Η υπηρεσία φυλακών του Ισραήλ έχει ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την εισαγωγή της θανατικής ποινής για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους, σύμφωνα με αναφορές των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης την Κυριακή.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κανάλι 13, οι προετοιμασίες περιλαμβάνουν τη δημιουργία μιας εγκατάστασης με την ονομασία «Israel’s Green Mile» (Το Πράσινο Μίλι του Ισραήλ), όπου θα πραγματοποιούνται οι εκτελέσεις.

Έχουν επίσης ξεκινήσει οι προετοιμασίες για την εκπαίδευση και τις διαδικασίες, ενώ μια αντιπροσωπεία της υπηρεσίας φυλακών αναμένεται να επισκεφθεί μια χώρα της Ανατολικής Ασίας για να μελετήσει το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την εφαρμογή της θανατικής ποινής, προσθέτει η αναφορά.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την έγκριση του νομοσχεδίου για τη θανατική ποινή από την Κνέσετ σε πρώτη ανάγνωση πέρυσι, με 39 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ και 16 κατά.

Το νομοσχέδιο πρέπει να περάσει δύο ακόμη αναγνώσεις πριν γίνει νόμος.

🔴Palestinian detainees endure harsh humanitarian conditions in Israeli prisons, under brutal treatment and continuous violations. pic.twitter.com/utkrJN5Fb7 — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) February 7, 2026

Σύμφωνα με το Middle East Eye, η έκθεση πρόσθεσε ότι οι εκτελέσεις θα πραγματοποιούνται με απαγχονισμό, με τρεις φρουρούς να πατούν ταυτόχρονα τη σκανδάλη.

Ειδικές ομάδες, αποτελούμενες εξ ολοκλήρου από εθελοντές, θα αναλάβουν το έργο.

Ισραηλινή πηγή δήλωσε στο κανάλι ότι οι θανατικές ποινές θα εκτελούνται εντός 90 ημερών από την τελική απόφαση.

Ο νόμος θα στοχεύει αρχικά Παλαιστινίους που κατηγορούνται ότι είναι μέλη της Nukhba της Χαμάς – της ελίτ μονάδας της – και που συμμετείχαν στις επιθέσεις του Οκτωβρίου 2023.

Ακολουθούν εκείνοι που κατηγορούνται για σοβαρές επιθέσεις στη Δυτική Όχθη.

Η νομοθεσία δεν θα ισχύει για Εβραίους Ισραηλινούς που σκοτώνουν Παλαιστινίους σε παρόμοιες περιστάσεις.

A video obtained by Israeli newspaper Haaretz shows Palestinian detainees in Israel’s Megiddo prison lying face down with their hands tied behind their backs while an Israeli guard walks a police dog past them pic.twitter.com/fbTDVMy9XA — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 12, 2025

«Απρόβλεπτη πράξη βαρβαρότητας»

Ο ισραηλινός νόμος επιτρέπει επί του παρόντος τη θανατική ποινή σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί από το 1962, όταν εκτελέστηκε ο ναζί αξιωματικός Άντολφ Άιχμαν για τον ρόλο του στο Ολοκαύτωμα.

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν αντιταχθεί έντονα στο αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, επικαλούμενες τις εκτεταμένες συλλήψεις Παλαιστινίων από το Ισραήλ με αόριστες κατηγορίες για τρομοκρατία και την αύξηση των αναφορών για βασανιστήρια και θανάτους από την αρχή της γενοκτονίας στη Γάζα.

Ένα «ρεκόρ» 110 Παλαιστινίων έχουν πεθάνει στο πλαίσιο των πολιτικών φυλάκισης που εισήγαγε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γβίρ από την ανάληψη των καθηκόντων του στις αρχές του 2023, αν και παλαιστινιακές ομάδες υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανώς υψηλότερος.

Video | The “Death Row” wing: A tour inside the Israeli “Green Mile” wing, where the occupation holds those it considers the most dangerous Palestinian detainees, with the possibility of carrying out death sentences if the law enforcing the penalty is approved. pic.twitter.com/WVBldvxgBQ — Emelia (@Emeliarjl) January 18, 2026

Την περασμένη εβδομάδα, δεκάδες εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ κάλεσαν το Ισραήλ να αποσύρει το νομοσχέδιο, προειδοποιώντας ότι «οι υποχρεωτικές θανατικές ποινές είναι αντίθετες με το δικαίωμα στη ζωή».

«Καθιστώντας αδύνατη τη διακριτική ευχέρεια των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών, εμποδίζουν τα δικαστήρια να εξετάσουν τις ατομικές περιστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των ελαφρυντικών παραγόντων, και να επιβάλουν μια αναλογική ποινή που να ταιριάζει με το έγκλημα», δήλωσαν οι εμπειρογνώμονες.

Ομάδες για τα δικαιώματα των Παλαιστινίων κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής για τις Υποθέσεις Κρατουμένων και Πρώην Κρατουμένων και του Παλαιστινιακού Συλλόγου Κρατουμένων, χαρακτήρισαν το νομοσχέδιο ως «πρωτοφανή πράξη βαρβαρότητας».

Κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι επιδιώκει να νομιμοποιήσει τη συνεχιζόμενη δολοφονία κρατουμένων, λέγοντας ότι η έγκρισή του «δεν αποτελεί πλέον έκπληξη, δεδομένου του πρωτοφανούς επιπέδου βίας που ασκεί το καθεστώς κατοχής».