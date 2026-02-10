magazin
Χριστίνα Λαμπίρη: Δημιούργησε μαζί με το σύζυγο της ένα ξεχωριστό steak house στο Πικέρμι
Χριστίνα Λαμπίρη: Δημιούργησε μαζί με το σύζυγο της ένα ξεχωριστό steak house στο Πικέρμι

Η Χριστίνα Λαμπίρη δοκιμάζει τις δυνάμεις της και στην εστιάση και φαίνεται πως τα καταφέρνει πολύ καλά.

Στην καρδιά του Πικερμίου, το «Meat The Stars» μάς προσκαλεί να ζήσουμε μια αυθεντική εμπειρία γαστρονομίας. Ξύλο, δέρμα και πέτρα συνθέτουν ένα περιβάλλον που αποπνέει ζεστασιά, μια ατμόσφαιρα που θυμίζει ταινία Far West. Πίσω από αυτή την ιδέα βρίσκονται η Χριστίνα Λαμπίρη και ο σύζυγός της, Θανάσης Αδαμόπουλος.

«Η φιλοσοφία του μαγαζιού, από την πρώτη στιγμή, ήταν η φιλοξενία», λέει η Χριστίνα Λαμπίρη.

«Είμαστε πολύ κοινωνικοί άνθρωποι και το σπίτι μας είναι πάντα ανοιχτό. Ουσιαστικά, αυτή την ατμόσφαιρα θελήσαμε να μεταφέρουμε και στο εστιατόριό μας.

Δεν βλέπουμε πελάτες· βλέπουμε φιλοξενούμενους. Θέλουμε όποιος περνάει την πόρτα μας να νιώθει όπως θα ένιωθε αν ερχόταν στο σπίτι μας, με την ίδια περιποίηση, την ίδια φροντίδα.»

Κι αυτή η φιλοσοφία αποτυπώνεται σε κάθε λεπτομέρεια. Από τον τρόπο που σε υποδέχονται, μέχρι τη δομή του μενού και τη διακριτική παρουσία του προσωπικού.

«Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι», συνεχίζει, «προσπαθούμε να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή ποιότητα στις καλύτερες δυνατές τιμές».

Meat The Stars: Γαστρονομικές προτάσεις που θα σας εντυπωσιάσουν

Το «Meat The Stars» είναι πάνω απ’ όλα ένα steak house που σέβεται το προϊόν και τιμά την πρώτη ύλη. «Ο βασικός κορμός του εστιατορίου είναι, φυσικά, το πολύ καλό κρέας», εξηγεί η Χριστίνα.

«Συνεργαζόμαστε με διαφορετικούς προμηθευτές και παίρνουμε από τον καθένα το κορυφαίο προϊόν που διαθέτει».

Τα κρέατα προέρχονται κυρίως από την Αμερική, ενώ από τη Γαλλία έρχεται η περίφημη σταβλίσια μπριζόλα.

Από τα best seller του μενού ξεχωρίζουν η μπριζόλα Tomahawk, που φτάνει το ενάμισι κιλό, η πικάνια Black Angus, το μοσχαρίσιο rib eye Ουρουγουάης και Αμερικής, αλλά και το porterhouse, μια σύνθετη μπριζόλα από το σημείο όπου συναντιούνται το Tenderloin και το Striploin.

Όλα τα κρέατα είναι ξηρής ωρίμανσης, και το εστιατόριο διαθέτει ειδικό ψυγείο για τον σκοπό αυτό, ίσως το μεγαλύτερο της Αττικής.

Το μενού περιλαμβάνει τα κλασικά Flap steak, Tagliata, φιλέτο Chateaubriand και μια τρυφερή μπριζόλα Γαλλίας.

Για τους λάτρεις του comfort φαγητού υπάρχουν τα signature burgers: το Angus King Burger και το Philly Cheesesteak, με προζυμένιο ψωμί, λεπτές φέτες από φιλέτο μοσχάρι, καπνιστό τυρί, τσένταρ, πιπεριές και ρόκα.

Από τα πιάτα που ξεχωρίζουν στο μενού, η σαλάτα Meat the Stars έχει κερδίσει το κοινό: τραγανά πρώιμα φύλλα μεσκλάν, λόλες, iceberg, ψητή γλυκιά πιπεριά, κράνμπερις, κουκουνάρι, πορτοκάλι, ρόδι, βινεγκρέτ βαλσαμικού και ψητό μανούρι.

Όπως μας λέει η Χριστίνα Λαμπίρη: «αυτό για το οποίο έρχονται άνθρωποι από όλη την Αττική είναι το Carpaccio, αλλά και το Tartare».

Ανάμεσα στα πιο αγαπημένα ορεκτικά συγκαταλέγονται τα ρολά κανταΐφι  –τραγανά φύλλα κανταΐφι με μους από λευκά τυριά, κράνμπερι, κουκουνάρι, θυμάρι, δυόσμο και μέλι– τα αρωματικά μανιτάρια και το εξαιρετικό συκώτι.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται γλυκά, όπως κάθε όμορφη ιστορία

«Θέλουμε πάντα να υπάρχει μια γλυκιά ανάμνηση στο τέλος», λέει με χαμόγελο η Χριστίνα.

Το φινάλε του μενού περιλαμβάνει το ζουμερό σοκολατένιο brownies με παγωτό βανίλια και χειροποίητη αλμυρή καραμέλα, το τιραμισού και το Armenonville, το αγαπημένο παγωτό από τη Θεσσαλονίκη με καραμελωμένα αμύγδαλα, μαρέγκα και κομμάτια σοκολάτας.

Το ανανεωμένο μενού, οι νέες γεύσεις, το ευγενικό και έμπειρο προσωπικό, αλλά και η εμπειρία Private Dining στο κελάρι του εστιατορίου, σηματοδοτούν τη νέα εποχή του «Meat The Stars».

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 63, Πικέρμι, Αττική

Τηλέφωνο: +30 210 60 39 417

https://meatthestars.gr/gallery/

