Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη
Ελλάδα 09 Φεβρουαρίου 2026, 13:10

Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη

Ο θρύλος της νύχτας και ο άνθρωπος που όρισε τη διασκέδαση στην Ελλάδα για τέσσερις δεκαετίες, ο Λάκης Ραπτάκης, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Αργό φαγητό: Όποιος βιάζεται… παχαίνει!

Spotlight

Το πρωί της Δευτέρας, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Λάκη Ραπτάκη, στο νεκροταφείο της Γλυφάδας. Ο «θρύλος της νύχτας», όπως ήταν γνωστός σε όλη την Ελλάδα, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου σε ηλικία 79 ετών.

Η Βάνα Μπάρμπα, μαζί με την κόρη της Φαίδρα, ήταν από τις πρώτες που έφτασαν στο κοιμητήριο για να «αποχαιρετήσουν» τον Λάκη Ραπτάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός και ο γνωστός επιχειρηματίας είχαν σχέση για δύο χρόνια, προτού ο χωρισμός τους φτάσει μέχρι τα… εξώφυλλα των εφημερίδων. Μετά από μηνύσεις και αγωγές, οι δύο πλευρές όχι απλά έλυσαν τα προβλήματά τους, αλλά έγιναν και πάρα πολύ στενοί φίλοι.

Στο νεκροταφείο της Γλυφάδας βρέθηκαν ακόμα ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος και ο Κώστας Αλιμπερτης.

Ο Λάκης Ραπτάκης δεν ήταν απλά ένας επιχειρηματίας, αλλά ο ανθρωπος που οραματίστηκε τη νυχτερινή ζωή. Και την έκανε πραγματικότητα.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, αυτός ο δαιμόνιος επιχειρηματίας θα συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα μαγαζιά της Ελλάδας που έγραψαν τη δική τους ιστορία στη νυχτερινή ζωή της χώρας – θα γίνουν στέκια, το place to be για όλους τους διάσημους, ναοί της διασκέδασης.

Και ο ίδιος; Ένας θρύλος της νύχτας – ο άνθρωπος που ότι περνούσε από το χέρι του γινόταν επιτυχία. Από το Tiffany’s και τη Disco 51 της Θεσσαλονίκης μέχρι την Αίγλη, το Loft και το Φιξ της Αθήνας.

Business
Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Real Consulting: Νέα εποχή με διπλό deal – Εξαγορά της OTS και είσοδος νέων επενδυτών

Φυσικό αέριο
Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

Ενέργεια: Δύο deal κι ένα ραντεβού ξεκλειδώνουν τον κόμβο στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Θεσσαλονίκη: Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ – Τα τρία ερωτήματα της έρευνας
Θεσσαλονίκη 09.02.26

Εισαγγελική παρέμβαση για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ - Τα τρία ερωτήματα της έρευνας

Με εντολή του προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ο προϊστάμενος της εισαγγελίας εφετών Θεσσαλονίκης ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για τα επεισόδια πέριξ του ΑΠΘ

Σύνταξη
Λαθραία τσιγάρα: «Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο» – Πώς δρούσε το κύκλωμα, οι κωδικές ονομασίες
Ανακοίνωση ΕΛ.ΑΣ 09.02.26

«Κινέζος», «πορτοκαλί», «καρούμπαλο»: Πώς δρούσε το κύκλωμα διακίνησης λαθραίων τσιγάρων, οι κωδικές ονομασίες

Το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα δρούσε τόσο στο εσωτερικό της Ελλάδας, αλλά κυρίως σε χώρες του εξωτερικού - Αυστηρή ιεραρχική δομή - Τι κατασχέθηκε

Σύνταξη
«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες
Agro-in 09.02.26

«Είμαστε απροστάτευτοι»: Τα πολλαπλά προβλήματα αγροτών και κτηνοτρόφων μέσα από δύο προσωπικές ιστορίες

Η Αθανασία και η Γεωργία, αγρότισσες στο επάγγελμα, παρουσίασαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους από τις φυσικές καταστροφές και την πίεση που δέχονται από τις τράπεζες

Σύνταξη
Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της
Ελλάδα 09.02.26

Άρτα: Την ώρα που θήλαζε ένιωσε αδιαθεσία η 35χρονη που πέθανε – Πρόλαβε να πάρει τηλέφωνο τον σύζυγό της

Η 35χρονη στην Άρτα λίγο πριν καταρρεύσει, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στο σύζυγό της, ο οποίος είναι πνευμονολόγος, λέγοντάς του ότι δεν αισθανόταν καλά.

Σύνταξη
Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά
Ώρες αγωνίας 09.02.26 Upd: 07:36

Σε κρίσιμη κατάσταση το κοριτσάκι που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα – Της έκαναν ΚΑΡΠΑ επί 40 λεπτά

Το κοριτσάκι βρισκόταν με τον πατέρα του στην πλατεία Κύπρου στην Καλλιθέα όταν φέρεται να διέφυγε της προσοχής και να κατέληξε στο σιντριβάνι - Στον εισαγγελέα σήμερα οι γονείς

Σύνταξη
Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού
Χωρίς να το ξέρουμε; 09.02.26

Τα έντομα μπαίνουν (και) στο ελληνικό μενού

Ενώ η Ευρώπη έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο στα εδώδιμα έντομα, η χώρα μας κάνει τα πρώτα της βήματα στην παραγωγή τους - Διχασμένο το κοινό απέναντι σε μια βιώσιμη αλλά αμφιλεγόμενη τροφική επιλογή

Μιχάλης Γελασάκης
Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν
Ελλάδα 08.02.26

Εφιαλτική έξαρση της εγκληματικότητας στην Αττική – Οι γειτονιές που… πρωταγωνιστούν

Ξαφνιάζουν οι αλλαγές που καταγράφονται στον χάρτη εγκληματικότητας στην Αττική, καθώς περιοχές όπως η Ακρόπολη και το Παγκράτι εμφανίζουν πλέον περισσότερα περιστατικά από γειτονιές που θεωρούνταν μέχρι σήμερα πιο επιβαρυμένες.

Σύνταξη
