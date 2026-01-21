Ο αγώνας Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική
Λόγω της εισροής υδάτων από την οροφή του κλειστού «Ανδρέας Παπανδρέου» είχε ως αποτέλεσμα οι διαιτητές να διατάξουν την αναβολή της αναμέτρησης για το FIBA Europe Cup.
Η αναμέτρηση Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική της φάσης των «16» του FIBA Europe Cup αναβλήθηκε λόγω προβλήματος που προέκυψε με νερά που εισέρρεαν από την οροφή του κλειστού γηπέδου Ανδρέας Παπανδρέου, εξαιτίας της καταιγίδας στην Αττική την Τετάρτη (21/1).
Οι διαιτητές της αναμέτρησης, Μάριους Κιούλιν, Βαλεντίν Ολιότ και Ρίτβαρς Χέλμστεϊνς, αρχικά είχαν δώσει καθυστέρηση 30 λεπτών για την έναρξη, την οποία στη συνέχεια αύξησαν σε μία ώρα, χωρίς όμως να επιλυθεί το πρόβλημα και να καταστεί δυνατή η διεξαγωγή του αγώνα.
Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα θα ανακοινωθεί από τη διοργανώτρια αρχή.
Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρι Betsson
«Με απόφαση του κομισαρίου της FIBA λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών αναβλήθηκε ο αποψινός (21/1) αγώνας του Περιστερίου Betsson με την Σαραγόσα για την 4η αγωνιστική του Top-16 του FIBA Europe Cup.
Η FIBA θα ορίσει νέα ημέρα και ώρα για την διεξαγωγή της αναμέτρησης».
