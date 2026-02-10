newspaper
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
Διευκρινίσεις Παπαθανάση και Κεραμέως για τα προγράμματα κατάρτισης
Πολιτική Γραμματεία 10 Φεβρουαρίου 2026, 14:14

Διευκρινίσεις Παπαθανάση και Κεραμέως για τα προγράμματα κατάρτισης

Κοινή ανακοίνωση εξέδωσαν τα υπουργεία Οικονομίας και Εργασίας για τα προγράμματα κατάρτισης μετά από πλήθος δημοσιευμάτων για την υπόθεση Παναγόπουλου

Spotlight

Κοινό δελτίο Τύπου εξέδωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, επιχειρώντας να δώσουν διευκρινίσεις σχετικά με τα προγράμματα κατάρτισης εν μέσω του σάλου που έχει ξεσπάσει με την υπόθεση Παναγόπουλου και τη φερόμενη διασπάθιση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων μέσω αυτών των προγραμμάτων.

«Οι μεταφορές των έργων έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο», λένε τα δύο υπουργεία

Δημοσιεύματα, όπως αυτό του in, έχουν προκαλέσει «πονοκέφαλο» στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

«Για την αποκατάσταση της αλήθειας και με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν προγράμματα κατάρτισης επισημαίνονται τα εξής:

⁠Η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην επαγγελματική κατάρτιση είναι πάγια και διαχρονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

⁠Σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό πλαίσιο, το 2021 και 2022 εντάχθηκαν από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μία σειρά από προγράμματα κατάρτισης. Η επιλογή των φορέων (επιστημονικών ινστιτούτων των κοινωνικών εταίρων, ενώσεων επιμελητηρίων, επιστημονικών φορέων) έλαβε χώρα μέσω ανοικτών προσκλήσεων και σύμφωνα με τους κανόνες των κρατικών ενισχύσεων», αναφέρουν τα υπουργεία στην κοινή τους ανακοίνωση.

«Μεταφορά 15 έργων στο νέο ΕΣΠΑ»

Στη συνέχεια προσθέτουν ότι: «Τα προγράμματα έληγαν τέλος Δεκεμβρίου 2023 ενώ είχαν ήδη συμβασιοποιηθεί με αναδόχους κατάρτισης δημιουργώντας νομικές δεσμεύσεις για το Ελληνικό Δημόσιο. Ως εκ τούτου και καθότι δεν είχε ολοκληρωθεί η υλοποίηση, έπρεπε να διασφαλιστεί η συνέχιση χρηματοδότησης των έργων λόγω σοβαρού κινδύνου έγερσης αξιώσεων αποζημίωσης κατά του Ελληνικού Δημοσίου.

Τον Απρίλιο του 2024, κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελληνικών και των Ευρωπαϊκών αρχών, δόθηκε οδηγία και έγκριση από την ΕΕ (όπως αυτή αποτυπώνεται σε επιστολή που εστάλη προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στις 17 Απριλίου 2024) για μεταφορά 15 έργων στο νέο ΕΣΠΑ 2021-27, ενώ παράλληλα γινόταν αναφορά για τα έργα των Συμπραττόντων φορέων ότι οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν επιλέξιμες για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους».

Έπειτα, τα δύο υπουργεία σημειώνουν ότι: «Πράγματι, τα 14 από τα 15 έργα εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2021-2027 σύμφωνα με την οδηγία και έγκριση της ΕΕ, ενώ τα 4 έργα συμπραττόντων φορέων προβλέφθηκε να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο κατεύθυνσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στη βάση του μεταγενέστερου Νόμου 5140/2024.

Συνεπώς, οι μεταφορές των έργων έγιναν σε πλήρη συμμόρφωση με το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο με απόλυτη διαφάνεια».

