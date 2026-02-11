Πρέβεζα: Κατολισθήσεις από την βροχή απειλούν σπίτια και καταστήματα – Μεγάλες καταστροφές στον Μύτικα
Πολλά είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στην Πρέβεζα, λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων.
- Πανικός στην Εθνική Οδό από μεθυσμένο οδηγό που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα επί 25 χιλιόμετρα
- Η φον ντερ Λάιεν θέλει να εξαφανιστούν τα προσκόμματα που εμποδίζουν την Ευρώπη να γίνει «παγκόσμιος γίγαντας»
- Ποιος είναι ο αμφιλεγόμενος εισαγγελέας που διόρισε ο Ερντογάν υπουργό Δικαιοσύνης
- Η Βρετανία θα διπλασιάσει τη στρατιωτική της παρουσία στη Νορβηγία - Επικαλείται τη ρωσική απειλή
Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Μύτικα στην Πρέβεζα, από τις συνεχείς βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών και τα εκτεταμένα φαινόμενα κατολισθήσεων και καθιζήσεων.
Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται οι τοπικές Αρχές για τις κατοικίες που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, καθώς οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις έχουν εντείνει τη διάβρωση της ακτογραμμής, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.
Μηχανήματα επιχειρούν στην περιοχή με στόχο τον περιορισμό των προβλημάτων και την αποκατάσταση των ζημιών.
Μεγάλες καταστροφές στον Μύτικα
Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι καταστροφές κοντά στην παραλία, όπου επιχείρηση που δραστηριοποιείται κατά τους θερινούς μήνες έχει υποστεί σημαντικές φθορές.
Το οδικό δίκτυο έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, με τμήματα δρόμων να έχουν κυριολεκτικά καταρρεύσει.
Ο παραλιακός δρόμος που οδηγεί προς το χωριό του Μύτικα παραμένει κλειστός, καθώς το οδόστρωμα έχει διαλυθεί μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε στο σημείο.
Τα συνεργεία εργάζονται εντατικά, ενώ αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στη δυτική πλευρά του οικισμού.
- Πρέβεζα: Κατολισθήσεις από την βροχή απειλούν σπίτια και καταστήματα – Μεγάλες καταστροφές στον Μύτικα
- Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
- Ερντογάν: Μήνυμα πριν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Όπως θέλουμε ειρήνη για εμάς, θέλουμε και για τους γείτονές μας»
- Δύο χρόνια Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Μια αιωνιότητα και μια μέρα
- Παναγόπουλος: Συνέντευξη Τύπου θα δώσει την Πέμπτη ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ μετά τις αποκαλύψεις
- Ιράν: Μήνυμα Πεζεσκιάν για πυρηνικό πρόγραμμα: «Η Τεχεράνη δεν θα υποχωρήσει στις υπερβολικές απαιτήσεις»
- ΗΠΑ: Οι αρχές αναστέλλουν τις πτήσεις σε αεροδρόμιο του Τέξας, στα σύνορα με το Μεξικό, για «λόγους ασφαλείας»
- Με το βλέμμα στα αστέρια στο Καρπενήσι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις