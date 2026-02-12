science
Τεχνολογία 12 Φεβρουαρίου 2026

Η Mistral χτίζει «sovereign AI» με επένδυση 1,2 δισ.

Από απλή startup το 2023 σε αξία 12 δισ. το 2026 – Η Mistral απορρίπτει την IPO και στοχεύει σε αυτοδύναμη AI

Επιμέλεια Γιώργος Πολύζος
Spotlight

Η γαλλική startup τεχνητής νοημοσύνης Mistral περνά από την αφάνεια σε θέση κύριου εκπροσώπου της ευρωπαϊκής ψηφιακής ανεξαρτησίας, με ετήσιο ρυθμό εσόδων που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ και φιλοδοξίες για το ορόσημο του 1 δισ. εντός του έτους. Ιδρυμένη μόλις το 2023 στο Παρίσι, η εταιρεία εκμεταλλεύεται την αυξανόμενη απαίτηση επιχειρήσεων και κυβερνήσεων για εναλλακτικές απέναντι στις αμερικανικές τεχνολογίες, σε μια εποχή που η ΕΕ εξαρτάται κατά 80% από ξένους παρόχους, κυρίως προερχόμενους από τις ΗΠΑ.

Ο συνιδρυτής και CEO Αρτούρ Μενς, σε συνέντευξή του στους Financial Times, αποκάλυψε ότι τα έσοδα αυξήθηκαν 20 φορές μέσα σε έναν χρόνο, από 20 εκατ. ευρώ σε άνω των 400 εκατ. ετησίως. Με αξία σχεδόν 12 δισ. ευρώ από πέρυσι και χρηματοδότηση 1,7 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο –με επικεφαλής την ολλανδική ASML–, η Mistral διεύρυνε τον κύκλο πελατών της σε πάνω από 100 μεγάλες επιχειρήσεις.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται γίγαντες όπως οι ASML, TotalEnergies και HSBC, καθώς και κυβερνήσεις όπως της Γαλλίας, Γερμανίας, Λουξεμβούργου, Ελλάδας και Εσθονίας, με το 60% των εσόδων να προέρχεται από την Ευρώπη και το υπόλοιπο από τις ΗΠΑ και την Ασία.

Η Mistral επεκτείνεται

Σε κίνηση στρατηγικής εμβάθυνσης στην ευρωπαϊκή αυτοδύναμη AI, η Mistral ανακοίνωσε επένδυση 1,2 δισ. ευρώ για νέα κέντρα δεδομένων στη Σουηδία, το πρώτο εκτός Γαλλίας, σε συνεργασία με την EcoDataCenter. Η εγκατάσταση θα παρέχει 23 MW υπολογιστικής ισχύος και θα λειτουργήσει το 2027, εκμεταλλευόμενη την χαμηλού κόστους και χαμηλών εκπομπών ενέργεια της Σκανδιναβίας.

«Διαφοροποιούμε την χωρητικότητα στην Ευρώπη», δήλωσε ο Μενς, «η εξάρτηση από αμερικανικές ψηφιακές υπηρεσίες έφτασε στα όριά της». Πρόβλεψε ότι η επένδυση θα παράγει πάνω από 2 δισ. ευρώ έσοδα σε πέντε χρόνια, χάρη σε εύκολη χρηματοδότηση μέσω χρέους.

Η στρατηγική κάθετης ολοκλήρωσης –από τα μοντέλα έως τις υποδομές– επιτρέπει νυχτερινή εκπαίδευση νέων μοντέλων σε chips που λειτουργούν πελατειακά φορτία την ημέρα, εξασφαλίζοντας τοπική αποθήκευση δεδομένων. Αυτό ανταποκρίνεται στην ευρωπαϊκή απαίτηση για «κυρίαρχη AI υποδομή», ιδίως εν μέσω φόβων για τεχνολογικό διαχωρισμό λόγω της πολιτικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η Mistral, με υποστήριξη από τις Microsoft και Nvidia αλλά χωρίς εξάρτηση από hyperscalers όπως Amazon ή Google, είναι η μοναδική ευρωπαϊκή εταιρεία ανάπτυξης μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, που έχει την στήριξη του ίδιου του προέδρου Μακρόν.

Παρά την ταχεία άνοδο ισχυρών εργαλείων όπως ChatGPT και Claude, ο Μενς επικρίνει τα έτοιμα chatbots για έλλειψη ROI (απόδοσης επένδυσης) στις επιχειρήσεις. «Δεν υπάρχει το παραμύθι ενός πανίσχυρου συστήματος», είπε, υποστηρίζοντας ότι οι παραδοσιακοί πάροχοι λογισμικού δεν εξαφανίζονται λόγω των κρίσιμων δεδομένων τους.

Η Mistral απορρίπτει την IPO φέτος, παρά τις αντίστοιχες πιθανές κινήσεις των OpenAI-Anthropic, σχεδιάζοντας εισαγωγή «τα επόμενα χρόνια» για μακροπρόθεσμη ανεξαρτησία.

Αυτή η πορεία αντιστρέφει την αρχική αμφισβήτηση της Mistral σε μια αγορά κυριαρχούμενη από τις ΗΠΑ και την Κίνα, εκμεταλλευόμενη την ευρωπαϊκή «κούρσα» για data centers και «κυρίαρχη» AI. Η εταιρεία, τέλος, καλεί τα κράτη να αποφύγουν υποδομές μόνο ξένων hyperscalers, προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις για πραγματική αυτοδύναμη τεχνολογία.

Πηγή: ΟΤ

