Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκληρίζει συνειδητά την ελληνική κτηνοτροφία
Επικαιρότητα 11 Φεβρουαρίου 2026, 10:34

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκληρίζει συνειδητά την ελληνική κτηνοτροφία

«Η στρατηγική του Επιτελικού Κράτους είναι ξεκάθαρη: να μετατρέψει την Ελλάδα από χώρα παραγωγής σε χώρα εξάρτησης», καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Με κοινή ανακοίνωση του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και του τομεάρχη Βασίλη Κόκκαλη, η Κουμουνδούρου καταγγέλλει ότι «η κυβέρνηση Μητσοτάκη ξεκληρίζει συνειδητά την ελληνική κτηνοτροφία».

«Είναι πολιτική επιλογή σε βάρος της διατροφικής ασφάλειας, της επιβίωσης της περιφέρειας και της κοινωνικής συνοχής»

«Η φιέστα της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων αποτελεί προσβολή στη νοημοσύνη ενός ολόκληρου κλάδου που οδηγείται στη διάλυση. Δεν πρόκειται για αστοχία, ούτε για ‘δύσκολες συγκυρίες’. Πρόκειται για συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να εγκαταλείψει την ελληνική κτηνοτροφία», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται ότι: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη φέρει ακέραιη και αδιαμφισβήτητη ευθύνη:

  • για την εκτίναξη του κόστους παραγωγής χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη,
  • για την πλήρη αποδιοργάνωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών,
  • για την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και
  • για την απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο.

Σε ότι αφορά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, που μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει στη θανάτωση πάνω από 500.000 ζώων, αυτή δεν «έτυχε». Ήρθε ως αναμενόμενο αποτέλεσμα μιας πολιτικής αδιαφορίας, υποστελέχωσης και εγκληματικής αμέλειας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ προσθέτει πως η κυβέρνηση:

  • «δεν προχώρησε σε προληπτικούς ελέγχους,
  • δεν ενίσχυσε τη βιοασφάλεια,
  • δεν αξιοποίησε τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία εγκαίρως και
  • άφησε τους κτηνοτρόφους μόνους τους, μέχρι να καταρρεύσουν.

Και τώρα, αφού το ζωικό κεφάλαιο έχει αποδεκατιστεί, εμφανίζεται με αόριστες υποσχέσεις για de minimis, χωρίς ποσά, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς ημερομηνίες. Δηλαδή με «λόγια του αέρα», την ώρα που οι κτηνοτρόφοι κλείνουν τις μονάδες τους και εγκαταλείπουν το επάγγελμα.

Η στρατηγική του Επιτελικού Κράτους είναι ξεκάθαρη:

  • να ξεκληρίσει τους μικρομεσαίους κτηνοτρόφους,
  • να ανοίξει τον δρόμο στις εισαγωγές, με πρόσφατο παράδειγμα την συμφωνία ΕΕ-Mercosur,
  • να συγκεντρώσει την παραγωγή σε λίγους και ισχυρούς,
  • να μετατρέψει την Ελλάδα από χώρα παραγωγής σε χώρα εξάρτησης.

Αυτό δεν είναι απλώς ανικανότητα. Είναι πολιτική επιλογή σε βάρος της διατροφικής ασφάλειας, της επιβίωσης της περιφέρειας και της κοινωνικής συνοχής».

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μητσοτάκης και οι υπουργοί του δεν δικαιούνται να μιλούν για «ανασυγκρότηση»

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι: «Ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί του δεν δικαιούνται να μιλούν για «ανασυγκρότηση» όταν:

  • άφησαν τον κλάδο χωρίς προστασία στην ακρίβεια,
  • μετέτρεψαν τις ενισχύσεις σε επικοινωνιακά επιδόματα,
  • και αντιμετώπισαν τους κτηνοτρόφους ως πρόβλημα και όχι ως παραγωγικό πυλώνα της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταγγέλλει αυτή την πολιτική ως αντικτηνοτροφική, αντικοινωνική και επικίνδυνη και απαιτεί εδώ και τώρα:

  • γενναία, καθολική και άμεση ενίσχυση για ζωοτροφές,
  • πλήρη αποζημίωση για το χαμένο ζωικό κεφάλαιο,
  • ουσιαστικό σχέδιο εκρίζωσης των ζωονόσων με προσωπικό και πόρους,
  • ανατροπή της πολιτικής που ευνοεί τις εισαγωγές εις βάρος της εγχώριας παραγωγής.

Η ελληνική κτηνοτροφία καταρρέει με ευθύνη και υπογραφή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Οι κτηνοτρόφοι δεν αντέχουν άλλη κοροϊδία.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που επιμένει στην ανικανότητα και στην επικοινωνία, θα κριθεί και θα ανατραπεί.

Ο ελληνικός πρωτογενής τομέας θα επιβιώσει, με τους κτηνοτρόφους στο τιμόνι της μάχης και με προοδευτική διακυβέρνηση που θα στέκεται πραγματικά δίπλα τους.

