«Οι Αθώοι»: Τι θα δούμε στο νέο αποψινό επεισόδιο στο MEGA
Οι Αχάτηδες θορυβούνται από την τρυφερή σχέση που έχει αναπτύξει η Μαργαρίτα με τον Γιάννο.
Ο έρωτας γεννιέται στις καρδιές των εφήβων στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι», απόψε στις 22:20, στο MEGA. Τι θ
Σε σκηνοθεσία Νίκου και Άγγελου Κουτελιδάκη και σενάριο Ελένης Ζιώγα, οι «Αθώοι» ενηλικιώνονται, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και η μεγάλη σύγκρουση ξεκινά.
Ο Γιάννος και ο Πέτρος δεν είναι πια παιδιά. Ως νεαροί άνδρες, διεκδικούν πλέον ανοιχτά την καρδιά της Μαργαρίτας.
Τι θα δούμε στο δεύτερο επεισόδιο της σειράς «Οι Αθώοι»:
Επεισόδιο 2 (Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου)
Το 1906, ο Γιάννος και ο Πέτρος, νεαροί άνδρες πια, είναι ερωτευμένοι με τη Μαργαρίτα. Ο ανταγωνισμός μεταξύ τους φουντώνει. Η Μαργαρίτα, δυναμική και ανεξάρτητη παραμένει σκεπτική απέναντι στην ιδέα του γάμου.
Ο Γιάννος συγκρούεται με έναν χωριανό, τον Σκορπιό, και τον ντροπιάζει. Οι Αχάτηδες σχεδιάζουν τον γάμο της κόρης τους με τον ώριμο και πράο Γιώργη Αράθυμο, αναστατώνοντας την Μαργαρίτα.
Πρωταγωνιστούν
Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, Κώστας Νικούλι, Γιάννης Νιάρρος, Κίμων Κουρής, Αμαλία Καβάλη, Γιώργος Στάμος, Μαρία Καλλιμάνη, Ελένη Ζιώγα, Λουκία Μιχαλοπούλου, στον ρόλο του ερημίτη ο Χρήστος Καλαβρούζος και μια πλειάδα αγαπημένων και ταλαντούχων ηθοποιών.
Σενάριο: Ελένη Ζιώγα
Σκηνοθεσία: Νίκος Κουτελιδάκης – Άγγελος Κουτελιδάκης
Οργάνωση παραγωγής: Γιώργος Ρίγγας
Διευθυντής Φωτογραφίας: Γιάννης Φώτου
Σκηνικά: Γιώργος Γεωργίου
Κοστούμια: Μυρτώ Καρέκου
Μουσική: Χρίστος Στυλιανού
Ηχοληψία: Γιώργος Κωνσταντινέας
Μακιγιάζ: Δήμητρα Γιατράκου
Σχεδιασμός κομμώσεων: Έλενα Παρασκευά
Εκτέλεση παραγωγής: Foss Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025-2026
ΟΙ ΑΘΩΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΙΣ 22:20 ΣΤΟ MEGA
#OiAthwoi
