Άγριο επεισόδιο βίας στο Ηράκλειο: Του έσπασαν τα δόντια με πέτρα
Για το περιστατικό στο Ηράκλειο, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των δραστών με μία πέτρα χτύπησε στο πρόσωπο τον συμπατριώτη του, σπάζοντας του τα δόντια, ενώ ο δεύτερος δράστης φέρεται να προσπάθησε να τον μαχαιρώσει
Παράνομες συναλλαγές που δεν ολοκληρώθηκαν βλέπουν οι αστυνομικοί να κρύβεται πίσω από το άγριο επεισόδιο που εκτυλίχθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θερίσου, με πρωταγωνιστές τρεις άνδρες με καταγωγή από το Αφγανιστάν.
Σύμφωνα με το patris.gr, πρόκειται για τρεις νεαρής ηλικίας άτομα, που συναντήθηκαν έξω από τα σπίτια που διαμένουν και σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο Αφγανοί επιτέθηκαν στον συμπατριώτη τους, τραυματίζοντάς τον στο σώμα και στο πρόσωπο.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας εκ των δραστών με μία πέτρα χτύπησε στο πρόσωπο τον συμπατριώτη του, σπάζοντας του τα δόντια, ενώ ο δεύτερος δράστης από το Αφγανιστάν φέρεται να προσπάθησε να τον μαχαιρώσει.
Το θύμα αντιστάθηκε και διέφυγε και στη συνέχεια ενημέρωσε την αστυνομία.
Όπως έγινε γνωστό, στελέχη της ΕΛ.ΑΣ συνέλαβαν τους δύο δράστες, αναζήτησαν σε κάδους σκουπιδιών το μαχαίρι που είχαν μαζί τους και είπαν ότι το «ξεφορτώθηκαν», όμως, παρά τις έρευνες το μαχαίρι δεν βρέθηκε.
Οι δύο Αφγανοί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα
