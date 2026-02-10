Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των Ισραηλινών για επενδύσεις στην Κρήτη είτε πρόκειται για αγορά γης είτε σπιτιών που θα ανακαινιστούν με επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τα μεσιτικά γραφεία υπάρχει ενδιαφέρον είτε για μικρά ακίνητα είτε για μεγάλα.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι από τους ξένους επενδυτές στο νησί μας, πρώτοι είναι οι Ισραηλινοί και μετά έρχονται οι Γερμανοί και ακολουθούν οι Γάλλοι.

«Η Κρήτη, με το ήπιο κλίμα της, την ποιότητα ζωής, τη στρατηγική γεωγραφική της θέση και τη συνεχή αύξηση της τουριστικής και επενδυτικής ζήτησης, έχει μπει στο επίκεντρο των ξένων επενδυτών τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσα στις πιο ενεργές ομάδες αγοράς ακινήτων- και ειδικά οικοπέδων – είναι οι Ισραηλινοί», αναφέρει η Γκολφινοπούλου Καλλιόπη από το Akron estate στο patris.gr.

Η Κρήτη γίνεται πόλος έλξης για ξένους επενδυτές στην αγορά ακινήτων κυρίως για:

– Κόστος ζωής

– Στέγαση και αγορά ακινήτων

– Υγειονομική περίθαλψη

– Κλίμα

– Διαδικασίες παραμονής (βίζες/άδειες)

– Ευκολία ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία

– Υποδομές και προσβασιμότητα

Οι Ισραηλινοί πελάτες που αγοράζουν στην Ελλάδα ενδιαφέρονται κυρίως για επένδυση· είτε αφορά υπεραξία μελλοντικά είτε ως μέρος στρατηγικής διαφοροποίησης κεφαλαίων, αναφέρει η κ. Γκολφινοπούλου.

Ηλικιακή κατανομή

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, σημαντικό μέρος των ξένων επενδυτών- και ειδικότερα Ισραηλινών- ανήκει σε ηλικιακές ομάδες 41-60 ετών, δηλαδή με σταθερό εισόδημα και θέληση για μακροχρόνια επένδυση.

Κίνηση των Ισραηλινών επενδυτών στην ελληνική αγορά

Όπως αναφέρει η κ. Γκολφινοπούλου, «τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος από Ισραηλινούς αγοραστές: Η ελληνική αγορά ακινήτων έχει δει αύξηση κατά περίπου +46,5% στους κεφαλαιακούς ροές από το Ισραήλ το 2024, σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο αριθμός αιτήσεων για άδειες μόνιμου επενδυτή μέσω του προγράμματος «Golden Visa» από Ισραηλινούς αυξήθηκε σημαντικά, με περίπου 544 άδειες εκδοθείσες στο εννεάμηνο (χωρίς να υπολογίζονται τα μέλη της οικογένειας), έναντι 296 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στην ελληνική αγορά γενικά -όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα- οι Ισραηλινοί προτιμούν επενδύσεις που προσφέρουν σταθερή απόδοση και δυνατότητα μελλοντικής υπεραξίας. Αν και τα περισσότερα δεδομένα αφορούν τις μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Κρήτη έχει αρχίσει να μπαίνει σε αυτή την εικόνα ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, ειδικά για επενδύσεις σε οικόπεδα, εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες».

Πώς επηρέασε ο πόλεμος στη Γάζα τον επενδυτικό προσανατολισμό;

«Υπάρχει μία πρόσθετη δυναμική όπου η ένταση του πολέμου ωθεί κάποιους μεσίτες και αγοραστές να σκέφτονται πέρα από την οικονομική αξία των ακινήτων -να επενδύσουν σε χώρους που αντιλαμβάνονται ως πιο “ήρεμους” ή μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις.

Η αγοραστική δύναμη των Ισραηλινών στην Κρήτη

«Τα μέχρι σήμερα στοιχεία προβλέπουν μια συνέχιση της ανοδικής τάσης για επενδύσεις από Ισραηλινούς στην Ελλάδα, με τα εξής σημεία να ξεχωρίζουν: Η αύξηση των επενδύσεων μέσω του Golden Visa και η πρόσθετη σταθερότητα στην ελληνική αγορά υποστηρίζουν περαιτέρω είσοδο κεφαλαίων.

Η Κρήτη, με το ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον σε οικόπεδα και τουριστικά ακίνητα, αναμένεται να προσελκύσει ολοένα και περισσότερους αγοραστές που βλέπουν υψηλή ποιότητα ζωής, μακροπρόθεσμη απόδοση υπεραξίας και επενδυτική διαφοροποίηση κεφαλαίων. Παράγοντες όπως η πολιτική και γεωπολιτική αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να διατηρήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για χώρες με ήπιο περιβάλλον και ευρωπαϊκή σταθερότητα όπως η Ελλάδα» αναφέρει η Καλλιόπη Γκολφινοπούλου.

Άρνηση στην πώληση ακινήτων σε Ισραηλινούς

Σύμφωνα με τα μεσιτικά γραφεία του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, υπάρχει άρνηση από πλευράς Κρητικών οι περιουσίες τους να περάσουν σε χέρια Ισραηλινών.

Αρκετοί είναι εκείνοι που βάζουν βέτο και δεν προχωρούν στην πώληση του οικοπέδου τους.

Σύμφωνα μάλιστα με τους επαγγελματίες του χώρου, οι Ισραηλινοί είναι δυνατοί διαπραγματευτές και δεν βιάζονται στην απόκτηση ενός οικοπέδου.

Αναζητούν κυρίως ευκαιρίες και κάνουν έρευνα. Ενδιαφέρονται για ακίνητα με δυνατότητα μεταπώλησης ή αξιοποίησης.