Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τους Περιστεριώτες
Το Περιστέρι Betsson ήταν εντυπωσιακό και πάλι απέναντι στη Σαραγόσα αυτή τη φορά με 86-70 για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Europe Cup και προκρίθηκε στους «8» της διοργάνωσης.
Πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του FIBA Europe Cup, πήρε το Περιστέρι στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου». Η ελληνική ομάδα επικράτησε με 86-70 της Σαραγόσα, για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» και με ρεκόρ 3-1 «κλείδωσε» τη δεύτερη θέση του 14ου ομίλου, εξασφαλίζοντας το «εισιτήριο» για την οκτάδα.
Η ελληνική ομάδα, που είχε κερδίσει και επί ισπανικού εδάφους, έλεγξε το παιχνίδι από την αρχή μέσα από την σκληρή άμυνά της. Με καλάθια των Νίκολς και των συμπαικτών του ξέφυγε νωρίς στο σκορ, κράτησε σταθερά το προβάδισμα και δεν άφησε περιθώριο για ανατροπή.
Στο δεύτερο ημίχρονο και όταν το Περιστέρι βρήκε ρυθμό από την περιφέρεια η διαφορά έγινε διψήφια και εκεί παρέμεινε μέχρι το φινάλε.
Κορυφαίοι των νικητών οι Τάι Νίκολς (18π.), Άλβαρο Καρντένας (15π.) και Σι Τζέι Χάρις (14π.), ενώ από τη Σαραγόσα, που υποχώρησε στο 1-3, πάλεψαν οι Σάντι Γιούστα (16π.) και Μάρκο Σπίσου (10π).
Διαιτητές: Τσιούλιν, Ολιό, Χέλμστεϊνς
Τα δεκάλεπτα: 22-18, 38-32, 63-53, 86-70.
Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 18 (3/7 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Κάρντενας 15 (3/7 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ασίστ), Φαν Τούμπργκεν 7 (9 ριμπάουντ), Πετράκης, Πέιν 9 (4/5 δίποντα), Μουράτος 2 (3 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Θωμάκος 2, Κακλαμανάκης 9 (5 ριμπάουντ), Χάρις 14 (1/2 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Παπαδάκης 3, Κάριους 7 (4 ριμπάουντ), Γιάνκοβιτς (4 ριμπάουντ)
Σαραγόσα (Ραμίρεζ): Ρόμπινσον 12 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Σπίσου 10 (7 ασίστ), Γιούστα 16 (5 ριμπάουντ), Γκονζάλεθ 3, Φερνάντεθ 6 (5 ριμπάουντ), Σοριάνο 5, Ροντρίγκεθ 6 (7 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπερμούδεζ, Λούκιτς, Κουμάτζε 6 (6 ριμπάουντ)
