Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους
Η ιδέα, που προορίζεται για Παλαιστίνιους κρατούμενους, έχει ως στόχο να μειώσει τις απόπειρες απόδρασης και να εξοικονομήσει εκατομμύρια σε έξοδα προσωπικού
- Σοβαρό επεισόδιο στο δημαρχείο Αγρινίου - Άνδρας εισέβαλε στο γραφείο δημάρχου, του επιτέθηκε και δάγκωσε υπάλληλο
- Βενεζουέλα: Οι πετρελαϊκές των ΗΠΑ ζητούν εξασφάλιση πριν επενδύσουν – Η ασταθής πολιτική Τραμπ τις φοβίζει
- Τρακτέρ στην Αψίδα του Θριάμβου – Γάλλοι αγρότες διαμαρτύρονται στο Παρίσι
- Οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να προκαλέσουν σοβαρές διεθνείς κρίσεις - Τι λένε Ρωσία και Κίνα για την κατάληψη τάνκερ
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το Ισραήλ εξετάζει ένα σχέδιο για την κατασκευή μιας φυλακής που θα περιβάλλεται από κροκόδειλους.
Ο αναπληρωτής επίτροπος της Υπηρεσίας Φυλακών του Ισραήλ επισκέφθηκε μια φάρμα κροκόδειλων στο Χαμάτ Γκάντερ στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το προτεινόμενο έργο.
Το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι i24NEWS μετέδωσε την Τρίτη ότι η επίσκεψη ήταν μια εκπαιδευτική περιήγηση που συνδέεται με τα σχέδια για μια νέα φυλακή που πρότεινε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γβίρ.
View this post on Instagram
Από την Φλόριντα στο Ισραήλ
Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο περιλαμβάνει την περίφραξη της φυλακής με κροκόδειλους και είναι εμπνευσμένο από ένα μοντέλο που συνδέεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με το μοντέλο Τραμπ, η φυλακή των ΗΠΑ βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Everglades στη Φλόριντα, μια περιοχή όπου ζουν φυσικά κροκόδειλοι. Ωστόσο, ο χώρος δεν είναι απαραίτητα περιτριγυρισμένος από τείχη.
Hair on fire liberals losing it over Alligator Alcatraz. 🐊🐊🐊🐊
Built in 8 just days in the Florida Everglades. The facility was surrounded by water, filled with massive alligators and pythons.
Officials claim that any escapee from Alligator Alcatraz is nearly impossible. pic.twitter.com/zdfXkdeg3p
— Tosca Austen (@ToscaAusten) July 4, 2025
Η παρουσία κροκοδείλων έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως ισχυρό αποτρεπτικό μέσο κατά της απόδρασης.
Η ιδέα της κατασκευής μιας φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους τέθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του υπουργού Μπεν Γκβίρ και του επιτρόπου των φυλακών του Ισραήλ Κόμπι Γιακόμπι, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για απόπειρες απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές.
- Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους
- Μινεάπολη: H στιγμή που ο πράκτορα της ICE που σκότωσε την 37χρονη φεύγει ατάραχος, κοιτάζοντας το κινητό του
- Διαβατήρια: Σε λειτουργία νέα εφαρμογή ηλεκτρονικής διακίνησης δικαιολογητικών
- Όμιλος Antenna: Επένδυση ύψους 30 εκατ. δολαρίων στη Semafor
- Ρενέ Νικόλ Γκουντ: Ποια ήταν η γυναίκα που δολοφονήθηκε από την ICE στη Μινεάπολη
- Μεντιλίμπαρ: «Σημαντικό το ματς με τον Ατρόμητο, πρέπει να νικήσουμε»
- Τον Απρίλιο το νέο επίδομα ανεργίας – Ποιοι δικαιούνται αυξημένα ποσά
- Κατεπείγουσα επιστολή της ΕΟ του ΚΚΕ «για την επικίνδυνη κατάσταση στις αερομεταφορές και την ασφάλεια των πτήσεων»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις