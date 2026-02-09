Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Όταν το καθημερινό τραπέζι γίνεται «Όλα & κάτι παραπάνω»
Τα Νέα της Αγοράς 09 Φεβρουαρίου 2026, 12:30

Όταν το καθημερινό τραπέζι γίνεται «Όλα & κάτι παραπάνω»

Από τη φρεσκάδα της «Λαϊκής» μέχρι το εκλεκτό «Κελάρι», η Μάγδα μοιράζεται μαζί μας όλα όσα κάνουν το καθημερινό τραπέζι μια γαστρονομική εμπειρία φροντίδας.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Spotlight

Αν κλείσω τα μάτια, μπορώ ακόμα να ανακαλέσω εκείνη την ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, με τους χαρούμενους ανθρώπους να περπατάνε στους διαδρόμους, να ανταλλάζουν καλημέρες και απόψεις, γεμίζοντας το καλάθι της εβδομάδας, κάθε Σάββατο πρωί. Ήμουν δεν ήμουν επτά χρονών, κρατούσα σφιχτά το χέρι της μητέρας μου και το σταθερό ραντεβού στο κατάστημα της ΑΒ Βασιλόπουλος φάνταζε στα μάτια μου, κάθε φορά, σαν μια μικρή περιπέτεια.

Τώρα που έχουν περάσει τόσα χρόνια μπορώ να καταλάβω ότι η μητέρα μου τότε δεν διάλεγε απλώς προϊόντα, διάλεγε τις γεύσεις που θα ένωναν την οικογένειά μας γύρω από το κυριακάτικο τραπέζι.

Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι αυτή η εμπιστοσύνη ήταν κάτι που είχε χτιστεί με τα χρόνια και με συνέπεια. Σήμερα, ως εργαζόμενη γυναίκα με τη δική μου οικογένεια, στους δικούς μου πιο γρήγορους ρυθμούς, η επίσκεψή μου σε κατάστημά της ΑΒ Βασιλόπουλος παραμένει η σταθερά μου.

Η τελευταία μου εμπειρία στο κατάστημα με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι η εταιρεία δεν έμεινε απλώς στο πλευρό μας τόσα χρόνια, αλλά εξελίχθηκε σε κάτι ακόμα πιο ουσιαστικό. Με τη νέα καμπάνια «Όλα & κάτι παραπάνω», ένιωσα ότι κάθε μου ανάγκη, από την πιο πρακτική μέχρι την πιο συναισθηματική, να βρίσκει την απάντησή της.

Η διαδρομή μου ως συνήθως ξεκίνησε από το τμήμα της «Λαϊκής». Για μένα και για όσους αγαπάνε τη μαγειρική, το καλό φαγητό ξεκινά από την πρώτη ύλη. Καθώς διάλεγα φρέσκα φρούτα και λαχανικά ημέρας, σκέφτηκα πόσο πολύτιμο είναι να βρίσκεις αυτή την ποιότητα συγκεντρωμένη σε ένα σημείο.

Όσο για τις έτοιμες, πλυμένες και κομμένες σαλάτες ήταν το «κάτι παραπάνω» που χρειαζόμουν για να προωθήσω στον φοιτητή του κέντρου της πόλης, μια λύση που εξοικονομεί χρόνο που δεν έχει, χωρίς να θυσιάζει τη φρεσκάδα και την ανάγκη για μία ισορροπημένη διατροφή.

Συνέχισα προς το Κρεοπωλείο. Εκεί, η εξυπηρέτηση είναι πάντα προσωπική καθότι η κουβέντα αρχίζει με το μενού και συνεχίζει με το ποιο κομμάτι κρέας ταιριάζει σε κάθε περίπτωση. Ο κύριος πίσω από τον πάγκο, πάντα με το ίδιο ζεστό χαμόγελο, με βοήθησε να επιλέξω ανάμεσα σε επιλεγμένα κρέατα από ελληνικές φάρμες. Η αποκλειστική συνεργασία με παραγωγούς όπως το Βοδινό Νιτσιάκος και το χοιρινό από τη Φάρμα Μητσόπουλος μου δίνει αυτή την αίσθηση ασφάλειας που αναζητώ: ξέρω ακριβώς τι βάζω στο τραπέζι μου και με υπογραφή.

Στάθηκα για λίγο στο τμήμα τυριών καθότι η ποικιλία είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καλύπτοντας κάθε γούστο. Ως λάτρεις των γαλακτοκομικών όλοι στην οικογένεια, πάντα αναγνωρίζουμε ένα καλό τυρί στο τραπέζι και για αυτό κάθε πρώτο Σάββατο του μήνα επιλέγω και μία νέα γεύση για να απολαύσουμε και φυσικά να σχολιάσουμε για το αν θα μπει στη λίστα των αγαπημένων μας. Αυτή τη φορά, ήθελα κάτι ξεχωριστό λόγω και ενός καλέσματος στο σπίτι. Επέλεξα προϊόντα από αποκλειστικές συνεργασίες, όπως τα τυριά Αμφιλοχίας Γη και τον Συνεταιρισμό Ανωγείων. Είναι αυτές οι επιλογές που κάνουν τη διαφορά «στην πράξη», αφού μετατρέπουν ένα απλό γεύμα σε μια γαστρονομική εμπειρία για εμάς και τους φίλους μας.

Και φυσικά, η εμπειρία δεν θα ήταν ολοκληρωμένη χωρίς το Κελάρι. Με εκλεκτές ετικέτες κρασιών από αγαπημένους αμπελώνες και μικρά οινοποιεία, βρήκα το ιδανικό κρασί για να συνοδεύσει τις γεύσεις μου και το πλατό τυριών που θα κέρδιζε τις εντυπώσεις, συνοδεία από αποξηραμένα σύκα και καρύδια.

Αυτή είναι η υπόσχεση της ΑΒ: να σου προσφέρει όχι μόνο τα βασικά, αλλά και εκείνες τις πινελιές πολυτέλειας και φροντίδας που κάνουν την καθημερινότητα πιο όμορφη.

Περιπλανώμενη στους διαδρόμους, γέμισα το καλάθι μου με προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας που εμπιστεύομαι, όπως δημητριακά από τη σειρά «Nature’s Promise» για έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής και τα προϊόντα «Η ΑΒ Κοντά στην Ελληνική Γη», που φέρνουν την παράδοση στο σήμερα και την Ελλάδα στο τραπέζι μας.

Αυτό που με εντυπωσίασε όμως περισσότερο σε αυτήν την επίσκεψη ήταν το πώς η ΑΒ καταφέρνει να συνδυάζει τις μεγάλες προσφορές με τα μοναδικά προνόμια της κάρτας AB Plus. Φτάνοντας στο ταμείο, η ικανοποίηση δεν εξαντλήθηκε στις γεμάτες σακούλες, αλλά στη συνειδητοποίηση ότι η ΑΒ υποστηρίζει την προσπάθειά μου να προσφέρω το καλύτερο στην οικογένειά μου, παρέχοντας ουσιαστικές λύσεις που συνδυάζουν ποιότητα και εξοικονόμηση στον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Φεύγοντας από το κατάστημα, ένιωσα πως η αγάπη για το καλό φαγητό μας ενώνει όλους και το μήνυμα της ΑΒ:  «Όλα & κάτι παραπάνω» είναι αυτά που βρίσκεις κάθε φορά σε κάθε σου επίσκεψη. Είναι η σιγουριά ότι θα βρω τη διαχρονική αξία και ξεχωριστή ποικιλία των προϊόντων ΑΒ, η ευκολία των σύγχρονων υπηρεσιών (είτε ψωνίζω από κοντά είτε από το AB Eshop) και, πάνω από όλα, η ανθρώπινη προσέγγιση.

Γιατί είναι ωραίο να ψωνίζεις σε ένα μέρος που νιώθεις εμπιστοσύνη και που, τελικά, σου προσφέρει όλα όσα χρειάζεσαι… και εκείνο το «κάτι παραπάνω» που κάνει τη ζωή μας πιο νόστιμη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup

Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις

Σύνταξη
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Σύνταξη
Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
Τα Νέα της Αγοράς 03.02.26

Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, είναι ο μοναδικός καρδιολόγος στην Ελλάδα που βραβεύτηκε από την EACVI ως «Εκπαιδευτής της Χρονιάς με Εξαιρετική Καριέρα» και μιλά για τη διεθνή διάκριση, την εκπαίδευση και το όραμά του για το μέλλον της καρδιαγγειακής απεικόνισης

Σύνταξη
Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης με νέο λογότυπο και οπτική ταυτότητα από το G Design Studio

Η εταιρεία διαθέτει από τις πιο σύγχρονες και βιώσιμες μονάδες παραγωγής χρωμάτων, κονιαμάτων και έτοιμων σοβάδων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Σύνταξη
Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της
Τα Νέα της Αγοράς 02.02.26

Παπαστράτος: «Κορυφαίος Εργοδότης» για 12η συνεχή χρονιά στα 95α γενέθλιά της

Το 2026, η εταιρεία γιορτάζει μια διαδρομή που εξελίσσεται παράλληλα με την κοινωνία, με σταθερή επένδυση στους ανθρώπους της και σε υπεύθυνες πρακτικές που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στον χρόνο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς
Κοινωνική πολιτική 09.02.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιώς

Ο κ. Μώραλης υπογράμμισε τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία του Δήμου Πειραιά με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, με κοινό προσανατολισμό την πρόληψη, την ενημέρωση και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Σύνταξη
«Παγκόσμιος κίνδυνος» – Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start
Για τα πυρηνικά 09.02.26

«Παγκόσμιος κίνδυνος» - Η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων προειδοποιεί μετά τη λήξη της συνθήκης New Start

Για πρώτη φορά από το 1972, δεν υπάρχει καμία συνθήκη που να περιορίζει τα στρατηγικά πυρηνικά όπλα, σημειώνει η Ομοσπονδία Αμερικανών Επιστημόνων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ
NBA 09.02.26

Το όνειρο ξαναζεί για τη Σάρλοτ

Οι Σάρλοτ Χόρνετς έρχονται από εννιά συνεχόμενες νίκες και δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό σερί· είναι μια ιστορική υπενθύμιση ότι το παρόν μπορεί να γίνει αφετηρία για κάτι πολύ μεγαλύτερο.

Γεώργιος Μαζιάς
Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα
Όσα ειπώθηκαν 09.02.26 Upd: 12:10

Ανακοινώθηκε η επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Όλα τα ονόματα

Τι είπαν Κώστας Τσουκαλάς, Γιάννης Βαρδακαστάνης και Κώστας Σκανδαλίδης για τη νέα επιτροπή «Δημοκρατικής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης» του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. Ποιοι πρώην βουλευτές συμπαρατάσσονται με τη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του
Κρεμ σύνολο 09.02.26

Ο Bad Bunny φόρεσε Zara στο Super Bowl 2026 – Η ιστορία πίσω από την εμφάνισή του

Αν και ο Bad Bunny θα μπορούσε εύκολα να επιλέξει οποιαδήποτε μάρκα στον κόσμο για να τον ντύσει για το ημίχρονο η απόφασή του να φορέσει ρούχα της ισπανικής αλυσίδας μόδας δεν ήταν τυχαία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ongoing Dialogue for “Calm Waters”
English edition 09.02.26

Ongoing Dialogue for “Calm Waters”

The main “thorn,” from the perspective of Turkish media, is, pending the SCC, the one and only dispute that Greece—according to the Prime Minister—recognizes with Turkey: the delimitation of the continental shelf and Exclusive Economic Zone (EEZ)

Σύνταξη
Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας
Μήνυμα 09.02.26

Δένδιας για την Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας: Ταυτοτικό στοιχείo και απόδειξη της ιστορικής μας συνέχειας

«Η Ελληνική Γλώσσα, η Παγκόσμια Ημέρα της οποίας εορτάζεται σήμερα 9 Φεβρουαρίου, αποτελεί ένα από τα ταυτοτικά στοιχεία του Νέου Ελληνισμού, μαζί με τη θρησκεία και τις παραδόσεις μας», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Σύνταξη
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν
«Simply» absurd 09.02.26

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ «προστατεύει» τη Μόνα Λίζα και όχι τα θύματα του Έπσταϊν

Ενώ στα αρχεία για τον Τζέφρι Έπσταϊν διέρρευσαν ονόματα, αριθμοί κοινωνικής ασφάλισης και γυμνές φωτογραφίες επιζώντων, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ επέλεξε να λογοκρίνει ένα παγκόσμιο σύμβολο: το πρόσωπο της Μόνα Λίζα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας
Ποδόσφαιρο 09.02.26

Η «μάχη» για τον τίτλο στη Super League: Το πρόγραμμα Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν μεγάλη «μάχη» για τον τίτλο της Super League – Τα παιχνίδια των τριών διεκδικητών μέχρι το φινάλε της κανονικής διάρκειας

Σύνταξη
«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες
Agro-in 09.02.26

«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες

Η Αθανασία και η Γεωργία, αγρότισσες στο επάγγελμα, παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους από τις φυσικές καταστροφές και την πίεση που δέχονται από τις τράπεζες

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 09 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο