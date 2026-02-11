Το Περιστέρι Betsson κατέκτησε την πρώτη θέση του 14ου ομίλου του στη φάση των «16» του FIBA Europe Cup, μετά το σπουδαίο «διπλό» με 87-85 επί της Αλιαγά Πετκιμσπόρ, στην 6η και τελευταία αγωνιστική της Β’ φάσης της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα τερμάτισε στην κορυφή με ρεκόρ 5-1, υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους, που επίσης προκρίθηκαν στα προημιτελικά, στη δεύτερη ήττα τους. Με το αποτέλεσμα αυτό, προέκυψε ελληνικός «εμφύλιος» με τον ΠΑΟΚ στην οκτάδα.

Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου βρέθηκε από νωρίς σε δύσκολη θέση, καθώς οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν ακόμη και με διψήφια διαφορά (21-9 στο 10’, 43-33). Ωστόσο, το Περιστέρι αντέδρασε στο δεύτερο ημίχρονο, βελτίωσε την αμυντική του εικόνα και μείωσε σταδιακά τη διαφορά, περνώντας μπροστά προς στο τέλος της τρίτης περιόδου (58-59 στο 28΄).

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι «κυανοκίτρινοι» διατήρησαν την ψυχραιμία τους στα κρίσιμα σημεία και με την παραγωγικότητα τους στα ύψη έφτασαν στη νίκη που τους εξασφάλισε την πρωτιά, με τον Τάι Νίκολς να αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ με 21 πόντους.

Οι διαιτητές: Τομάσοβιτς, Ματέικ, Γιανκόφσκι

Τα δεκάλεπτα: 21-9, 43-37, 65-61, 85-87

Αλιαγά Πετκιμσπορ (Οζάν Τσιβγκίν): Σογιουτσαγλί, Γκιουλέρ 2, Ουιτάκερ 15 (3), Εφιναγί 16 (2), Φράνκε 13, Μπλούμπεργκς 4, Κουρτουλντούμ 9 (1), Σελίμ – Σαβ 3 (1), Σαγιούς 14, Φλόιντ 9.

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 21 (3), Καρντένας 7 (2), Βαν Τούμπεργκεν 9, Πέιν 7 , Ιτούνας 5 (1), Θωμάκος, Κακλαμανάκης 13, Χάρις 12 (4), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 9 (3), Γιάνκοβιτς 1.

Ήττα στο φινάλε για τον ΠΑΟΚ από τη Μιλμπάο

Είχε την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, εντούτοις ο ΠΑΟΚ στο PAOK Sports Arena, για την 6η -και τελευταία- αγωνιστική των «16» του FIBA Europe Cup, από την Μπιλμπάο, με 87-88. Αποτέλεσμα με το οποίο τερμάτισε στη 2η θέση του ομίλου και για τα προημιτελικά του θεσμού θα αντιμετωπίσει το Περιστέρι, ο οποίο κέρδισε σήμερα, εκτός έδρας, την Πετκίμσπορ (85-87) και τερμάτισε στην πρώτη θέση του 14ου ομίλου. Το πρώτο παιχνίδι στον ελληνικό «εμφύλιο» θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στην Αθήνα.

Ξεχώρισε περισσότερο για τον «Δικέφαλο» ο Τίμι Άλεν (20 πόντοι, με 3/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), ενώ πρώτος σκόρερ για την Μπιλμπάο ήταν ο Τζάστιν Γιαβόρσκι (15 πόντοι, με 4/6 τρίποντα).

Ισορροπημένο το παιχνίδι στο πρώτο τετράλεπτο (13-13), όταν ο ΠΑΟΚ άρχισε να «ανεβάζει», αμυντικά και επιθετικά, «στροφές», έχοντας εκφραστές τους Μέλβιν, Κόνιαρη, Χουγκάζ, Ντίμσα και προηγήθηκε, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος, με +9 (30-21).

Η Μπιλμπάο «απάντησε» με επιμέρους 2-14, με κινητήριους μοχλούς, τους Χλίνανσον, Φοντ και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 13’ με 32-35.

Με πρωτοβουλίες των Ταϊρί, Μουρ, ο «Δικέφαλος» έφερε το ματς, αρχικά, στα ίσια (17’ 40-40) και έφυγε στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με +8 (50-42).

Στην εκκίνηση της τρίτης περιόδου, ο ΠΑΟΚ βρέθηκε στο +10 (54-44) και στο 29’ στο +14 (75-61). Οι Βάσκοι, με τους Νορμάντας, Κράμπελι, Πάντζαρ, Φοντ πλησίασαν στο τρίλεπτο της τέταρτης περιόδου στο μισό καλάθι (33’ 77-76) και στο 38’ ανέτρεψαν το εις βάρος τους σκηνικό και προηγήθηκαν με 84-87.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στα 58’’ για το φινάλε (87-87), αμφότερες οι ομάδες ήταν άστοχες στις επιθέσεις που ακολούθησαν και με 2’’6 για τη λήξη ο Γιαβόρσκι βρέθηκε στη γραμμή για βολές. Ήταν εύστοχος στη μία από τις δύο και διαμόρφωσε το τελικό 87-88.

Τα δεκάλεπτα: 30-24, 50-42, 75-64, 87-88

Οι διαιτητές: Γιάκομπς (Βέλγιο), Σεσαρελί (Γαλλία), Ιβαούρι (Γεωργία).

ΠΑΟΚ (Γιούρι Ζντοβτς): Άλεν 20 (3), Μέλβιν 10 (1), Ταϊρί 7, Κόνιαρης 4, Χουγκάζ 7, Ομορούγι 8, Περσίδης 5 (1), Μουρ 11 , Ντίμσα 13 (3), Μπέβερλι 2.

Μπιλμπάο (Χάουμε Πονσαρνάου): Νορμάντας 4, Φρέι 5 (1), Γιαβόρσκι 15 (4), Κράμπελι 12 (2), Ίλιαρντ 4 , Μπαγκαγιόκο 4, Πετράσεκ 7 (1), Πάντζαρ 14 (2), Φοντ 10 (3), Χλίνασον 13