Το τελευταίο «αντίο» στον θρύλο της νύχτας – Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Λάκη Ραπτάκη

Το πρωί της Δευτέρας, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Λάκη Ραπτάκη, στο νεκροταφείο της Γλυφάδας. Ο «θρύλος της νύχτας», όπως ήταν γνωστός σε όλη την Ελλάδα, άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου σε ηλικία 79 ετών.

Η Βάνα Μπάρμπα, μαζί με την κόρη της Φαίδρα, ήταν από τις πρώτες που έφτασαν στο κοιμητήριο για να «αποχαιρετήσουν» τον Λάκη Ραπτάκη. Η αγαπημένη ηθοποιός και ο γνωστός επιχειρηματίας είχαν σχέση για δύο χρόνια, προτού ο χωρισμός τους φτάσει μέχρι τα… εξώφυλλα των εφημερίδων. Μετά από μηνύσεις και αγωγές, οι δύο πλευρές όχι απλά έλυσαν τα προβλήματά τους, αλλά έγιναν και πάρα πολύ στενοί φίλοι.

Στο νεκροταφείο της Γλυφάδας βρέθηκαν ακόμα ο επιχειρηματίας Αργύρης Παπαργυρόπουλος, ο δικηγόρος Μιχάλης Δημητρακόπουλος και ο Κώστας Αλιμπερτης.

Ο Λάκης Ραπτάκης δεν ήταν απλά ένας επιχειρηματίας, αλλά ο ανθρωπος που οραματίστηκε τη νυχτερινή ζωή. Και την έκανε πραγματικότητα.

Για περισσότερα από 40 χρόνια, αυτός ο δαιμόνιος επιχειρηματίας θα συνδέσει το όνομά του με μερικά από τα μεγαλύτερα μαγαζιά της Ελλάδας που έγραψαν τη δική τους ιστορία στη νυχτερινή ζωή της χώρας – θα γίνουν στέκια, το place to be για όλους τους διάσημους, ναοί της διασκέδασης.

Και ο ίδιος; Ένας θρύλος της νύχτας – ο άνθρωπος που ότι περνούσε από το χέρι του γινόταν επιτυχία. Από το Tiffany’s και τη Disco 51 της Θεσσαλονίκης μέχρι την Αίγλη, το Loft και το Φιξ της Αθήνας.