

Τα μηνύματα του ΠΑΣΟΚ προς τον Παναγόπουλο και ο Γεωργιάδης σε ρόλο «συνηγόρου»

Γιατί το ΠΑΣΟΚ «καρφώνει» την κυβέρνηση για τα προγράμματα κατάρτισης- Τα καυστικά σχόλια για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και τα μηνύματα Ανδρουλάκη προς τον Γιάννη Παναγόπουλο και την ΠΑΣΚΕ

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Γεραπετρίτης: Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας – Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία
Συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν 12.02.26

«Εκτός διαλόγου ζητήματα κυριαρχίας - Έχουν γίνει βήματα στη βελτίωση των σχέσεων με την Τουρκία», λέει ο Γεραπετρίτης

Μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναφέρει ότι τα ακανθώδη ζητήματα με την Τουρκία δεν θα λυθούν «διά μαγείας», ενώ εκτιμά ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στα ζητήματα του εμπορίου και της μετανάστευσης

Σύνταξη
