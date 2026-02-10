newspaper
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Κρήτη: Μεγάλο το ενδιαφέρον των Ισραηλινών επενδυτών
Οικονομικές Ειδήσεις 10 Φεβρουαρίου 2026, 13:17

Κρήτη: Μεγάλο το ενδιαφέρον των Ισραηλινών επενδυτών

Ποια ακίνητα και ποια οικόπεδα προτιμούν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Spotlight

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των Ισραηλινών για επενδύσεις στην Κρήτη είτε πρόκειται για αγορά γης είτε σπιτιών που θα ανακαινιστούν με επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με τα μεσιτικά γραφεία υπάρχει ενδιαφέρον είτε για μικρά ακίνητα είτε για μεγάλα.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι από τους ξένους επενδυτές στο νησί μας, πρώτοι είναι οι Ισραηλινοί και μετά έρχονται οι Γερμανοί και ακολουθούν οι Γάλλοι.

«Η Κρήτη, με το ήπιο κλίμα της, την ποιότητα ζωής, τη στρατηγική γεωγραφική της θέση και τη συνεχή αύξηση της τουριστικής και επενδυτικής ζήτησης, έχει μπει στο επίκεντρο των ξένων επενδυτών τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσα στις πιο ενεργές ομάδες αγοράς ακινήτων- και ειδικά οικοπέδων – είναι οι Ισραηλινοί», αναφέρει η Γκολφινοπούλου Καλλιόπη από το Akron estate στο patris.gr.

Η Κρήτη γίνεται πόλος έλξης για ξένους επενδυτές στην αγορά ακινήτων κυρίως για:

– Κόστος ζωής
– Στέγαση και αγορά ακινήτων
– Υγειονομική περίθαλψη
– Κλίμα
– Διαδικασίες παραμονής (βίζες/άδειες)
– Ευκολία ενσωμάτωσης στην τοπική κοινωνία
– Υποδομές και προσβασιμότητα

Οι Ισραηλινοί πελάτες που αγοράζουν στην Ελλάδα ενδιαφέρονται κυρίως για επένδυση· είτε αφορά υπεραξία μελλοντικά είτε ως μέρος στρατηγικής διαφοροποίησης κεφαλαίων, αναφέρει η κ. Γκολφινοπούλου.

Πόπη Γκολφινοπούλου: Κτηματομεσίτρια, ιδιοκτήτρια του akronestate.gr

Ηλικιακή κατανομή

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, σημαντικό μέρος των ξένων επενδυτών- και ειδικότερα Ισραηλινών- ανήκει σε ηλικιακές ομάδες 41-60 ετών, δηλαδή με σταθερό εισόδημα και θέληση για μακροχρόνια επένδυση.

Κίνηση των Ισραηλινών επενδυτών στην ελληνική αγορά

Όπως αναφέρει η κ. Γκολφινοπούλου, «τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος από Ισραηλινούς αγοραστές: Η ελληνική αγορά ακινήτων έχει δει αύξηση κατά περίπου +46,5% στους κεφαλαιακούς ροές από το Ισραήλ το 2024, σε σχέση με το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο αριθμός αιτήσεων για άδειες μόνιμου επενδυτή μέσω του προγράμματος «Golden Visa» από Ισραηλινούς αυξήθηκε σημαντικά, με περίπου 544 άδειες εκδοθείσες στο εννεάμηνο (χωρίς να υπολογίζονται τα μέλη της οικογένειας), έναντι 296 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Στην ελληνική αγορά γενικά -όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα- οι Ισραηλινοί προτιμούν επενδύσεις που προσφέρουν σταθερή απόδοση και δυνατότητα μελλοντικής υπεραξίας. Αν και τα περισσότερα δεδομένα αφορούν τις μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα και Θεσσαλονίκη, η Κρήτη έχει αρχίσει να μπαίνει σε αυτή την εικόνα ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, ειδικά για επενδύσεις σε οικόπεδα, εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχειακές μονάδες».

Πώς επηρέασε ο πόλεμος στη Γάζα τον επενδυτικό προσανατολισμό;

«Υπάρχει μία πρόσθετη δυναμική όπου η ένταση του πολέμου ωθεί κάποιους μεσίτες και αγοραστές να σκέφτονται πέρα από την οικονομική αξία των ακινήτων -να επενδύσουν σε χώρους που αντιλαμβάνονται ως πιο “ήρεμους” ή μακριά από γεωπολιτικές εντάσεις.

Η αγοραστική δύναμη των Ισραηλινών στην Κρήτη

«Τα μέχρι σήμερα στοιχεία προβλέπουν μια συνέχιση της ανοδικής τάσης για επενδύσεις από Ισραηλινούς στην Ελλάδα, με τα εξής σημεία να ξεχωρίζουν: Η αύξηση των επενδύσεων μέσω του Golden Visa και η πρόσθετη σταθερότητα στην ελληνική αγορά υποστηρίζουν περαιτέρω είσοδο κεφαλαίων.

Η Κρήτη, με το ιδιαίτερο επενδυτικό ενδιαφέρον σε οικόπεδα και τουριστικά ακίνητα, αναμένεται να προσελκύσει ολοένα και περισσότερους αγοραστές που βλέπουν υψηλή ποιότητα ζωής, μακροπρόθεσμη απόδοση υπεραξίας και επενδυτική διαφοροποίηση κεφαλαίων. Παράγοντες όπως η πολιτική και γεωπολιτική αβεβαιότητα στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου αναμένεται να διατηρήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον για χώρες με ήπιο περιβάλλον και ευρωπαϊκή σταθερότητα όπως η Ελλάδα» αναφέρει η Καλλιόπη Γκολφινοπούλου.

Άρνηση στην πώληση ακινήτων σε Ισραηλινούς

Σύμφωνα με τα μεσιτικά γραφεία του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, υπάρχει άρνηση από πλευράς Κρητικών οι περιουσίες τους να περάσουν σε χέρια Ισραηλινών.

Αρκετοί είναι εκείνοι που βάζουν βέτο και δεν προχωρούν στην πώληση του οικοπέδου τους.

Σύμφωνα μάλιστα με τους επαγγελματίες του χώρου, οι Ισραηλινοί είναι δυνατοί διαπραγματευτές και δεν βιάζονται στην απόκτηση ενός οικοπέδου.

Αναζητούν κυρίως ευκαιρίες και κάνουν έρευνα. Ενδιαφέρονται για ακίνητα με δυνατότητα μεταπώλησης ή αξιοποίησης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

Υδρογονάνθρακες: Στις 16 Φεβρουαρίου στην Αθήνα η Chevron για τις συμβάσεις παραχώρησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Υδατάνθρακες: Ποιοι «θολώνουν» και ποιοι τονώνουν τον εγκέφαλο;

Business
Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

Metlen: Εμπιστοσύνη από την Fitch για 7 λόγους

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων
Αύξηση της συμμετοχής 10.02.26

Τα 4 σημεία – κλειδιά για την απασχόληση των συνταξιούχων

260.000 είναι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που έχουν δηλώσει ότι συνεχίζουν να απασχολούνται παρά το γεγονός ότι συνταξιοδοτήθηκαν - Με το νέο καθεστώς δεν κόβεται καμία σύνταξη

Ηλίας Γεωργάκης
Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις
Στεγαστικό 10.02.26

Αυξήθηκαν ως 20% τα Airbnb στην Αθήνα – Κενό γράμμα οι απαγορεύσεις

Ενώ το 2025 μπήκαν περιορισμοί στις νέες άδειες για Αirbnb σε τουριστικές περιοχές της Αθήνας, τελικά ο αριθμός των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης αυξήθηκε μεσοσταθμικά 11%. Τι μεσολάβησε;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακίνητα: Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας – «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.
Η ελληνική αγορά 09.02.26

Πώς η ακρίβεια… συρρικνώνει τα σπίτια μας - «Χάσαμε» σε δύο χρόνια 7 τ.μ.

Η τάση ανόδου των τιμών στα ακίνητα στην Ελλάδα συνεχίζεται και το 2026, αν και η αγορά δείχνει σημάδια μιας πιο «ώριμης» και ελαφρώς πιο αργής αύξησης σε σύγκριση με την εκρηκτική διετία 2023-2024. Οι συνεχιζόμενες αυξήσεις όπως είναι φυσικό αλλάζουν τα δεδομένα στην αγορά αλλά και… στα τετραγωνικά των σπιτιών που αγοράζουμε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Gen Z: Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς – Οι 7 λόγοι που την κρατούν πίσω
Οικονομία 09.02.26

Από τα ακριβά ενοίκια στους χαμηλούς μισθούς: Γιατί η Gen Z δικαιούται να λέει «ξεχείλισε το ποτήρι» - Οι 7 λόγοι

Για πολλούς νέους ενήλικες της Gen Z σήμερα, τα παραδοσιακά ορόσημα της ενηλικίωσης - η αγορά σπιτιού, η δημιουργία οικογένειας - μοιάζουν περισσότερο με μακρινούς μύθους παρά με εφικτούς στόχους

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»
Δείτε φωτογραφίες 10.02.26

Κικίλιας: «138 νέα οχήματα για το Λιμενικό, παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο ευχρηστίας και αξιοπιστίας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας είπε ότι η συγκεκριμένη παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του στόλου των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος

Σύνταξη
The day after
On Field 10.02.26

The day after

Τα γενέθλια του Μέντι, η κουβέντα στον Ρέντη και η εικόνα της Κυριακής

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» – Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania
Fizz 10.02.26

«Σταχτοπούτα με κουμπιά για μάτια» - Η παραβίαση της συμφωνίας και το αίτημα για αφαίρεση της μουσικής στο Melania

Ο σκηνοθέτης Πολ Τόμας Άντερσον και ο συνθέτης Τζόνι Γκρίνγουντ του δράματος Αόρατη Κλωστή, του 2017, ισχυρίζονται παραβίαση της συμφωνίας μετά την επαναχρησιμοποίηση της μουσικής στο ντοκιμαντέρ Melania, ενώ τάσσονται υπέρ μιας μηδενικής κριτικής του Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους – Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»
Συνάντηση στο Μαξίμου 10.02.26

Μητσοτάκης χωρίς Plan B στους κτηνοτρόφους - Επιμένει στην «οριστική εκρίζωση της ευλογιάς»

Κατά την είσοδο των κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έγιναν δηλώσεις - «Η συζήτηση για τον εμβολιασμό αυτή τη στιγμή μάλλον αποπροσανατολίζει», υποστήριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Σύνταξη
Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας
Ελλάδα 10.02.26

Υπέρ της απαλλαγής όλων των κατηγορουμένων για την υπόθεση των Σπαρτιατών τάχθηκε ο εισαγγελέας

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας εισηγήθηκε την πλήρη απαλλαγή όλων των τότε μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σπαρτιατών, δηλαδή των 11 πρώην βουλευτών που δικάζονται για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τετράποδα ρομπότ-σκύλοι στην υπηρεσία των Αρχών ενόψει Μουντιάλ (pics)

Τα μέτρα ασφαλείας στο επικείμενο Μουντιάλ της Βορείου Αμερικής θα είναι ισχυρότερα από κάθε άλλη διοργάνωση, με τις αρχές του Μοντερέι να έχουν στη διάθεσή τους μέχρι και «ρομπότ σκύλους».

Σύνταξη
Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»
Pop ιστορία 10.02.26

Από την κιθάρα του Κερτ Κομπέιν στο χειρόγραφο σενάριο του Rocky – Η διάσημη συλλογή του Τζιμ Ίρσεϊ βγαίνει στο «σφυρί»

Λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Τζιμ Ίρσεϊ, μέρος της διάσημης συλλογής του δισεκατομμυριούχου με κομμάτια της ιστορίας της pop κουλτούρας, βγαίνει στο «σφυρί».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μακρόν: Θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»
Νέα δήλωση 10.02.26

Ο Μακρόν θέλει «να οργανώσει» με τους Ευρωπαίους διάλογο με τον Πούτιν χωρίς «υπερβολικά πολλούς συνομιλητές»

Ο Γάλλος πρόεδρος είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο πως θέλει να αποκαταστήσει τις άμεσες ανταλλαγές με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο