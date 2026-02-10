Η Μαρίνα Σάττι και ο Leon Of Athens παρουσιάζουν το «ΕΔΩ» – Όταν ο χρόνος σταματά εκεί που υπάρχει αγάπη

Υπάρχουν φράσεις γραμμένες σε κορμούς δέντρων, σε παγκάκια, σε τοίχους και σε τετράδια. Φράσεις απλές, που όμως κουβαλούν υποσχέσεις, μνήμες και συναισθήματα για τα οποία ο χρόνος μοιάζει να έχει παγώσει. Από αυτή την αίσθηση γεννιέται το «ΕΔΩ», το νέο ντουέτο της Μαρίνας Σάττι και του Leon ofAthens: ένα ερωτικό τραγούδι για την τρυφερότητα και την ανεξίτηλη δύναμη της αγάπης.

Το «ΕΔΩ» αποτυπώνει την ανάγκη της παρουσίας, της υπόσχεσης και της αφοσίωσης. Μιλά για μια αγάπη που μένει, που επιμένει, που δεν ξεθωριάζει, υπενθυμίζοντας πως η δύναμη του συναισθήματος είναι διαχρονική και βαθιά ανθρώπινη. Με τρυφερότητα, ευαισθησία και σύγχρονη αισθητική, το τραγούδι αναδεικνύει μια συναισθηματική αλήθεια που αφορά όλους όσοι τολμούν να αγαπούν.

Το τραγούδι έχει γραφτεί από τους δύο καλλιτέχνες και φέρει καθαρά τη μοναδική τους ταυτότητα, συνδυάζοντας δύο διαφορετικούς κόσμους σε μια κοινή, ειλικρινή μουσική αφήγηση. Το «ΕΔΩ» λειτουργεί σαν μια μουσική εξομολόγηση, όπου η αγάπη παρουσιάζεται ως κάτι ανεξίτηλο, σχεδόν ακίνητο στον χρόνο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μαρίνα Σάττι και οLeon of Athens συναντιούνται δημιουργικά. Πολύ πρόσφατα συνεργάστηκαν στο τρυφερό «Αυτοκίνητο» αλλά και το ξεσηκωτικό «Μπλουζάκι»της Μαρίνας, δυο τραγούδια που αγαπήθηκαν ιδιαίτερα από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη χημεία και τη βαθιά καλλιτεχνική τους σύνδεση. Παράλληλα, τον ερχόμενο Μάιο, ο Leon of Athens θα ανοίξει τις συναυλίες της Μαρίνας Σάττιστην Αμερική, συνεχίζοντας μια συνεργασία που εξελίσσεται τόσο δισκογραφικά όσο και επίσκηνής. Το «ΕΔΩ» αναμένεται μάλιστα να συμπεριληφθεί και στο επερχόμενο ολοκληρωμένο album του Leon ofAthens, μαζί με τα πιο πρόσφατα single του.

Μαρίνα Σάττι x Leon Of Athens – «ΕΔΩ»

Κυκλοφορεί από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company.