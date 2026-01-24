Περιστέρι Betsson – Καρδίτσα 82-69: Βαθιά «ανάσα» για τους Περιστεριώτες, μετά από πέντε σερί ήττες (vid)

Το Περιστέρι Betsson πήρε την πρώτη νίκη του στην Greek Basketball League, από τις 6 Δεκεμβρίου, επικρατώντας της Καρδίτσας, με 82-69, στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της . Οι «κυανοκίτρινοι», ο αγώνας των οποίων με τον Άρη αναβλήθηκε, είχαν δοκιμάσει για τελευταία φορά τη γεύση της νίκης στο ελληνικό πρωτάθλημα απέναντι στο Μαρούσι, για την 9η αγωνιστική!

Αυτή ήταν η 6η νίκη του Περιστερίου σε 14 αγώνες (20β.), ενώ η Καρδίτσα πέτυχε την 5η νίκη της σε 15 αγώνες (19β.).

Μεγάλος πρωταγωνιστής της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου ήταν ο Τάι Νικολς με 22 πόντους, 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Διψήφιος ήταν και ο Άλβαρο Καρδένας με 13 πόντους.

Οι Θεσσαλοί που δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν νίκη μακριά από το «Γιάννης Μπουρούσης» είχαν κορυφαίο τον Ντέμιαν Τζέφερσον με 24 πόντους, εκ των οποίων τους 19 σημείωσε στο α΄ μέρος.

Με τέσσερα εύστοχα τρίποντα, το Περιστέρι έδειξε νωρίς αποφασιστικότητα για τη νίκη ξεφεύγοντας με 24-13 στο 8ο λεπτό. Ο Ντέιμιεν Τζέφερσον με πέντε προσωπικούς πόντους μείωσε σε 24-18 που ήταν και το σκορ της 1ης περιόδου. H Καρδίτσα μείωσε στο -3 (28-25), για να το πάρει… προσωπικά ο Γιάνκοβιτς και με εξαιρετικές ενέργειες να οδηγήσει στο +16 το Περιστέρι για το 41-25. Το Περιστέρι πήγε με +10 (48-38) στ’ αποδυτήρια.

Στην 3η περίοδο, η Καρδίτσα βελτίωσε την παραγωγικότητά της, με τον Μπράντον Τζέφερσον να παίρνει πρωτοβουλίες, όμως το Περιστέρι διατηρήθηκε στο +7 (64-57) στο τέλος της 3ης περιόδου. Το Περιστέρι ήταν ανώτερο στο 4ο δεκάλεπτο και με πολυφωνία στην επίθεση και καλή άμυνα πήρε τη νίκη με 82-69.

Διαιτητής: Αγραφιώτης, Χατζημπαλίδης, Αναστασιάδης

Τα δεκάλεπτα: 24-18, 48-38, 64-57, 82-69

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Περιστέρι Betsson (Ξανθόπουλος): Νίκολς 22 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Καρντένας 13 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Βαν Τούμπεργκεν 9 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Κακλαμανάκης 5 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πέιν 5, Ιτούνας, Μουράτος 2 (5 ασίστ), Χάρις 8 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Παπαδάκης 3 (1), Κάριους 6 (2/5 τρίποντα, 6 ριμπάουντ)

Καρδίτσα (Παπανικολόπουλος): Μπ. Τζέφερσον 11 (3/9 τρίποντα, 4 ασίστ), Έλις 2 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ),Κασελάκης 11 (4/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντ. Τζέφερσον 24 (6/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 6/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Χόρχλερ 10 (9 ριμπάουντ), Δίπλαρος 6 (0/5 σουτ, 6/6 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη), Καμαριανός, Καμπερίδης (3 ριμπάουντ), Ουάσινγκτον 4 (4 ριμπάουντ, 2 μπλοκ)