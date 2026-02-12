Από τα μερεμέτια, στα Επείγοντα: Διαφωνία για κακοτεχνίες κατέληξε σε ξυλοδαρμό
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν η διαφωνία για την ποιότητα των εργασιών σε διαμέρισμα στην Κυψέλη κατέληξε σε ξυλοδαρμό του ιδιοκτήτη από τον εργολάβο.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο ιδιοκτήτης, επισκεπτόμενος το ακίνητο, διαπίστωσε σοβαρές κακοτεχνίες και αποκλίσεις από τα συμφωνηθέντα. Η προσπάθεια για έναν πολιτισμένο διάλογο και η άρνηση καταβολής της τελευταίας δόσης μέχρι να διορθωθούν τα σφάλματα, φαίνεται πως ήταν η θρυαλλίδα.
Αντί για απαντήσεις και τεχνικές λύσεις, ο εργολάβος επέλεξε τη… γλώσσα της βίας. Η λεκτική αντιπαράθεση κλιμακώθηκε δευτερόλεπτα μετά, με τον επαγγελματία να επιτίθεται στον πελάτη του, αφήνοντάς τον τραυματισμένο στο δάπεδο.
Οι γείτονες, θορυβημένοι από τις φωνές, κάλεσαν την αστυνομία η οποία έφτασε άμεσα στο σημείο. Ο εργολάβος δεν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου, καθώς διέφυγε και αναζητείται, ενώ το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, δηλώνοντας σοκαρισμένο: «Πλήρωσα για σπίτι και βρέθηκα στο νοσοκομείο».
Ο Συνήγορος του παθόντος, Κατσάμπουλας Δημήτρης δήλωσε στο in.gr: «Το περιστατικό αυτό ξεπερνά κάθε όριο επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς. Η δυσαρέσκεια για το αποτέλεσμα μιας εργασίας η συμφωνίας λύνεται στα δικαστήρια ή μέσω διαλόγου, ποτέ με τις γροθιές. Καταδικάζουμε απερίφραστα τέτοιες πρακτικές και στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που διεκδικεί το δίκιο του με αξιοπρέπεια».
Ο ιδιοκτήτης έχει ήδη κινηθεί νομικά κατά του εργολάβου, καθώς κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
