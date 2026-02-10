Το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (ΦΔΚ), η παράταξη της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι, εξασφάλισε 315 έδρες στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, με άλλα λόγια πλειοψηφία δυο τρίτων στην κάτω Βουλή του αρχιπελάγους, δείχνουν τα επίσημα αποτελέσματα που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του ΦΔΚ, που δίνει στην υπερσυντηρητική επικεφαλής της κυβέρνησης, την πρώτη γυναίκα στην ιστορία της Ιαπωνίας που κατέλαβε τον πρωθυπουργικό θώκο, ισχυρή εντολή ώστε να εφαρμόσει το πρόγραμμά της στο κράτος των 123 εκατομμυρίων κατοίκων τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το στοίχημα της Τακαΐτσι

Αφού έγινε τον Οκτώβριο η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε να κυβερνήσει τη χώρα και καβαλώντας έκτοτε το κύμα περιόδου χάριτος, η Τακαΐτσι αποφάσισε στα τέλη Ιανουαρίου να διαλύσει την κάτω Βουλή, όπου η κυβερνητική συμμαχία της είχε οριακή πλειοψηφία.

Το στοίχημα της έφερε εντυπωσιακά κέρδη. Η συμμαχία του ΦΔΚ με το Ishin (Κόμμα για την Καινοτομία, κεντροδεξιά) εξασφαλίζει συνολικά 351 έδρες από τις 465 της κάτω Βουλής, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Εσωτερικών.

Στο προηγούμενο κοινοβούλιο το ΦΔΚ δεν μετρούσε παρά 198 έδρες, ενώ το Ισίν καταλάμβανε 34.

Στις προχθεσινές εκλογές εξάλλου το αντιμεταναστευτικό κόμμα Σανσέιτο αύξησε τον αριθμό των εδρών που κατέχει από τις 2 στις 15, πάντα κατά τα επίσημα αποτελέσματα.

Πανωλεθρία για κόμματα της αντιπολίτευσης

Η νεοπαγής Κεντρώα Συμμαχία για τη Μεταρρύθμιση, που σχημάτισαν η αξιωματική αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Συνταγματικό Κόμμα (κεντροαριστερά) κι ο άλλοτε ήσσων κυβερνητικός εταίρος του ΦΔΚ, το μικρό βουδιστικό κόμμα Κομέιτο, υπέστη πανωλεθρία, ο αριθμός των εδρών της κατέρρευσε από τις 167 στις 49.

Την Τακαΐτσι συνεχάρη με ενθουσιασμό ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την περιμένει στα μέσα Μαρτίου στην Ουάσιγκτον.

Ο θρίαμβος του ΦΔΚ εν μέρει τουλάχιστον αποδίδεται στην επιρροή του μέντορά της Σίνζο Άμπε- πρωθυπουργού την περίοδο 2006-2007, κατόπιν την περίοδο 2012-2020 – που σημάδεψε βαθιά την πολιτική της χώρας με τις ξεκάθαρα εθνικιστικές θέσεις του και την οικονομική πολιτική του, που συμπεριλάμβανε ιδίως προγράμματα τόνωσης της δραστηριότητας.

Η περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού ωστόσο τηρεί στάση αναμονής, καθώς οι σινοϊαπωνικές εντάσεις έχουν οξυνθεί περαιτέρω, αφού η Σανάε Τακαΐτσι άφησε να εννοηθεί τον Νοέμβριο πως το Τόκιο θα επενέβαινε στρατιωτικά σε περίπτωση επίθεσης εναντίον της Ταϊβάν, που το Πεκίνο θεωρεί κινεζική επαρχία.

Από την πλευρά τους οι αγορές ίσως αντιμετωπίσουν με ανησυχία το ενδεχόμενο δημοσιονομικού εκτροχιασμού και τα κολοσσιαία χρέη που συσσωρεύει το ιαπωνικό δημόσιο αν η Τακαΐτσι συνεχίσει τα πακέτα ενίσχυσης της δραστηριότητας στην τέταρτη οικονομία παγκοσμίως.

Επί του παρόντος, σε ατμόσφαιρα ευφορίας μπροστά στην προοπτική υψηλότερων δημοσίων δαπανών και φοροαπαλλαγών που υποσχέθηκε προεκλογικά εν είδει δώρου στους ψηφοφόρους η πρωθυπουργός, το χρηματιστήριο έκλεισε με αλματώδη άνοδο (+5%) τη συνεδρίασή του χθες Δευτέρα και συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, με τον δείκτη Nikkei να σημειώνει άνοδο 2,45% λίγο πριν από τις 04:00 (ώρα Ελλάδας).