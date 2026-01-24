Προμηθέας Πάτρας – Άρης Betsson 97-103: Με 4άδα «φωτιά» και «κλειδί» τον Αντετοκούνμπο (vid)
Ο Άρης Betsson άντεξε στη φθορά των φάουλ (έχασε τρεις παίκτες με 5) και με τέσσερις διψήφιους, αλλά και καθοριστικό τον Κώστα Αντετοκούνμπο (11ριμπ., 3 τάπες) πήρε μεγάλη νίκη με 103-97 στην Πάτρα.
Ο Άρης Betsson επικράτησε του Προμηθέα με 103-97 για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, με τους «κιτρινόμαυρους» να παίρνουν ένα σπουδαίο «διπλό» έχοντας σε εξαιρετική μέρα τους Νουά (21π.), Μήτρου Λονγκ (16π.), Άντζουσιτς (19π.) και Τζόουνς (18π.), ενώ πολύ καλή ήταν και η συνεισφορά του Κώστα Αντετοκούνμπο ο οποίος σε περίπου 21 λεπτά συμμετοχής είχε 11 ριμπάουντ, 3 κοψίματα, 2 ασίστ, 1 κλεψο και 4 πόντους, προσφέροντας πολύ στον τομέα της άμυνας και της ενέργειας.
Μετά την αποψινή επικράτηση, ο «Αυτοκράτορας» ανέβηκε στο 7-7 (4-3 εντός και 3-5 εκτός έδρας), από την άλλη ο Προμηθέας έπεσε στο 6-9. Να τονίσουμε πως η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς άντεξε στη φθορά των φάουλ (33 κατά, 24 υπέρ), καθώς οι γηπεδούχοι εκτέλεσαν 46 βολές έχοντας 35 εύστοχες, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι είχαν 24-27. Να προσθέσουμε ότι Αντετοκούνμπο, Φόρεστερ και Μήτρου-Λονγκ αποβλήθηκαν με 5 φάουλ, ενώ από 4 είχαν Χάρελ και Μποχωρίδης.
Ο Άρης έκανε εξαιρετική εκκίνηση στην αναμέτρηση με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν τον έλεγχο του ματς στο πρώτο μέρος, καθώς έβαλαν 62 πόντους στο ημίχρονο και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα των φιλοξενούμενων (54-62).
Πολύ καλός ήταν ο Άρης και στο τρίτο δεκάλεπτο, καθώς προηγήθηκε με +14 στο τρίτο δεκάλεπτο (59-73). Από εκεί και πέρα ο Προμηθέας πάτησε γκάζι με στόχο να κάμψει την αντίσταση των φιλοξενούμενων και το ματς έγινε θρίλερ 4 λεπτά πριν το τέλος (87-88).
Σε αυτό το σημείο του ματς «μίλησε» ο Νουά, με τον Αμερικανό να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην επίθεση και να βάζει κάποια κρίσιμα καλάθια (91-96, 93-98, 95-100), με την αναμέτρηση να λήγει στο τελικό 103-97.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο βοήθησε σημαντικά τον Άρη με 11 ριμπάουντ και 3 τάπες, ωστόσο αποβλήθηκε με 5 φάουλ.
Τα δεκάλεπτα: 25-29, 54-62, 72-80, 97-103
Προμηθέας Πάτρας (Σεγκούρα): Χάρις 19 (4/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κόουλμαν 11 (2/9 σουτ, 6 ριμπάουντ), Πλώτας 8 (1), Καραγιαννίδης (0/3 δίποντα, 0/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Γκρέι 23 (3/6 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 11/12 βολές, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα), Τάκερ 19 (2/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 6/7 βολές, 5 ριμπάουντ), Μπαζίνας 7 (1), Λάγιος, Μπέλο 10 (3/4 δίποντα, 4/5 βολές), Σταυρακόπουλος
Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 16 (4/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 18 (3/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 9/9 βολές, 4 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Νουά 21 (7/9 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Χάρελ 9 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Αντετοκούνμπο 4 (11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 μπλοκ), Τσαϊρέλης 4, Φόρεστερ 5, Πουλιανίτης 2, Μποχωρίδης 2, Άντζουσιτς 19 (2/4 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ασίστ), Κουλμπόκα 3 (1)
