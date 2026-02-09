Όταν το καθημερινό τραπέζι γίνεται «Όλα & κάτι παραπάνω»

Αν κλείσω τα μάτια, μπορώ ακόμα να ανακαλέσω εκείνη την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, με τους χαρούμενους ανθρώπους να περπατάνε στους διαδρόμους, να ανταλλάζουν καλημέρες και απόψεις, γεμίζοντας το καλάθι της εβδομάδας, κάθε Σάββατο πρωί. Ήμουν δεν ήμουν επτά χρονών, κρατούσα σφιχτά το χέρι της μητέρας μου και το σταθερό ραντεβού στο κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος φάνταζε στα μάτια μου, κάθε φορά, σαν μια μικρή περιπέτεια.

Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια μπορώ να καταλάβω ότι η μητέρα μου τότε δεν διάλεγε απλώς προϊόντα, διάλεγε τις γεύσεις που θα ένωναν την οικογένειά μας γύρω από το κυριακάτικο τραπέζι.

Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι αυτή η εμπιστοσύνη ήταν κάτι που είχε χτιστεί με τα χρόνια και με συνέπεια. Σήμερα, ως εργαζόμενη γυναίκα με τη δική μου οικογένεια, στους δικούς μου πιο γρήγορους ρυθμούς, η επίσκεψή μου σε κατάστημά της ΑΒ Βασιλόπουλος παραμένει η σταθερά μου.

Η τελευταία μου εμπειρία στο κατάστημα με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η εταιρεία δεν έμεινε απλώς στο πλευρό μας τόσα χρόνια, αλλά εξελίχθηκε σε κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό. Με τη νέα καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω», ένιωσα ότι κάθε μου ανάγκη, από την πιο πρακτική μέχρι την πιο συναισθηματική, να βρίσκει την απάντησή της.

Η διαδρομή μου ως συνήθως ξεκίνησε από το τμήμα της «Λαϊκής». Για μένα και για όσους αγαπάνε τη μαγειρική, το καλό φαγητό ξεκινά από την πρώτη ύλη. Καθώς διάλεγα φρέσκα φρούτα και λαχανικά ημέρας, σκέφτηκα πόσο πολύτιμο είναι να βρίσκεις αυτή την ποιότητα συγκεντρωμένη σε ένα σημείο.

Όσο για τις έτοιμες, πλυμένες και κομμένες σαλάτες ήταν το «κάτι παραπάνω» που χρειαζόμουν για να προωθήσω στον φοιτητή του κέντρου της πόλης, μια λύση που εξοικονομεί χρόνο που δεν έχει, χωρίς να θυσιάζει τη φρεσκάδα και την ανάγκη για μία ισορροπημένη διατροφή.

Συνέχισα προς το Κρεοπωλείο. Εκεί, η εξυπηρέτηση είναι πάντα προσωπική καθότι η κουβέντα αρχίζει με το μενού και συνεχίζει με το ποιο κομμάτι κρέας ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Ο κύριος πίσω από τον πάγκο, πάντα με το ίδιο ζεστό χαμόγελο, με βοήθησε να επιλέξω ανάμεσα σε επιλεγμένα κρέατα από ελληνικές φάρμες. Η αποκλειστική συνεργασία με παραγωγούς όπως το Βοδινό Νιτσιάκος και το χοιρινό από τη Φάρμα Μητσόπουλος μου δίνει αυτή την αίσθηση ασφάλειας που αναζητώ: ξέρω ακριβώς τι βάζω στο τραπέζι μου και με υπογραφή.

Στάθηκα για λίγο στο τμήμα τυριών καθότι η ποικιλία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καλύπτοντας κάθε γούστο. Ως λάτρεις των γαλακτοκομικών όλοι στην οικογένεια, πάντα αναγνωρίζουμε ένα καλό τυρί στο τραπέζι και για αυτό κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα επιλέγω και μία νέα γεύση για να απολαύσουμε και φυσικά να σχολιάσουμε για το αν θα μπει στη λίστα των αγαπημένων μας. Αυτή τη φορά, ήθελα κάτι ξεχωριστό λόγω και ενός καλέσματος στο σπίτι. Επέλεξα προϊόντα από αποκλειστικές συνεργασίες, όπως τα τυριά Αμφιλοχίας Γη και τον Συνεταιρισμό Ανωγείων. Είναι αυτές οι επιλογές που κάνουν τη διαφορά «στην πράξη», αφού μετατρέπουν ένα απλό γεύμα σε μια γαστρονομική εμπειρία για εμάς και τους φίλους μας.

Και φυσικά, η εμπειρία δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς το Κελάρι. Με εκλεκτές ετικέτες κρασιών από αγαπημένους αμπελώνες και μικρά οινοποιεία, βρήκα το ιδανικό κρασί για να συνοδεύσει τις γεύσεις μου και το πλατό τυριών που θα κέρδιζε τις εντυπώσεις, συνοδεία από αποξηραμένα σύκα και καρύδια.

Αυτή είναι η υπόσχεση της ΑΒ: να σου προσφέρει όχι μόνο τα βασικά, αλλά και εκείνες τις πινελιές πολυτέλειας και φροντίδας που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη.

Περιπλανώμενη στους διαδρόμους, γέμισα το καλάθι μου με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που εμπιστεύομαι, όπως δημητριακά από τη σειρά «Nature’s Promise» για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και τα προϊόντα «Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη», που φέρνουν την παράδοση στο σήμερα και την Ελλάδα στο τραπέζι μας.

Αυτό που με εντυπωσίασε όμως περισσότερο σε αυτήν την επίσκεψη ήταν το πώς η ΑΒ καταφέρνει να συνδυάζει τις μεγάλες προσφορές με τα μοναδικά προνόμια της κάρτας AB Plus. Φτάνοντας στο ταμείο, η ικανοποίηση δεν εξαντλήθηκε στις γεμάτες σακούλες, αλλά στη συνειδητοποίηση ότι η ΑΒ υποστηρίζει την προσπάθειά μου να προσφέρω το καλύτερο στην οικογένειά μου, παρέχοντας ουσιαστικές λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα και εξοικονόμηση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Φεύγοντας από το κατάστημα, ένιωσα πως η αγάπη για το καλό φαγητό μας ενώνει όλους και το μήνυμα της ΑΒ: «Όλα & κάτι παραπάνω» είναι αυτά που βρίσκεις κάθε φορά σε κάθε σου επίσκεψη. Είναι η σιγουριά ότι θα βρω τη διαχρονική αξία και ξεχωριστή ποικιλία των προϊόντων ΑΒ, η ευκολία των σύγχρονων υπηρεσιών (είτε ψωνίζω από κοντά είτε από το AB Eshop) και, πάνω από όλα, η ανθρώπινη προσέγγιση.

Γιατί είναι ωραίο να ψωνίζεις σε ένα μέρος που νιώθεις εμπιστοσύνη και που, τελικά, σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι… και εκείνο το «κάτι παραπάνω» που κάνει τη ζωή μας πιο νόστιμη.