Από το «εγχειρίδιο» του Τραμπ: Το Ισραήλ εξετάζει την κατασκευή φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, το Ισραήλ εξετάζει ένα σχέδιο για την κατασκευή μιας φυλακής που θα περιβάλλεται από κροκόδειλους.

Ο αναπληρωτής επίτροπος της Υπηρεσίας Φυλακών του Ισραήλ επισκέφθηκε μια φάρμα κροκόδειλων στο Χαμάτ Γκάντερ στο πλαίσιο των προετοιμασιών για το προτεινόμενο έργο.

Το ισραηλινό τηλεοπτικό κανάλι i24NEWS μετέδωσε την Τρίτη ότι η επίσκεψη ήταν μια εκπαιδευτική περιήγηση που συνδέεται με τα σχέδια για μια νέα φυλακή που πρότεινε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιτάμαρ Μπεν Γβίρ.

Από την Φλόριντα στο Ισραήλ

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σχέδιο περιλαμβάνει την περίφραξη της φυλακής με κροκόδειλους και είναι εμπνευσμένο από ένα μοντέλο που συνδέεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το μοντέλο Τραμπ, η φυλακή των ΗΠΑ βρίσκεται στο Εθνικό Πάρκο Everglades στη Φλόριντα, μια περιοχή όπου ζουν φυσικά κροκόδειλοι. Ωστόσο, ο χώρος δεν είναι απαραίτητα περιτριγυρισμένος από τείχη.

Η παρουσία κροκοδείλων έχει ως στόχο να λειτουργήσει ως ισχυρό αποτρεπτικό μέσο κατά της απόδρασης.

Η ιδέα της κατασκευής μιας φυλακής περιτριγυρισμένης από κροκόδειλους τέθηκε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του υπουργού Μπεν Γκβίρ και του επιτρόπου των φυλακών του Ισραήλ Κόμπι Γιακόμπι, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για απόπειρες απόδρασης κρατουμένων από τις φυλακές.